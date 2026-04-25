2 340 19

Азербайджан подарував Україні п’ять пасажирських автобусів. ФОТОрепортаж

Під час офіційного візиту української делегації на чолі з президентом Зеленським до Азербайджану було передано сс пасажирських автобусів як гуманітарну допомогу для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, оприлюдненій у соцмережі Х.

Глава МЗС Андрій Сибіга опублікував фото транспортних засобів та заявив, що Азербайджан з 2022 року надав Україні допомогу на суму понад 45 мільйонів доларів. Вона включала генератори, трансформатори та інше критично важливе обладнання для енергосистеми.

Гуманітарна підтримка та допомога енергетиці

Україна регулярно отримує від Азербайджану допомогу, спрямовану на підтримку інфраструктури, яка постраждала через російські атаки. Особливу увагу приділено енергетичному сектору, що залишається одним із найуразливіших.

Сибіга також окремо відзначив підтримку дітей, які постраждали від війни. Понад 500 українських дітей пройшли реабілітаційні програми на території Азербайджану.

Переговори та нові домовленості

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту 25 квітня сторони підписали шість двосторонніх документів. Вони охоплюють різні напрями співпраці між Україною та Азербайджаном.

За словами української сторони, домовленості спрямовані на подальше зміцнення політичних і гуманітарних зв’язків між державами.

  • Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що в Азербайджані і в Україні розвивається військово-промисловий комплекс, і є чудові можливості для спільного виробництва.

Топ коментарі
+2
не ***** кацап . завдяки "подарункам " Україна досі їбаше русню
25.04.2026 21:54 Відповісти
+2
В Омане зеленскому ничего не подарили
25.04.2026 21:58 Відповісти
+2
Так "лідер світу", підписав 6 угод. Де ще один автобус подівся?

P.s. А якщо серйозно, то дякуємо Азербайджану!
25.04.2026 22:38 Відповісти
25.04.2026 21:45 Відповісти
По багатому
25.04.2026 21:46 Відповісти
25.04.2026 21:50 Відповісти
давно пора
25.04.2026 21:53 Відповісти
це правда
25.04.2026 21:59 Відповісти
Дарованому коню в зуби не заглядають - а більшість країн світу нам подарували шиш з маслом
25.04.2026 21:53 Відповісти
Чого тобі - болєзнєний? - сильно бошкою в"їбався?
25.04.2026 21:56 Відповісти
Иди знай! - как говорят в Одессе.
Що йому особисто пообіцяли (подарували) там - інкогніто і цілком таємно.
25.04.2026 22:46 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
25.04.2026 22:09 Відповісти
Так 100 чи 5?
25.04.2026 22:13 Відповісти
Автобуси поїдуть в Монако для перевезення обслуги?
25.04.2026 22:17 Відповісти
Баку послідовно підтримує суверенітет України, що зумовлено власним досвідом відновлення територіальної цілісності в Карабаху.
Незважаючи на підтримку України, Азербайджан уникає відкритої конфронтації з kремлем через спільний кордон та економічні інтереси.
Азербайджан не приєднався до міжнародних санкцій проти Росії, зберігаючи значний обсяг двосторонньої торгівлі.
25.04.2026 22:24 Відповісти
Загалом, політика Алієва полягає в перетворенні Азербайджану на незамінний енергетичний і логістичний хаб, який є критично важливим як для Заходу та України, так і для Росії, що дозволяє країні зберігати високий рівень автономії у прийнятті рішень.
25.04.2026 22:26 Відповісти
найбільший сильний ... результат візиту хрипатого до Азербайджану!
25.04.2026 22:25 Відповісти
25.04.2026 22:38 Відповісти
це рівень сибіго-сивохо та квартально-саунного
25.04.2026 22:59 Відповісти
нарешті нам китайці хоч у чомусь допомогли. Ну, звісно якщо не рахувати TEMU.
25.04.2026 23:02 Відповісти
 
 