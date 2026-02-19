Росіяни платять життям 156 своїх людей, щоб окупувати один кілометр української землі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що навіть радикальна частина російського суспільства не вірить у заяви влади РФ про "успіхи" на фронті.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Пірсу Моргану, передає Цензор.НЕТ.



За словами президента, росіяни намагалися продати своїй аудиторії "успішні кроки", але не змогли.

"Навіть їхня аудиторія – націоналістична, радикалізована частина російського суспільства – не довіряє уряду і Путіну. Бо вони бачать, що на полі бою немає успішних кроків.

Зараз Росія втрачає 30 000–35 000 військових на місяць загиблими або тяжкопораненими. Вони справді платять життям 156 людей, щоб окупувати один кілометр нашої землі. А в нас також є свої наступальні кроки, і тоді вони її втрачають", - зазначив він.

