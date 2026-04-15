Путин хочет показать, что войска РФ набрали "непобедимый импульс", но сейчас они теряют больше, чем набирают, — Гилли
В настоящее время Силы обороны Украины проводят успешные контратаки по всей линии фронта; на протяжении четырех месяцев подряд РФ теряла больше войск, чем пополняла.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли на пресс-конференции после 34-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в Берлине.
"Непобедимый импульс"
"Путин хочет, чтобы мир думал, что его войска набрали непобедимый импульс на поле боя, но в течение четырех месяцев подряд Россия теряла больше войск, чем набирала, и Путин хочет, чтобы мир поверил, что у украинцев нет другого выбора, кроме как уступить. Что ж, это украинцы проводят успешные контратаки по всей линии фронта в последние недели", – заявил Гилли.
Поддержка Украины
Также министр обороны Великобритании отметил, что российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы те, кто поддерживает Украину, устали или отвлеклись.
"Правда в том, что наша поддержка остается непоколебимой, и эта встреча демонстрирует, что мы будем поддерживать Украину. Мы будем поддерживать Украину, мы будем продолжать давить на Путина и мы поможем обеспечить длительный мир", – подчеркнул он.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что соотношение потерь украинских и российских военных составляет примерно 1 к 8.
- Командующий СБС отмечал, что Украина уже "истощает" российскую армию быстрее, чем та пополняется.
- Это подтвердил и главнокомандующий Александр Сырский, заявив, что РФ теряет больше военных, чем успевает набирать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Як би там не було, а місцями і хіровато, ці козаки стримують кацапську навалу на Європу, поки та ще роздупляється".
Ну так десь.
І це розумння №1.
Нам ***** на маячню єврообдристанців і респів-США про "суперечку за кілька кілометрів території".
І це розуміння №2.
Світ поки що не зрозумів нашої дуже глибинної козацької мстивості за зневагу гоноровості. Про що пісділи думають що та менше важливіша за гроші.
І це розуміння №3.
Вважаю Кліо буде на нашій стороні.
Вони все мріють 2 світовою АЛЕ
- лише Україна втратила 10 млн населення - якби не було всього лише 1 України - СССР був би розчавлений
- в 2 світову обув, авіаційне топливо і все підряд їм давав Лендліз - БЕЗПЛАТНО а не як Китай за гроші
- 2 світова їм обійшлась так що 1 чоловік був на 100-150 км в селах
- комуністи мали ідею "світову революцію" - ці ж не мають ідей а без ідей гнати на забій десятки міліонів не так просто
і ще 1000 факторів. Тому це все БРЕД. Просто нічого іншого крім війни уже нема і не буде
