РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8434 посетителя онлайн
Новости Фото Сотрудничество КНДР и РФ
3 463 12

Музей, посвященный участию в войне против Украины на стороне РФ, открыли в КНДР. ФОТОРЕПОРТАЖ

В столице КНДР Пхеньяне открыли музей "боевых подвигов в зарубежной военной операции", посвященный участию северокорейских военных в войне против Украины на стороне РФ.

Об этом сообщают северокорейские государственные СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В открытии музея приняли участие диктатор Ким Чен Ын, спикер российской Госдумы Володин и министр обороны страны-оккупанта Белоусов. В эти дни они находятся с визитом в КНДР.

Ким Чен Ын назвал "стратегическим" значение операции в Курской области и заявил о "образце воинского братства".

В КНДР открыли музей участия в войне против Украины
Что предшествовало?

Автор: 

КНДР (1287) россия (97289) Курск (1201)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
кунсткамера або звалище здохлої собачатини
показать весь комментарий
27.04.2026 10:06 Ответить
+5
Хтось здивований? Прийде час - і Південна Корея заплатить нам гроші, для підготовки своїх сил безпілотних систем, щоб протистоять військам КНДР... Можна безкінечно кричать "Слава героям закордонної операції!" - але вже "чучхеїсти" зрозуміли, що ніяке "геройство, в штиковій атаці", нічого не варте, перед БПЛА... Є такий цікавий епізод, з одного з фільмів, про Індіану Джонса: там проти головного героя виходить мавр, зі здоровенним мечем. Корчачи страшне обличчя, він став ним розмахувать... Головний герой витіг револьвер, і на відстані метрів десяти, просто його пристрелив... Саме тому операція з застосування "чучхеїстів", на війні, була закінчена, і розвитку не отримала - бо це було "м'ясорубкою", для "хонгільдонів"... Надто великі втрати...

"Чучхеїсти" встигли виробить самовбивчу тактику, в боротьбі з нашими дронами - один служить "приманкою", а двоє стараються збить дрон... Але два роки тому наші дрони літали поодинці... Зараз вони літають "роями"... І саме цієї тактики можуть навчить наші солдати, бійців Південної Кореї...
показать весь комментарий
27.04.2026 10:19 Ответить
+3
показать весь комментарий
27.04.2026 10:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кунсткамера або звалище здохлої собачатини
показать весь комментарий
27.04.2026 10:06 Ответить
На центральному пам'ятнику напис - "захоплення російської Суджі".
Деди ваєвалі - Суджу бралі.
показать весь комментарий
27.04.2026 11:23 Ответить
Світ з'їхав з глузду!
показать весь комментарий
27.04.2026 10:07 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 10:14 Ответить
Усі докази для майбутнього Нюрнберга в одному місці? 🤔 Ідіоти!!!! 😊
показать весь комментарий
27.04.2026 10:11 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2026 10:19 Ответить
живих корейців забирати приїздив особисто путлєр, дохлих закопувати прислав своїх шісток, ынич запамятає це!
показать весь комментарий
27.04.2026 10:24 Ответить
А нагодувати своїх людей - ні? Сам харчується добре
показать весь комментарий
27.04.2026 10:26 Ответить
Вот бы туда парой дронов уе..ть.
показать весь комментарий
27.04.2026 10:26 Ответить
Экономишь дороны? Только пару?
показать весь комментарий
27.04.2026 12:51 Ответить
тиранія тримається на крові
показать весь комментарий
27.04.2026 10:38 Ответить
Главпупс всея чучхе Ын відкрив музей залишків бойових підарів з накурятні
показать весь комментарий
27.04.2026 21:59 Ответить
 
 