Музей, посвященный участию в войне против Украины на стороне РФ, открыли в КНДР. ФОТОРЕПОРТАЖ

В столице КНДР Пхеньяне открыли музей "боевых подвигов в зарубежной военной операции", посвященный участию северокорейских военных в войне против Украины на стороне РФ.

Об этом сообщают северокорейские государственные СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

В открытии музея приняли участие диктатор Ким Чен Ын, спикер российской Госдумы Володин и министр обороны страны-оккупанта Белоусов. В эти дни они находятся с визитом в КНДР.

Ким Чен Ын назвал "стратегическим" значение операции в Курской области и заявил о "образце воинского братства".













Что предшествовало?

В конце 2025 года Ким Чен Ын впервые публично подтвердил участие военных КНДР в разминировании Курской области.

По данным СМИ, северокорейские солдаты, попавшие в плен ВСУ, заявили о желании уехать в Южную Корею.

