РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8434 посетителя онлайн
Новости Фото Потери врага Ликвидация российских окукпантов
2 194 9

2000 российских военных из Крыма были ликвидированы на войне в Украине, - расследование Крым.Реалии. ФОТОрепортаж

Проект "Крым.Реалии" проверил две тысячи некрологов российских военнослужащих из оккупированного Крыма. Больше всего погибших зафиксировано в Севастополе, а среди потерь растет доля заключенных и уменьшается количество добровольцев.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Проект Радио Свобода "Крым.Реалии" проверил две тысячи некрологов российских военных из оккупированного Крыма в рамках проекта "Груз 200" и проанализировал данные о них.

Что установили расследователи

Выводы, к которым пришла редакция на основе установленных, хотя и не полных, данных, таковы:

  • Согласно данным, которые удалось установить, большая часть некрологов приходится на Севастополь – 520 человек, на втором месте Керченский (Ленинский) район – 225 некрологов.

Меньше добровольцев, больше заключенных: новые данные о потерях РФ в Крыму

  • Среди погибших все меньше добровольцев, а больше заключенных. В 2023 и 2024 годах ежегодно фиксировалось до 70 некрологов добровольцев, в 2025 году таких было выявлено лишь 28. Заключенные составляют не менее 10 % от всех некрологов.
  • Удалось установить, что 486 погибших - контрактники, 235 - кадровые военные РФ, 201 - заключенные, 199 - добровольцы, 118 - мобилизованные, 12 - срочники.

Подробнее о ликвидированных крымчанах

  • В 2024 году насчитывается наибольшее количество некрологов, которые удалось найти – 601. На втором месте – 2025 год – 582 некролога. Эти данные не являются исчерпывающими: многие военнослужащие РФ из Крыма годами считаются пропавшими без вести, еще об части ликвидированных информация не обнародуется.
  • Возраст погибших преимущественно составляет 40–50 лет. Из 2 тысяч некрологов около 500 касаются мужчин, родившихся в 1970–1960-х годах.
  • Среди формирований армии РФ больше всего некрологов приходится на 810-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ — 311. В последние годы крымчане все чаще гибнут в составе формирований, дислоцирующихся не в Крыму.
  • Свежие извещения о похоронах в Крым чаще всего поступают из Донецкой области Украины.

С подробностями данных по некрологам можно ознакомиться на сайте проекта "Груз 200". Для каждого погибшего создана личная карточка, для поиска информации можно использовать одновременно несколько фильтров.

Автор: 

армия РФ (22613) Крым (25868)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крутяк
жителі криму це біосміття
їх в першу чергу треба утилізовувати в промислових масштабах
ну і жителів даунбасу теж
показать весь комментарий
27.04.2026 19:35 Ответить
що робити з їхніми могилами на деокупованій території україни?
показать весь комментарий
27.04.2026 19:38 Ответить
Садить персики... На один труп - 50 кг вапна. Можна всипать відро якогось зерна (можна фуражного). Яма - в 1,5 -2 м., глибиною. Труп - на дні. Потім, зверху, шар грунту. І зверху - саджанець персика... Плодоноситиме довгі роки... Персики будуть, величиною в кулак...
показать весь комментарий
27.04.2026 19:45 Ответить
"ми кримчанє, ми єдіни, вмєстє ми непабєдіми!"
показать весь комментарий
27.04.2026 19:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Oyq7AqNehsY кацапи ниють.
показать весь комментарий
27.04.2026 20:24 Ответить
Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою.

Василий Ключевский.

(1841- 1911год)
показать весь комментарий
27.04.2026 21:18 Ответить
вася ключєвскій той ще кацап-шовініст, бо https://www.youtube.com/watch?v=1mVDw_NSisU насправді кацапи набагато гірші за ромів, бо ті хоч просто переїжджають, а кацапи вбивають на захоплених територіях.
показать весь комментарий
27.04.2026 22:49 Ответить
Я не проти того, ким був , за політичними поглядами, Ключевський... Частина поляків "служила, вірою і правдою" царському режиму. І не тому, що так любила "русских" - а тому, що під їх "кришею" вони мали "преференції". І так само служили і "манкурти" інших національностей, включаючи і частину українців, євреїв, білорусів, і так далі... Я привів його власну психологічну оцінку росіян, як "етнічної групи людей"... Самокритика представника громади, інтереси якої він сам представляє та захищає - найбільш цінна...
показать весь комментарий
28.04.2026 05:05 Ответить
 
 