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Новини Знищення російських окупантів Втрати ворога
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Вже 4-й місяць поспіль РФ втрачає більше військових, ніж мобілізує, - Мадяр

Втрати РФ зростають: Мадяр розповів подробиці

Протягом березня воїни СБС ліквідували 10,2 тис. російських окупантів. Кількість знищених окупантів вже перевищує кількість мобілізованих загарбників.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Констатація: темп мобілізації хробачні згідно розвідданих та плану протягом березня 2026 р. виконано по 1000+ тушок на добу. Тіпів, що заковтнули наживку шалених грошей та придбали one way ticket, вистачає.

Верифікація: дронарі Сил Оборони України згідно обліку знищеного/ураженого особового складу противника ВЖЕ перетнули відмітку сумарно прибулої протягом березня у СВО свіжини, а от точну цифру валідує МО найближчі декілька діб", - зазначив він.

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За словами Мадяра, вже 4-й місяць поспіль (із грудня 2025 по березень 2026) втрати ворога перевищують кількість мобілізованих військових.

"Не обрахованим бонусом щомісячно цяпкає близько +15-20% уражень ОС РОВ, що не підлягають верифікації в міру специфіки ураження (контакт, знищено під завалами, глибинні удари, недорозвідана робота реактивної та ствольної артилерії, тощо).

Вердикт: хробаки- так, як було, вже не буде. Скільки б лаптєногих не прибуло у СВО, кількість чорних пакетів буде зростати", - додав командувач СБС.

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Що передувало?

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Автор: 

армія рф (21493) втрати (4717) Бровді Роберт Мадяр (151)
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Топ коментарі
+5
на ********** дефіцит чорних пакетів ще з кінця літа 22-го
хоча кацапи збільшили обсяги їхнього виготовлення та імпорту з китаю, дефіцит чорних пакетів не перекривають
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31.03.2026 10:35 Відповісти
+3
Страх пройшов…
https://link.medium.com/kcWuYlLGJOb

Війна повертається до Путіна зовсім неочікуваним боком. Як казав колись Вінніус Петру I "Людишек то поизмельчало батюшка, война …"

І справа навіть не в тому, що нікому ходити в "м'ясні штурми", тут все гірше - в Росії нікому працювати. Станом на 01.06.2024 дефіцит кадрів в машинобудівній, хімічній, нафтовидобувній галузі склав в середньому 40%. Це там, де заповнити місця мігрантами з Азії\Африки не вийде.
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31.03.2026 10:35 Відповісти
+3
Не вірю офіційним "любимчикам " "влади", не вірю бо звичка така.
Але москалям побажаю випереджати темпи утилізації та щоб їх система щезла навіки. Амінь
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31.03.2026 10:41 Відповісти

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