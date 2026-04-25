Азербайджан подарил Украине пять пассажирских автобусов. ФОТОрепортаж
В ходе официального визита украинской делегации во главе с президентом Зеленским в Азербайджан было передано 100 пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в соцсети Х.
Глава МИД Андрей Сибига опубликовал фото транспортных средств и заявил, что Азербайджан с 2022 года предоставил Украине помощь на сумму более 45 миллионов долларов. Она включала генераторы, трансформаторы и другое критически важное оборудование для энергосистемы.
Гуманитарная поддержка и помощь энергетике
Украина регулярно получает от Азербайджана помощь, направленную на поддержку инфраструктуры, пострадавшей от российских атак. Особое внимание уделяется энергетическому сектору, который остается одним из самых уязвимых.
Сибига также отдельно отметил поддержку детей, пострадавших от войны. Более 500 украинских детей прошли реабилитационные программы на территории Азербайджана.
Переговоры и новые договоренности
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время визита 25 апреля стороны подписали шесть двусторонних документов. Они охватывают различные направления сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.
По словам украинской стороны, договоренности направлены на дальнейшее укрепление политических и гуманитарных связей между государствами.
- Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в Азербайджане и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и есть прекрасные возможности для совместного производства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Під час офіційного візиту української делегації на чолі з президентом Зеленським до Азербайджану було передано (сс)???? пасажирських автобусів як гуманітарну допомогу для України. Джерело: https://censor.net/ua/n3612397
Що йому особисто пообіцяли (подарували) там - інкогніто і цілком таємно.
Незважаючи на підтримку України, Азербайджан уникає відкритої конфронтації з kремлем через спільний кордон та економічні інтереси.
Азербайджан не приєднався до міжнародних санкцій проти Росії, зберігаючи значний обсяг двосторонньої торгівлі.
P.s. А якщо серйозно, то дякуємо Азербайджану!