2000 российских военных из Крыма были ликвидированы на войне в Украине, - расследование Крым.Реалии. ФОТОрепортаж
Проект "Крым.Реалии" проверил две тысячи некрологов российских военнослужащих из оккупированного Крыма. Больше всего погибших зафиксировано в Севастополе, а среди потерь растет доля заключенных и уменьшается количество добровольцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Проект Радио Свобода "Крым.Реалии" проверил две тысячи некрологов российских военных из оккупированного Крыма в рамках проекта "Груз 200" и проанализировал данные о них.
Что установили расследователи
Выводы, к которым пришла редакция на основе установленных, хотя и не полных, данных, таковы:
- Согласно данным, которые удалось установить, большая часть некрологов приходится на Севастополь – 520 человек, на втором месте Керченский (Ленинский) район – 225 некрологов.
- Среди погибших все меньше добровольцев, а больше заключенных. В 2023 и 2024 годах ежегодно фиксировалось до 70 некрологов добровольцев, в 2025 году таких было выявлено лишь 28. Заключенные составляют не менее 10 % от всех некрологов.
- Удалось установить, что 486 погибших - контрактники, 235 - кадровые военные РФ, 201 - заключенные, 199 - добровольцы, 118 - мобилизованные, 12 - срочники.
Подробнее о ликвидированных крымчанах
- В 2024 году насчитывается наибольшее количество некрологов, которые удалось найти – 601. На втором месте – 2025 год – 582 некролога. Эти данные не являются исчерпывающими: многие военнослужащие РФ из Крыма годами считаются пропавшими без вести, еще об части ликвидированных информация не обнародуется.
- Возраст погибших преимущественно составляет 40–50 лет. Из 2 тысяч некрологов около 500 касаются мужчин, родившихся в 1970–1960-х годах.
- Среди формирований армии РФ больше всего некрологов приходится на 810-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ — 311. В последние годы крымчане все чаще гибнут в составе формирований, дислоцирующихся не в Крыму.
- Свежие извещения о похоронах в Крым чаще всего поступают из Донецкой области Украины.
С подробностями данных по некрологам можно ознакомиться на сайте проекта "Груз 200". Для каждого погибшего создана личная карточка, для поиска информации можно использовать одновременно несколько фильтров.
