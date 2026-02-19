РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9098 посетителей онлайн
Новости Потери врага
660 22

Россияне платят жизнью 156 своих людей, чтобы оккупировать один километр украинской земли, - Зеленский

Зеленский рассказал о российских потерях

Президент Владимир Зеленский заявил, что даже радикальная часть российского общества не верит в заявления властей РФ об "успехах" на фронте.

Об этом глава государства заявил в интервью Пирсу Моргану, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

По словам президента, россияне пытались продать своей аудитории "успешные шаги", но не смогли.

"Даже их аудитория – националистическая, радикализированная часть российского общества – не доверяет правительству и Путину. Потому что они видят, что на поле боя нет успешных шагов.

Сейчас Россия теряет 30 000–35 000 военных в месяц погибшими или тяжелоранеными. Они действительно платят жизнью 156 человек, чтобы оккупировать один километр нашей земли. А у нас также есть свои наступательные шаги, и тогда они ее теряют", - отметил он.

Читайте: Зеленский подтвердил обсуждение демилитаризованной зоны

Другие заявления Зеленского

Читайте: На Кубани вторые сутки горит НПЗ после удара дронов

Автор: 

Зеленский Владимир (10506) россия (22136) потери (1548)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Оманська Гнида це вирок Україні (коли воно несамовито кричало на стадіоні)

і геноцид українців
показать весь комментарий
19.02.2026 08:18 Ответить
+6
ПРИ ЗЕ - мінус 45% населення

- це більше чим при царизмі
- це більше чим при 2 світовій
- це більше чим під час колективізації;

Питання чи відновить це якщо рівень народжуваності 0.8 - 1 на жінку при тому що треба 2.1 щоб населення стояло на місці?

Знаєте що буде далі? - 30 млн індусів сюди завезуть
показать весь комментарий
19.02.2026 08:16 Ответить
+5
В них тих "людей " як грязі ,а от кілометрів в нас пораховано(
показать весь комментарий
19.02.2026 08:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В них тих "людей " як грязі ,а от кілометрів в нас пораховано(
показать весь комментарий
19.02.2026 08:15 Ответить
Псячі життя нічого не варті на відміну від Українських !
показать весь комментарий
19.02.2026 08:33 Ответить
ПРИ ЗЕ - мінус 45% населення

- це більше чим при царизмі
- це більше чим при 2 світовій
- це більше чим під час колективізації;

Питання чи відновить це якщо рівень народжуваності 0.8 - 1 на жінку при тому що треба 2.1 щоб населення стояло на місці?

Знаєте що буде далі? - 30 млн індусів сюди завезуть
показать весь комментарий
19.02.2026 08:16 Ответить
Не індусів. Що запалюють в центрі Києва ? Ну, от !!!
показать весь комментарий
19.02.2026 08:23 Ответить
Аа причем туут пуутин? Путиина таам небыла!
показать весь комментарий
19.02.2026 08:38 Ответить
Депопуляція почалася не при Зе. Це більше вина самого інфантильного народу, який дуже любить казки, який хоче все відразу нічого не роблячи.
показать весь комментарий
19.02.2026 08:42 Ответить
Депопуляція - біда майже всіх розвинених країн.
Навпаки, у погано розвинених (Африка) населення, попри жебрацтво і голод, росте як на дріжджах.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:14 Ответить
Щось не чув, що в розвинених країнах втратили половину населення.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:21 Ответить
Взагалі-то мова про рівень народжуваності, а не про фізичну втечу від війни.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:22 Ответить
А навіщо нам стіко людей, як навіть на початок 91 року? Ми аграрна держава. Технології рішають: якісна ******* С/Х техніка буде рішать проблему посіву та сбору врожаю. В металургії теж багато людей не треба. Може нам просто не треба стіко дармоїдів як поліція та чиновники та остальної сволачі?
Доречі вчора прийшла нова СМС - "Вступай до лав нац поліції". Але нахіба нам стіки поліцаїв в країні? Щоби що?
показать весь комментарий
19.02.2026 08:51 Ответить
Оманська Гнида це вирок Україні (коли воно несамовито кричало на стадіоні)

і геноцид українців
показать весь комментарий
19.02.2026 08:18 Ответить
О дякую, цифри дуже заспокоюють. Не біда що території будуть окупованими.
показать весь комментарий
19.02.2026 08:22 Ответить
вони вважають що це дешево
українці платять за вибір клоуна жахливу ціну, ми залишились фактично без економіки, енергетики у боргах , вже і копалини наші добувають без нас
показать весь комментарий
19.02.2026 08:27 Ответить
Переживає
показать весь комментарий
19.02.2026 08:30 Ответить
Оманська ZеГнида просто цинічна істота ..якою ницаю падлою треба ж бути

ОСЬ ВОНА ЦІНА ТИХ КІЛОМЕТРІВ !, ска (про матеріальні втрати просто мовчу.)

показать весь комментарий
19.02.2026 08:41 Ответить
твої ж ставленики кулеби - один пропоную воювати лопатами ..

а інший говорить що цвинтар це те що нас об'єднує..

а його прокладка пропонує українцям грітися вібраторами !

Ти з "міндічами" обдер країну до неможливого ..і реально перетворив на цвинтар !

та нехай буде проклятий твій ряд навіки, ГНИДА
показать весь комментарий
19.02.2026 08:45 Ответить
На планеті немає ні одної гидоти, з котрої б не стирчала кацапська рийка.
показать весь комментарий
19.02.2026 08:47 Ответить
И что?А ты мародеришь на каждом дне пребывания.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:05 Ответить
Дуже дешево.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:10 Ответить
А що більше нікому озвучувати новини окрім президента?

Вроді таких конституційних повноважень йому не надано. Навіщо тоді купа речників різних відомств і ненажерливий телемарафон.
показать весь комментарий
19.02.2026 09:32 Ответить
 
 