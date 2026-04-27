Музей, присвячений участі у війні проти України на боці РФ, відкрили у КНДР. ФОТОрепортаж

У столиці КНДР Пхеньяні відкрили музей "бойових подвигів у закордонній військовій операції", присвячений участі північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ.

Про це повідомляють північнокорейські державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

У відкритті музею взяв участь диктатор Кім Чен Ин, спікер російської Держдуми Володін та міністр оборони країни-окупанта Бєлоусов. В ці дні вони перебувають із візитом у КНДР.

Кім Чен Ин назвав "стратегічним" значення операції в Курській області та заявив про "взірець войовничого братерства".

Музей участі у війні проти України відкрили в КНДР
Топ коментарі
кунсткамера або звалище здохлої собачатини
27.04.2026 10:06 Відповісти
Хтось здивований? Прийде час - і Південна Корея заплатить нам гроші, для підготовки своїх сил безпілотних систем, щоб протистоять військам КНДР... Можна безкінечно кричать "Слава героям закордонної операції!" - але вже "чучхеїсти" зрозуміли, що ніяке "геройство, в штиковій атаці", нічого не варте, перед БПЛА... Є такий цікавий епізод, з одного з фільмів, про Індіану Джонса: там проти головного героя виходить мавр, зі здоровенним мечем. Корчачи страшне обличчя, він став ним розмахувать... Головний герой витіг револьвер, і на відстані метрів десяти, просто його пристрелив... Саме тому операція з застосування "чучхеїстів", на війні, була закінчена, і розвитку не отримала - бо це було "м'ясорубкою", для "хонгільдонів"... Надто великі втрати...

"Чучхеїсти" встигли виробить самовбивчу тактику, в боротьбі з нашими дронами - один служить "приманкою", а двоє стараються збить дрон... Але два роки тому наші дрони літали поодинці... Зараз вони літають "роями"... І саме цієї тактики можуть навчить наші солдати, бійців Південної Кореї...
27.04.2026 10:19 Відповісти
27.04.2026 10:14 Відповісти
кунсткамера або звалище здохлої собачатини
27.04.2026 10:06 Відповісти
На центральному пам'ятнику напис - "захоплення російської Суджі".
Деди ваєвалі - Суджу бралі.
27.04.2026 11:23 Відповісти
Світ з'їхав з глузду!
27.04.2026 10:07 Відповісти
27.04.2026 10:14 Відповісти
Усі докази для майбутнього Нюрнберга в одному місці? 🤔 Ідіоти!!!! 😊
27.04.2026 10:11 Відповісти
27.04.2026 10:19 Відповісти
живих корейців забирати приїздив особисто путлєр, дохлих закопувати прислав своїх шісток, ынич запамятає це!
27.04.2026 10:24 Відповісти
А нагодувати своїх людей - ні? Сам харчується добре
27.04.2026 10:26 Відповісти
Вот бы туда парой дронов уе..ть.
27.04.2026 10:26 Відповісти
Экономишь дороны? Только пару?
27.04.2026 12:51 Відповісти
тиранія тримається на крові
27.04.2026 10:38 Відповісти
Главпупс всея чучхе Ын відкрив музей залишків бойових підарів з накурятні
27.04.2026 21:59 Відповісти
 
 