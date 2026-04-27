Музей, присвячений участі у війні проти України на боці РФ, відкрили у КНДР. ФОТОрепортаж
У столиці КНДР Пхеньяні відкрили музей "бойових подвигів у закордонній військовій операції", присвячений участі північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ.
Про це повідомляють північнокорейські державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
У відкритті музею взяв участь диктатор Кім Чен Ин, спікер російської Держдуми Володін та міністр оборони країни-окупанта Бєлоусов. В ці дні вони перебувають із візитом у КНДР.
Кім Чен Ин назвав "стратегічним" значення операції в Курській області та заявив про "взірець войовничого братерства".
Що передувало?
- Наприкінці 2025 року Кім Чен Ин уперше публічно підтвердив участь військових КНДР у розмінуванні Курської області.
- За даними ЗМІ, північнокорейські солдати, які потрапили в полон ЗСУ, заявили про бажання поїхати до Південної Кореї.
Деди ваєвалі - Суджу бралі.
"Чучхеїсти" встигли виробить самовбивчу тактику, в боротьбі з нашими дронами - один служить "приманкою", а двоє стараються збить дрон... Але два роки тому наші дрони літали поодинці... Зараз вони літають "роями"... І саме цієї тактики можуть навчить наші солдати, бійців Південної Кореї...