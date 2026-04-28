П’яний чоловік погрожував перехожим пістолетом у Києві: йому повідомили про підозру. ФОТО

Столичні поліцейські оголосили про підозру порушнику, який напідпитку гуляв на вулиці із пістолетом та направляв його на перехожих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

Деталі

Як зазначається, подія відбулась днями у Дніпровському районі столиці.

Жінка помітила на вулиці 31-річного киянина із пістолетом у руці та, не на жарт злякавшись, звернулася по допомогу до компанії чоловіків. Втім, на їхні зауваження дебошир відреагував агресивно: почав лаятись, перезаряджати зброю та направляти її у бік перехожих.

Затримання та підозра

Поліцейські затримали правопорушника та вилучили пневматичний пістолет.





Крім того, чоловіка перевірили на стан сп’яніння - прилад "Драгер" показав 2,26 проміле алкоголю в крові. Затриманому повідомлено про підозру у хуліганстві.

