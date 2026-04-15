Путін хоче показати, що війська РФ набрали "непереможного імпульсу", але зараз вони втрачають більше, ніж набирають, - Гілі

Нині Сили оборони України проводять успішні контратаки по всій лінії фронту, протягом чотирьох місяців поспіль РФ втрачала більше військ, ніж набирала.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на пресконференції після 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Берліні.

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"Непереможний імпульс"

"Путін хоче, щоб світ думав, що його війська набрали непереможний імпульс на полі бою, але протягом чотирьох місяців поспіль Росія втрачала більше військ, ніж набирала, і Путін хоче, щоб світ повірив, що в українців немає іншого вибору, окрім як поступитися. Що ж, це українці проводять успішні контратаки по всій лінії фронту останніми тижнями", – заявив Гілі.

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Підтримка України

Також міністр оборони Великої Британії зауважив, що російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб ті, хто підтримує Україну, втомилися або відволіклися.

"Правда в тому, що наша підтримка залишається непохитною, і ця зустріч демонструє, що ми будемо підтримувати Україну. Ми будемо підтримувати Україну, ми продовжуватимемо тиснути на Путіна і ми допоможемо забезпечити тривалий мир", – наголосив він.

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