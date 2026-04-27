2000 российских военных из Крыма были ликвидированы на войне в Украине, - расследование Крым.Реалии. ФОТОрепортаж

Проект "Крым.Реалии" проверил две тысячи некрологов российских военнослужащих из оккупированного Крыма. Больше всего погибших зафиксировано в Севастополе, а среди потерь растет доля заключенных и уменьшается количество добровольцев.

Радио Свобода.

Проект Радио Свобода "Крым.Реалии" проверил две тысячи некрологов российских военных из оккупированного Крыма в рамках проекта "Груз 200" и проанализировал данные о них.

Что установили расследователи

Выводы, к которым пришла редакция на основе установленных, хотя и не полных, данных, таковы:

Согласно данным, которые удалось установить, большая часть некрологов приходится на Севастополь – 520 человек, на втором месте Керченский (Ленинский) район – 225 некрологов.

Среди погибших все меньше добровольцев, а больше заключенных. В 2023 и 2024 годах ежегодно фиксировалось до 70 некрологов добровольцев, в 2025 году таких было выявлено лишь 28. Заключенные составляют не менее 10 % от всех некрологов.

Удалось установить, что 486 погибших - контрактники, 235 - кадровые военные РФ, 201 - заключенные, 199 - добровольцы, 118 - мобилизованные, 12 - срочники.

Подробнее о ликвидированных крымчанах

В 2024 году насчитывается наибольшее количество некрологов, которые удалось найти – 601. На втором месте – 2025 год – 582 некролога. Эти данные не являются исчерпывающими: многие военнослужащие РФ из Крыма годами считаются пропавшими без вести, еще об части ликвидированных информация не обнародуется.

Возраст погибших преимущественно составляет 40–50 лет. Из 2 тысяч некрологов около 500 касаются мужчин, родившихся в 1970–1960-х годах.

Среди формирований армии РФ больше всего некрологов приходится на 810-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ — 311. В последние годы крымчане все чаще гибнут в составе формирований, дислоцирующихся не в Крыму.

Свежие извещения о похоронах в Крым чаще всего поступают из Донецкой области Украины.

С подробностями данных по некрологам можно ознакомиться на сайте проекта "Груз 200". Для каждого погибшего создана личная карточка, для поиска информации можно использовать одновременно несколько фильтров.

