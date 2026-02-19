Россияне платят жизнью 156 своих людей, чтобы оккупировать один километр украинской земли, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что даже радикальная часть российского общества не верит в заявления властей РФ об "успехах" на фронте.
Об этом глава государства заявил в интервью Пирсу Моргану, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам президента, россияне пытались продать своей аудитории "успешные шаги", но не смогли.
"Даже их аудитория – националистическая, радикализированная часть российского общества – не доверяет правительству и Путину. Потому что они видят, что на поле боя нет успешных шагов.
Сейчас Россия теряет 30 000–35 000 военных в месяц погибшими или тяжелоранеными. Они действительно платят жизнью 156 человек, чтобы оккупировать один километр нашей земли. А у нас также есть свои наступательные шаги, и тогда они ее теряют", - отметил он.
Другие заявления Зеленского
- В интервью глава государства заявил, что не уверен в том, что вопрос о территориях смогут решить делегации.
- Также он рассказал о "совершенно разных" разговорах с США.
- По словам Зеленского, следующий раунд переговоров пройдет в Швейцарии.
- Президент подтвердил, что на переговорах в Женеве обсуждали демилитаризованную зону.
- це більше чим при царизмі
- це більше чим при 2 світовій
- це більше чим під час колективізації;
Питання чи відновить це якщо рівень народжуваності 0.8 - 1 на жінку при тому що треба 2.1 щоб населення стояло на місці?
Знаєте що буде далі? - 30 млн індусів сюди завезуть
Навпаки, у погано розвинених (Африка) населення, попри жебрацтво і голод, росте як на дріжджах.
Доречі вчора прийшла нова СМС - "Вступай до лав нац поліції". Але нахіба нам стіки поліцаїв в країні? Щоби що?
Через брак робочої сили до Росії прибуває все більше працівників з Індії, - Reuters
Наслідки мобілізації і падіння рубля: Російський бізнес почав шукати робітників у найбідніших країнах Африки
і геноцид українців
українці платять за вибір клоуна жахливу ціну, ми залишились фактично без економіки, енергетики у боргах , вже і копалини наші добувають без нас
ОСЬ ВОНА ЦІНА ТИХ КІЛОМЕТРІВ !, ска (про матеріальні втрати просто мовчу.)
а інший говорить що цвинтар це те що нас об'єднує..
а його прокладка пропонує українцям грітися вібраторами !
Ти з "міндічами" обдер країну до неможливого ..і реально перетворив на цвинтар !
та нехай буде проклятий твій ряд навіки, ГНИДА
Вроді таких конституційних повноважень йому не надано. Навіщо тоді купа речників різних відомств і ненажерливий телемарафон.