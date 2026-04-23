Росіяни вночі атакували Дніпро: у місті палає багатоповерхівка, - ОВА. ФОТОрепортаж

Пізно вночі 23 квітня росіяни атакувади Дніпро.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа і Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зайнялися пожежі у різних районах міста. Пошкоджена житлова забудова.

Пізніше він додав, що ворог поцілив у багатоповерхівку. Зайнялися кілька квартир.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Раніше о 00:31 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух декількох груп БпЛА із південного напрямку курсом на Дніпро.

