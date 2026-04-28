Пьяный мужчина угрожал прохожим пистолетом в Киеве: ему сообщили о подозрении. ФОТО
Столичные полицейские объявили о подозрении нарушителю, который в нетрезвом состоянии гулял по улице с пистолетом и направлял его на прохожих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Детали
Как отмечается, инцидент произошел на днях в Днепровском районе столицы.
Женщина заметила на улице 31-летнего киевлянина с пистолетом в руке и, серьезно испугавшись, обратилась за помощью к компании мужчин. Однако на их замечания дебошир отреагировал агрессивно: начал ругаться, перезаряжать оружие и направлять его в сторону прохожих.
Задержание и подозрение
Полицейские задержали правонарушителя и изъяли пневматический пистолет.
Кроме того, мужчину проверили на состояние опьянения - прибор "Драгер" показал 2,26 промилле алкоголя в крови. Задержанному сообщено о подозрении в хулиганстве.
Або другий варіант це колишній військовий і знову ж таки вони можуть опинитись в ситуації, що громадськість не на їх боці а керівництво просто рубає голови для зняття напруги.
Тому вони просто не їдуть якщо зайняті іншими не значними викликами і тягнуть час.
Це лишній раз підтверджує - у бандитів зброя є. В законослухняних громадян - немає.
А щодо самооборони поцікавтеся справою В'ячеслава Грациотова (доволі гучна була свого часу).
Сім років молодості у людини було вкрадено державою. Сім років "правосуддя" знущалося над людиною, тому що В'ячеслав повівся як чоловік. Так, через сім років (2017) його нарешті виправдали, держава (тобто ми з вами, а не сволота слідчі та прокурвори/судді зі своєї кишені) виплатила хлопцю 2 млн.грн.
І наостанок: 6 лютого 2026 В'ячеслава "бусифікували". Як вважаєте, після семи років знущань у нього залишилося бажання захищати таку "державу"?
Думаю, пишатись тут нема чим. Сподіваюсь, що з роками Ви порохумнішали.
Я сам в дитинстві бавився з самопалами, але направляти їх на тварин, а тим більш на людей, навіть і не думав.
Дитинство у хлопців ще той квест...
ото було епічно.
а, оці сценки про "розмахував пістолєтіком, але знешкоджений мужніми мєнтами", щось зовсім гнильцем тхне.
А ті особи, що проводять ОТУ «КОНСУЛЬТАЦІЮ щодо зброї» потікали у глиб України, кинувши Українців під окупантів, щоб «не панікували»‼️‼️‼️‼️🤬🤬🤬🤬
У світі стрілянини у Київі, усі звертають увагу на будь що, схоже на зброю у руках неадекватів.
