Азербайджан подарував Україні п’ять пасажирських автобусів. ФОТОрепортаж
Під час офіційного візиту української делегації на чолі з президентом Зеленським до Азербайджану було передано сс пасажирських автобусів як гуманітарну допомогу для України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, оприлюдненій у соцмережі Х.
Глава МЗС Андрій Сибіга опублікував фото транспортних засобів та заявив, що Азербайджан з 2022 року надав Україні допомогу на суму понад 45 мільйонів доларів. Вона включала генератори, трансформатори та інше критично важливе обладнання для енергосистеми.
Гуманітарна підтримка та допомога енергетиці
Україна регулярно отримує від Азербайджану допомогу, спрямовану на підтримку інфраструктури, яка постраждала через російські атаки. Особливу увагу приділено енергетичному сектору, що залишається одним із найуразливіших.
Сибіга також окремо відзначив підтримку дітей, які постраждали від війни. Понад 500 українських дітей пройшли реабілітаційні програми на території Азербайджану.
Переговори та нові домовленості
Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту 25 квітня сторони підписали шість двосторонніх документів. Вони охоплюють різні напрями співпраці між Україною та Азербайджаном.
За словами української сторони, домовленості спрямовані на подальше зміцнення політичних і гуманітарних зв’язків між державами.
- Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що в Азербайджані і в Україні розвивається військово-промисловий комплекс, і є чудові можливості для спільного виробництва.
Що йому особисто пообіцяли (подарували) там - інкогніто і цілком таємно.
Незважаючи на підтримку України, Азербайджан уникає відкритої конфронтації з kремлем через спільний кордон та економічні інтереси.
Азербайджан не приєднався до міжнародних санкцій проти Росії, зберігаючи значний обсяг двосторонньої торгівлі.
P.s. А якщо серйозно, то дякуємо Азербайджану!