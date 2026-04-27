Музей, посвященный участию в войне против Украины на стороне РФ, открыли в КНДР. ФОТОРЕПОРТАЖ
В столице КНДР Пхеньяне открыли музей "боевых подвигов в зарубежной военной операции", посвященный участию северокорейских военных в войне против Украины на стороне РФ.
Об этом сообщают северокорейские государственные СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
В открытии музея приняли участие диктатор Ким Чен Ын, спикер российской Госдумы Володин и министр обороны страны-оккупанта Белоусов. В эти дни они находятся с визитом в КНДР.
Ким Чен Ын назвал "стратегическим" значение операции в Курской области и заявил о "образце воинского братства".
Что предшествовало?
- В конце 2025 года Ким Чен Ын впервые публично подтвердил участие военных КНДР в разминировании Курской области.
- По данным СМИ, северокорейские солдаты, попавшие в плен ВСУ, заявили о желании уехать в Южную Корею.
Топ комментарии
+9 Randall Flag #387882
показать весь комментарий27.04.2026 10:06 Ответить Ссылка
+5 Яр Холодний
показать весь комментарий27.04.2026 10:19 Ответить Ссылка
+3 Randall Flag #387882
показать весь комментарий27.04.2026 10:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Деди ваєвалі - Суджу бралі.
"Чучхеїсти" встигли виробить самовбивчу тактику, в боротьбі з нашими дронами - один служить "приманкою", а двоє стараються збить дрон... Але два роки тому наші дрони літали поодинці... Зараз вони літають "роями"... І саме цієї тактики можуть навчить наші солдати, бійців Південної Кореї...