Россияне платят жизнью 156 своих людей, чтобы оккупировать один километр украинской земли, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что даже радикальная часть российского общества не верит в заявления властей РФ об "успехах" на фронте.

Об этом глава государства заявил в интервью Пирсу Моргану, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По словам президента, россияне пытались продать своей аудитории "успешные шаги", но не смогли.

"Даже их аудитория – националистическая, радикализированная часть российского общества – не доверяет правительству и Путину. Потому что они видят, что на поле боя нет успешных шагов.

Сейчас Россия теряет 30 000–35 000 военных в месяц погибшими или тяжелоранеными. Они действительно платят жизнью 156 человек, чтобы оккупировать один километр нашей земли. А у нас также есть свои наступательные шаги, и тогда они ее теряют", - отметил он.

Читайте: Зеленский подтвердил обсуждение демилитаризованной зоны

Другие заявления Зеленского

Читайте: На Кубани вторые сутки горит НПЗ после удара дронов