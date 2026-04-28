П’яний чоловік погрожував перехожим пістолетом у Києві: йому повідомили про підозру. ФОТО
Столичні поліцейські оголосили про підозру порушнику, який напідпитку гуляв на вулиці із пістолетом та направляв його на перехожих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Деталі
Як зазначається, подія відбулась днями у Дніпровському районі столиці.
Жінка помітила на вулиці 31-річного киянина із пістолетом у руці та, не на жарт злякавшись, звернулася по допомогу до компанії чоловіків. Втім, на їхні зауваження дебошир відреагував агресивно: почав лаятись, перезаряджати зброю та направляти її у бік перехожих.
Затримання та підозра
Поліцейські затримали правопорушника та вилучили пневматичний пістолет.
Крім того, чоловіка перевірили на стан сп’яніння - прилад "Драгер" показав 2,26 проміле алкоголю в крові. Затриманому повідомлено про підозру у хуліганстві.
Або другий варіант це колишній військовий і знову ж таки вони можуть опинитись в ситуації, що громадськість не на їх боці а керівництво просто рубає голови для зняття напруги.
Тому вони просто не їдуть якщо зайняті іншими не значними викликами і тягнуть час.
Це лишній раз підтверджує - у бандитів зброя є. В законослухняних громадян - немає.
А щодо самооборони поцікавтеся справою В'ячеслава Грациотова (доволі гучна була свого часу).
Сім років молодості у людини було вкрадено державою. Сім років "правосуддя" знущалося над людиною, тому що В'ячеслав повівся як чоловік. Так, через сім років (2017) його нарешті виправдали, держава (тобто ми з вами, а не сволота слідчі та прокурвори/судді зі своєї кишені) виплатила хлопцю 2 млн.грн.
І наостанок: 6 лютого 2026 В'ячеслава "бусифікували". Як вважаєте, після семи років знущань у нього залишилося бажання захищати таку "державу"?
Думаю, пишатись тут нема чим. Сподіваюсь, що з роками Ви порохумнішали.
Я сам в дитинстві бавився з самопалами, але направляти їх на тварин, а тим більш на людей, навіть і не думав.
Дитинство у хлопців ще той квест...
ото було епічно.
а, оці сценки про "розмахував пістолєтіком, але знешкоджений мужніми мєнтами", щось зовсім гнильцем тхне.
А ті особи, що проводять ОТУ «КОНСУЛЬТАЦІЮ щодо зброї» потікали у глиб України, кинувши Українців під окупантів, щоб «не панікували»‼️‼️‼️‼️🤬🤬🤬🤬
У світі стрілянини у Київі, усі звертають увагу на будь що, схоже на зброю у руках неадекватів.
