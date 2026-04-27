Музей, присвячений участі у війні проти України на боці РФ, відкрили у КНДР. ФОТОрепортаж

У столиці КНДР Пхеньяні відкрили музей "бойових подвигів у закордонній військовій операції", присвячений участі північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ.

Про це повідомляють північнокорейські державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

У відкритті музею взяв участь диктатор Кім Чен Ин, спікер російської Держдуми Володін та міністр оборони країни-окупанта Бєлоусов. В ці дні вони перебувають із візитом у КНДР.

Кім Чен Ин назвав "стратегічним" значення операції в Курській області та заявив про "взірець войовничого братерства".













Наприкінці 2025 року Кім Чен Ин уперше публічно підтвердив участь військових КНДР у розмінуванні Курської області.

За даними ЗМІ, північнокорейські солдати, які потрапили в полон ЗСУ, заявили про бажання поїхати до Південної Кореї.

