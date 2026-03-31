Вже 4-й місяць поспіль РФ втрачає більше військових, ніж мобілізує, - Мадяр

Протягом березня воїни СБС ліквідували 10,2 тис. російських окупантів. Кількість знищених окупантів вже перевищує кількість мобілізованих загарбників.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Констатація: темп мобілізації хробачні згідно розвідданих та плану протягом березня 2026 р. виконано по 1000+ тушок на добу. Тіпів, що заковтнули наживку шалених грошей та придбали one way ticket, вистачає.

Верифікація: дронарі Сил Оборони України згідно обліку знищеного/ураженого особового складу противника ВЖЕ перетнули відмітку сумарно прибулої протягом березня у СВО свіжини, а от точну цифру валідує МО найближчі декілька діб", - зазначив він.

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За словами Мадяра, вже 4-й місяць поспіль (із грудня 2025 по березень 2026) втрати ворога перевищують кількість мобілізованих військових.

"Не обрахованим бонусом щомісячно цяпкає близько +15-20% уражень ОС РОВ, що не підлягають верифікації в міру специфіки ураження (контакт, знищено під завалами, глибинні удари, недорозвідана робота реактивної та ствольної артилерії, тощо).



Вердикт: хробаки- так, як було, вже не буде. Скільки б лаптєногих не прибуло у СВО, кількість чорних пакетів буде зростати", - додав командувач СБС.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що співвідношення втрат українських і російських військових становить приблизно 1 до 8.

Командувач СБС зазначав, що Україна вже "виснажує" російську армію швидше, ніж та поповнюється .

Це підтвердив і головнокомандувач Олександр Сирський, заявивши, що РФ втрачає більше військових , ніж встигає набирати.

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