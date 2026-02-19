Росіяни платять життям 156 своїх людей, щоб окупувати один кілометр української землі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що навіть радикальна частина російського суспільства не вірить у заяви влади РФ про "успіхи" на фронті.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами президента, росіяни намагалися продати своїй аудиторії "успішні кроки", але не змогли.
"Навіть їхня аудиторія – націоналістична, радикалізована частина російського суспільства – не довіряє уряду і Путіну. Бо вони бачать, що на полі бою немає успішних кроків.
Зараз Росія втрачає 30 000–35 000 військових на місяць загиблими або тяжкопораненими. Вони справді платять життям 156 людей, щоб окупувати один кілометр нашої землі. А в нас також є свої наступальні кроки, і тоді вони її втрачають", - зазначив він.
Інші заяви Зеленського
- В інтерв'ю глава держави заявив, що не впевнений у тому, що питання щодо територій зможуть вирішити делегації.
- Також він розповів про "абсолютно різні" розмови з США.
- За словами Зеленського, наступний раунд переговорів відбудеться у Швейцарії.
- Президент підтвердив, що на переговорах у Женеві обговорювали демілітаризовану зону.
- це більше чим при царизмі
- це більше чим при 2 світовій
- це більше чим під час колективізації;
Питання чи відновить це якщо рівень народжуваності 0.8 - 1 на жінку при тому що треба 2.1 щоб населення стояло на місці?
Знаєте що буде далі? - 30 млн індусів сюди завезуть
Навпаки, у погано розвинених (Африка) населення, попри жебрацтво і голод, росте як на дріжджах.
Доречі вчора прийшла нова СМС - "Вступай до лав нац поліції". Але нахіба нам стіки поліцаїв в країні? Щоби що?
українці платять за вибір клоуна жахливу ціну, ми залишились фактично без економіки, енергетики у боргах , вже і копалини наші добувають без нас
Вроді таких конституційних повноважень йому не надано. Навіщо тоді купа речників різних відомств і ненажерливий телемарафон.