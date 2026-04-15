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Новини Втрати ворога
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Путін хоче показати, що війська РФ набрали "непереможного імпульсу", але зараз вони втрачають більше, ніж набирають, - Гілі

Гілі про втрати РФ

Нині Сили оборони України проводять успішні контратаки по всій лінії фронту, протягом чотирьох місяців поспіль РФ втрачала більше військ, ніж набирала.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на пресконференції після 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Берліні.

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"Непереможний імпульс"

"Путін хоче, щоб світ думав, що його війська набрали непереможний імпульс на полі бою, але протягом чотирьох місяців поспіль Росія втрачала більше військ, ніж набирала, і Путін хоче, щоб світ повірив, що в українців немає іншого вибору, окрім як поступитися. Що ж, це українці проводять успішні контратаки по всій лінії фронту останніми тижнями", – заявив Гілі.

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Підтримка України

Також міністр оборони Великої Британії зауважив, що російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб ті, хто підтримує Україну, втомилися або відволіклися.

"Правда в тому, що наша підтримка залишається непохитною, і ця зустріч демонструє, що ми будемо підтримувати Україну. Ми будемо підтримувати Україну, ми продовжуватимемо тиснути на Путіна і ми допоможемо забезпечити тривалий мир", – наголосив він.

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Що передувало?

Автор: 

армія рф (21571) ліквідація (4842) Гілі Джон (110)
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Топ коментарі
+7
путін хоче довести, що він на голову ********** трампа: 4 роки повномасштабки, з яких останні три - з мінімальними змінами на фронті. А закидони ті самі: "узкіє нє сдаются"/"всьо по плану"/"в строгом соотвєтствіі заранєє утвєрждьонного графіка".
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15.04.2026 20:26 Відповісти
+3
Особливо завдяки, напевно Британії.
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15.04.2026 20:17 Відповісти
+3
У перекладі з дипломатичної.
"Як би там не було, а місцями і хіровато, ці козаки стримують кацапську навалу на Європу, поки та ще роздупляється".
Ну так десь.
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15.04.2026 20:25 Відповісти

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