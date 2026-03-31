РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12026 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов Потери врага
849 11

Уже 4-й месяц подряд РФ теряет больше военных, чем мобилизует, - Мадяр

Потери РФ растут: Мадяр рассказал подробности

В течение марта бойцы СБС уничтожили 10,2 тыс. российских оккупантов. Число уничтоженных оккупантов уже превышает число мобилизованных захватчиков.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Констатация: темп мобилизации червей согласно разведданным и плану в течение марта 2026 г. выполнен по 1000+ тушек в сутки. Типов, которые проглотили наживку безумных денег и приобрели one way ticket, хватает.

Верификация: дронары Сил обороны Украины согласно учету уничтоженного/пораженного личного состава противника УЖЕ пересекли отметку суммарного количества прибывшего в течение марта в СВО свежего мяса, а вот точную цифру подтвердит МО в ближайшие несколько суток", - отметил он.

По словам Мадяра, уже 4-й месяц подряд (с декабря 2025 по март 2026) потери врага превышают количество мобилизованных военных.

"Неучтенным бонусом ежемесячно прибавляется около +15-20% поражений ОС РОВ, которые не подлежат верификации в силу специфики поражения (контакт, уничтожены под завалами, глубинные удары, недоразведанная работа реактивной и ствольной артиллерии и т.д.).

Вердикт: червей - так, как было, уже не будет. Сколько бы лаптеногих ни прибыло в "СВО", количество черных пакетов будет расти", - добавил командующий СБС.

Что предшествовало?

Автор: 

армия РФ (22289) потери (4638) Бровди Роберт Мадяр (94)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
на ********** дефіцит чорних пакетів ще з кінця літа 22-го
хоча кацапи збільшили обсяги їхнього виготовлення та імпорту з китаю, дефіцит чорних пакетів не перекривають
показать весь комментарий
31.03.2026 10:35 Ответить
+2
Страх пройшов…
https://link.medium.com/kcWuYlLGJOb

Війна повертається до Путіна зовсім неочікуваним боком. Як казав колись Вінніус Петру I "Людишек то поизмельчало батюшка, война …"

І справа навіть не в тому, що нікому ходити в "м'ясні штурми", тут все гірше - в Росії нікому працювати. Станом на 01.06.2024 дефіцит кадрів в машинобудівній, хімічній, нафтовидобувній галузі склав в середньому 40%. Це там, де заповнити місця мігрантами з Азії\Африки не вийде.
показать весь комментарий
31.03.2026 10:35 Ответить
+2
Саме тому ходять чутки, що в квітні почнеться нова хвиля мобілізацї, як у 2022-му, тільки масштабніша.
Дуже погано, але принаймні міф про "ісключітєльно добровольцєв" буде розвіяно на горизонтальному рівні.
показать весь комментарий
31.03.2026 10:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
31.03.2026 10:35 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2026 10:35 Ответить
ага, якраз співпало з призначенням нового міністра оборони)
показать весь комментарий
31.03.2026 10:39 Ответить
А хто зараз мініздер ?
показать весь комментарий
31.03.2026 10:42 Ответить
Мельник
показать весь комментарий
31.03.2026 10:43 Ответить
Не вірю офіційним "любимчикам " "влади", не вірю бо звичка така.
Але москалям побажаю випереджати темпи утилізації та щоб їх система щезла навіки. Амінь
показать весь комментарий
31.03.2026 10:41 Ответить
І я не дуже довіряю особам, наближеним до влади. Вони по черзі говорять щось приємне для наріду, щоб показати роботу влади, що вона ніби рухається в правильному напрямку. Але з 2019 року влада рухається в протилежному напрямку.
Про мужність і героїзм самого Мадяра чув і слідкую за його підрозділами. До нього особисто питань немає. Претензії і ненависть до влади, яка прикривається такими героями.
показать весь комментарий
31.03.2026 10:57 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2026 10:43 Ответить
Коли вже дійде що для них це бидло нічого не значить. Всі на цьому заробляють - одні крадуть, інші заробляють починаючи від трун, пакетів, білих ладів і закінчуючи економією бюджету на загиблих.
показать весь комментарий
31.03.2026 10:45 Ответить
Чубаров сказав що на ТОТ планують чмобнути 50 тисяч тушок. Цікаво, чи в них буси зарезервовані чи просто якось по іншому??
показать весь комментарий
31.03.2026 10:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AR34CgySkIE
показать весь комментарий
31.03.2026 10:53 Ответить
 
 