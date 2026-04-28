Пьяный мужчина угрожал прохожим пистолетом в Киеве: ему сообщили о подозрении. ФОТО

Столичные полицейские объявили о подозрении нарушителю, который в нетрезвом состоянии гулял по улице с пистолетом и направлял его на прохожих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

Детали

Как отмечается, инцидент произошел на днях в Днепровском районе столицы.

Женщина заметила на улице 31-летнего киевлянина с пистолетом в руке и, серьезно испугавшись, обратилась за помощью к компании мужчин. Однако на их замечания дебошир отреагировал агрессивно: начал ругаться, перезаряжать оружие и направлять его в сторону прохожих.

Задержание и подозрение

Полицейские задержали правонарушителя и изъяли пневматический пистолет.





Кроме того, мужчину проверили на состояние опьянения - прибор "Драгер" показал 2,26 промилле алкоголя в крови. Задержанному сообщено о подозрении в хулиганстве.

