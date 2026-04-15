Путин хочет показать, что войска РФ набрали "непобедимый импульс", но сейчас они теряют больше, чем набирают, — Гилли

В настоящее время Силы обороны Украины проводят успешные контратаки по всей линии фронта; на протяжении четырех месяцев подряд РФ теряла больше войск, чем пополняла.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли на пресс-конференции после 34-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в Берлине.

"Непобедимый импульс"

"Путин хочет, чтобы мир думал, что его войска набрали непобедимый импульс на поле боя, но в течение четырех месяцев подряд Россия теряла больше войск, чем набирала, и Путин хочет, чтобы мир поверил, что у украинцев нет другого выбора, кроме как уступить. Что ж, это украинцы проводят успешные контратаки по всей линии фронта в последние недели", – заявил Гилли.

Поддержка Украины

Также министр обороны Великобритании отметил, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы те, кто поддерживает Украину, устали или отвлеклись.

"Правда в том, что наша поддержка остается непоколебимой, и эта встреча демонстрирует, что мы будем поддерживать Украину. Мы будем поддерживать Украину, мы будем продолжать давить на Путина и мы поможем обеспечить длительный мир", – подчеркнул он.

