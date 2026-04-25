Азербайджан подарував Україні п’ять пасажирських автобусів. ФОТОрепортаж

Під час офіційного візиту української делегації на чолі з президентом Зеленським до Азербайджану було передано сс пасажирських автобусів як гуманітарну допомогу для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, оприлюдненій у соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Глава МЗС Андрій Сибіга опублікував фото транспортних засобів та заявив, що Азербайджан з 2022 року надав Україні допомогу на суму понад 45 мільйонів доларів. Вона включала генератори, трансформатори та інше критично важливе обладнання для енергосистеми.

Гуманітарна підтримка та допомога енергетиці

Україна регулярно отримує від Азербайджану допомогу, спрямовану на підтримку інфраструктури, яка постраждала через російські атаки. Особливу увагу приділено енергетичному сектору, що залишається одним із найуразливіших.

Сибіга також окремо відзначив підтримку дітей, які постраждали від війни. Понад 500 українських дітей пройшли реабілітаційні програми на території Азербайджану.

Переговори та нові домовленості

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту 25 квітня сторони підписали шість двосторонніх документів. Вони охоплюють різні напрями співпраці між Україною та Азербайджаном.

За словами української сторони, домовленості спрямовані на подальше зміцнення політичних і гуманітарних зв’язків між державами.