Уже 4-й месяц подряд РФ теряет больше военных, чем мобилизует, - Мадяр
В течение марта бойцы СБС уничтожили 10,2 тыс. российских оккупантов. Число уничтоженных оккупантов уже превышает число мобилизованных захватчиков.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Констатация: темп мобилизации червей согласно разведданным и плану в течение марта 2026 г. выполнен по 1000+ тушек в сутки. Типов, которые проглотили наживку безумных денег и приобрели one way ticket, хватает.
Верификация: дронары Сил обороны Украины согласно учету уничтоженного/пораженного личного состава противника УЖЕ пересекли отметку суммарного количества прибывшего в течение марта в СВО свежего мяса, а вот точную цифру подтвердит МО в ближайшие несколько суток", - отметил он.
По словам Мадяра, уже 4-й месяц подряд (с декабря 2025 по март 2026) потери врага превышают количество мобилизованных военных.
"Неучтенным бонусом ежемесячно прибавляется около +15-20% поражений ОС РОВ, которые не подлежат верификации в силу специфики поражения (контакт, уничтожены под завалами, глубинные удары, недоразведанная работа реактивной и ствольной артиллерии и т.д.).
Вердикт: червей - так, как было, уже не будет. Сколько бы лаптеногих ни прибыло в "СВО", количество черных пакетов будет расти", - добавил командующий СБС.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что соотношение потерь украинских и российских военных составляет примерно 1 к 8.
- Командующий СБС отмечал, что Украина уже "истощает" российскую армию быстрее, чем та пополняется.
- Это подтвердил и главнокомандующий Александр Сырский, заявив, чтоРФ теряет больше военных, чем успевает набирать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хоча кацапи збільшили обсяги їхнього виготовлення та імпорту з китаю, дефіцит чорних пакетів не перекривають
Війна повертається до Путіна зовсім неочікуваним боком. Як казав колись Вінніус Петру I "Людишек то поизмельчало батюшка, война …"
І справа навіть не в тому, що нікому ходити в "м'ясні штурми", тут все гірше - в Росії нікому працювати. Станом на 01.06.2024 дефіцит кадрів в машинобудівній, хімічній, нафтовидобувній галузі склав в середньому 40%. Це там, де заповнити місця мігрантами з Азії\Африки не вийде.
Але москалям побажаю випереджати темпи утилізації та щоб їх система щезла навіки. Амінь
Про мужність і героїзм самого Мадяра чув і слідкую за його підрозділами. До нього особисто питань немає. Претензії і ненависть до влади, яка прикривається такими героями.
Дуже погано, але принаймні міф про "ісключітєльно добровольцєв" буде розвіяно на горизонтальному рівні.