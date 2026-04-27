2000 російських військових із Криму були ліквідовані на війні в Україні, – розслідування Крим.Реалії. ФОТОрепортаж

Проєкт "Крим.Реалії" верифікував дві тисячі некрологів російських військових із окупованого Криму. Найбільше ліквідованих зафіксовано в Севастополі, а серед втрат зростає частка ув’язнених і зменшується кількість добровольців.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії верифікував дві тисячі некрологів російських військових із окупованого Криму в рамках проєкту "Груз 200" та проаналізував дані про них.

Що встановили розслідувачі

Висновки, яких дійшла редакція на основі встановлених, хоч і не повних, даних, є такими:

  • Згідно з даними, які вдалося встановити, більша частина некрологів припадає на Севастополь – 520 осіб, на другому місці Керченський (Ленінський) район – 225 похоронок.

  • Серед загиблих дедалі менше добровольців, а більше ув’язнених. У 2023 та 2024 роках щороку фіксувалося до 70 некрологів добровольців, у 2025 році таких було виявлено лише 28. Ув’язнені становлять щонайменше 10 % від усіх некрологів.
  • Вдалося встановити, що 486 загиблих – контрактники, 235 – кадрові військові РФ, 201 – ув’язнені, 199 – добровольці, 118 – мобілізовані, 12 – строковики.

Детальніше про ліквідованих кримчан

  • У 2024 році налічується найбільше некрологів, які вдалося знайти – 601. На другому місці – 2025 рік – 582 некрологи. Ці дані не є вичерпними: багато військовослужбовців РФ з Криму роками вважаються зниклими безвісти, ще про частину ліквідованих інформація не оприлюднюється.
  • Вік ліквідованих переважно становить 40–50 років. З 2 тисяч некрологів близько 500 стосуються чоловіків, народжених у 1970–1960-х роках.
  • Серед формувань армії РФ найбільше некрологів припадає на 810-ту окрему бригаду морської піхоти РФ – 311. Останніми роками кримчани дедалі частіше гинуть у складі формувань, які дислокуються не в Криму.
  • Свіжі похоронки до Криму найчастіше надходять із Донецької області України.

З подробицями даних по некрологах можна ознайомитися на сайті проєкту "Груз 200". Для кожного ліквідованого створено особисту картку, для пошуку інформації можна використовувати одночасно кілька фільтрів.

показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою.

Василий Ключевский.

(1841- 1911год)

Василий Ключевский.

(1841- 1911год)
Я не проти того, ким був , за політичними поглядами, Ключевський... Частина поляків "служила, вірою і правдою" царському режиму. І не тому, що так любила "русских" - а тому, що під їх "кришею" вони мали "преференції". І так само служили і "манкурти" інших національностей, включаючи і частину українців, євреїв, білорусів, і так далі... Я привів його власну психологічну оцінку росіян, як "етнічної групи людей"... Самокритика представника громади, інтереси якої він сам представляє та захищає - найбільш цінна...
показати весь коментар
28.04.2026 05:05 Відповісти
 
 