Росіяни вночі атакували Дніпро: у місті палає багатоповерхівка, - ОВА. ФОТОрепортаж

Пізно вночі 23 квітня росіяни атакувади Дніпро

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа і Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зайнялися пожежі у різних районах міста. Пошкоджена житлова забудова.

Пізніше він додав, що ворог поцілив у багатоповерхівку. Зайнялися кілька квартир.

Атака на Дніпро у ніч на 23 квітня
Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Раніше о 00:31 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух декількох груп БпЛА із південного напрямку курсом на Дніпро.

