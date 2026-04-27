2000 російських військових із Криму були ліквідовані на війні в Україні, – розслідування Крим.Реалії. ФОТОрепортаж

Проєкт "Крим.Реалії" верифікував дві тисячі некрологів російських військових із окупованого Криму. Найбільше ліквідованих зафіксовано в Севастополі, а серед втрат зростає частка ув’язнених і зменшується кількість добровольців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії верифікував дві тисячі некрологів російських військових із окупованого Криму в рамках проєкту "Груз 200" та проаналізував дані про них.

Що встановили розслідувачі

Висновки, яких дійшла редакція на основі встановлених, хоч і не повних, даних, є такими:

Згідно з даними, які вдалося встановити, більша частина некрологів припадає на Севастополь – 520 осіб, на другому місці Керченський (Ленінський) район – 225 похоронок.

Серед загиблих дедалі менше добровольців, а більше ув’язнених. У 2023 та 2024 роках щороку фіксувалося до 70 некрологів добровольців, у 2025 році таких було виявлено лише 28. Ув’язнені становлять щонайменше 10 % від усіх некрологів.

Вдалося встановити, що 486 загиблих – контрактники, 235 – кадрові військові РФ, 201 – ув’язнені, 199 – добровольці, 118 – мобілізовані, 12 – строковики.

Детальніше про ліквідованих кримчан

У 2024 році налічується найбільше некрологів, які вдалося знайти – 601. На другому місці – 2025 рік – 582 некрологи. Ці дані не є вичерпними: багато військовослужбовців РФ з Криму роками вважаються зниклими безвісти, ще про частину ліквідованих інформація не оприлюднюється.

Вік ліквідованих переважно становить 40–50 років. З 2 тисяч некрологів близько 500 стосуються чоловіків, народжених у 1970–1960-х роках.

Серед формувань армії РФ найбільше некрологів припадає на 810-ту окрему бригаду морської піхоти РФ – 311. Останніми роками кримчани дедалі частіше гинуть у складі формувань, які дислокуються не в Криму.

Свіжі похоронки до Криму найчастіше надходять із Донецької області України.

З подробицями даних по некрологах можна ознайомитися на сайті проєкту "Груз 200". Для кожного ліквідованого створено особисту картку, для пошуку інформації можна використовувати одночасно кілька фільтрів.

