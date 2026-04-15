Путин хочет показать, что войска РФ набрали "непобедимый импульс", но сейчас они теряют больше, чем набирают, — Гилли

Гили о потерях РФ

В настоящее время Силы обороны Украины проводят успешные контратаки по всей линии фронта; на протяжении четырех месяцев подряд РФ теряла больше войск, чем пополняла.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли на пресс-конференции после 34-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в Берлине.

"Непобедимый импульс"

"Путин хочет, чтобы мир думал, что его войска набрали непобедимый импульс на поле боя, но в течение четырех месяцев подряд Россия теряла больше войск, чем набирала, и Путин хочет, чтобы мир поверил, что у украинцев нет другого выбора, кроме как уступить. Что ж, это украинцы проводят успешные контратаки по всей линии фронта в последние недели", – заявил Гилли.

Читайте также: Уже 4-й месяц подряд РФ теряет больше военных, чем мобилизует, – Мадяр

Поддержка Украины

Также министр обороны Великобритании отметил, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы те, кто поддерживает Украину, устали или отвлеклись.

"Правда в том, что наша поддержка остается непоколебимой, и эта встреча демонстрирует, что мы будем поддерживать Украину. Мы будем поддерживать Украину, мы будем продолжать давить на Путина и мы поможем обеспечить длительный мир", – подчеркнул он.

Читайте также: Федоров перед началом "Рамштайна": Потери РФ достигли уровня, превышающего темпы ее мобилизации

Что предшествовало?

путін хоче довести, що він на голову ********** трампа: 4 роки повномасштабки, з яких останні три - з мінімальними змінами на фронті. А закидони ті самі: "узкіє нє сдаются"/"всьо по плану"/"в строгом соотвєтствіі заранєє утвєрждьонного графіка".
мда) такое не лечится )
З яких пір Гілі став речником Зелі чи сирка? Про ситуацію на фронті знаєм не від Гілі, сирка чи Зелі, а від наших рідних які дійсно на фронті, а не як гівняк 0Пи чи їх дуполизи типу зелькіна та петрова.
Особливо завдяки, напевно Британії.
Ці бодай дали Storm Shadow (які вже й відпрацювали).
У перекладі з дипломатичної.
"Як би там не було, а місцями і хіровато, ці козаки стримують кацапську навалу на Європу, поки та ще роздупляється".
Ну так десь.
Нам ***** на маячню *****.
І це розумння №1.
Нам ***** на маячню єврообдристанців і респів-США про "суперечку за кілька кілометрів території".
І це розуміння №2.
Світ поки що не зрозумів нашої дуже глибинної козацької мстивості за зневагу гоноровості. Про що пісділи думають що та менше важливіша за гроші.
І це розуміння №3.
Вважаю Кліо буде на нашій стороні.
Успішні контратаки проти кратно переважаючого противника який має повне панування у небі, кратно більше дронів та артилерії? Потужно, потужно.
"непереможного імпульсу" - ))))))))

Вони все мріють 2 світовою АЛЕ

- лише Україна втратила 10 млн населення - якби не було всього лише 1 України - СССР був би розчавлений
- в 2 світову обув, авіаційне топливо і все підряд їм давав Лендліз - БЕЗПЛАТНО а не як Китай за гроші
- 2 світова їм обійшлась так що 1 чоловік був на 100-150 км в селах
- комуністи мали ідею "світову революцію" - ці ж не мають ідей а без ідей гнати на забій десятки міліонів не так просто

і ще 1000 факторів. Тому це все БРЕД. Просто нічого іншого крім війни уже нема і не буде
5 (12) років маньяк убиває українців, живе, бухає, дрочить баб, по курортам, ближньому закордонью ошивається і ніхто наказу не дасть ліквідувати істоту, бо тутешні псевдоеліти бояться ответки. Бояться за свої сраки, людей під каби кидати можуть, коли мова заходить про власні шкури все міняється.
О ні, ті хто підтримує Україну не втомляться) Результати цієї підтримки можна буде оцінити років так через 20, коли вже наркоз мине.
це Федоров їм сказав?
- Єщьо тисяча вьодер і залатой ключік у нас фкарманє!
https://kartinki.pics/uploads/posts/2022-03/thumbs/1646875703_3-kartinkin-net-p-duremar-kartinki-3.jpg https://kartinki.pics/uploads/posts/2022-03/thumbs/1646875703_3-kartinkin-net-p-duremar-kartinki-3.jpg https://kartinki.pics/uploads/posts/2022-03/thumbs/1646875703_3-kartinkin-net-p-duremar-kartinki-3.jpg
