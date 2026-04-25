Азербайджан подарил Украине пять пассажирских автобусов. ФОТОрепортаж

В ходе официального визита украинской делегации во главе с президентом Зеленским в Азербайджан было передано 100 пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном в соцсети Х.

Глава МИД Андрей Сибига опубликовал фото транспортных средств и заявил, что Азербайджан с 2022 года предоставил Украине помощь на сумму более 45 миллионов долларов. Она включала генераторы, трансформаторы и другое критически важное оборудование для энергосистемы.

Гуманитарная поддержка и помощь энергетике

Украина регулярно получает от Азербайджана помощь, направленную на поддержку инфраструктуры, пострадавшей от российских атак. Особое внимание уделяется энергетическому сектору, который остается одним из самых уязвимых.

Сибига также отдельно отметил поддержку детей, пострадавших от войны. Более 500 украинских детей прошли реабилитационные программы на территории Азербайджана.

Переговоры и новые договоренности

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время визита 25 апреля стороны подписали шесть двусторонних документов. Они охватывают различные направления сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

По словам украинской стороны, договоренности направлены на дальнейшее укрепление политических и гуманитарных связей между государствами.

  • Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в Азербайджане и в Украине развивается военно-промышленный комплекс, и есть прекрасные возможности для совместного производства.

не ***** кацап . завдяки "подарункам " Україна досі їбаше русню
В Омане зеленскому ничего не подарили
Так "лідер світу", підписав 6 угод. Де ще один автобус подівся?

P.s. А якщо серйозно, то дякуємо Азербайджану!
Азербайджан подарував Україні п'ять пасажирських автобусів

Під час офіційного візиту української делегації на чолі з президентом Зеленським до Азербайджану було передано (сс)???? пасажирських автобусів як гуманітарну допомогу для України. Джерело: https://censor.net/ua/n3612397
По багатому
давно пора
це правда
Дарованому коню в зуби не заглядають - а більшість країн світу нам подарували шиш з маслом
Чого тобі - болєзнєний? - сильно бошкою в"їбався?
В Омане зеленскому ничего не подарили
Иди знай! - как говорят в Одессе.
Що йому особисто пообіцяли (подарували) там - інкогніто і цілком таємно.
Дякуємо, Друзі.
Так 100 чи 5?
Автобуси поїдуть в Монако для перевезення обслуги?
Баку послідовно підтримує суверенітет України, що зумовлено власним досвідом відновлення територіальної цілісності в Карабаху.
Незважаючи на підтримку України, Азербайджан уникає відкритої конфронтації з kремлем через спільний кордон та економічні інтереси.
Азербайджан не приєднався до міжнародних санкцій проти Росії, зберігаючи значний обсяг двосторонньої торгівлі.
Загалом, політика Алієва полягає в перетворенні Азербайджану на незамінний енергетичний і логістичний хаб, який є критично важливим як для Заходу та України, так і для Росії, що дозволяє країні зберігати високий рівень автономії у прийнятті рішень.
найбільший сильний ... результат візиту хрипатого до Азербайджану!
це рівень сибіго-сивохо та квартально-саунного
нарешті нам китайці хоч у чомусь допомогли. Ну, звісно якщо не рахувати TEMU.
