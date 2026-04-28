П’яний чоловік погрожував перехожим пістолетом у Києві: йому повідомили про підозру. ФОТО

Столичні поліцейські оголосили про підозру порушнику, який напідпитку гуляв на вулиці із пістолетом та направляв його на перехожих.

Деталі

Як зазначається, подія відбулась днями у Дніпровському районі столиці

Жінка помітила на вулиці 31-річного киянина із пістолетом у руці та, не на жарт злякавшись, звернулася по допомогу до компанії чоловіків. Втім, на їхні зауваження дебошир відреагував агресивно: почав лаятись, перезаряджати зброю та направляти її у бік перехожих.

Затримання та підозра

Поліцейські затримали правопорушника та вилучили пневматичний пістолет.

чоловік з пістолетом гуляв Києвом
Крім того, чоловіка перевірили на стан сп’яніння - прилад "Драгер" показав 2,26 проміле алкоголю в крові. Затриманому повідомлено про підозру у хуліганстві.

Київ Нацполіція пістолет
очередные страшилки ментов для формирования общественного мнения о не нужности принятия закона о короткостволе.
28.04.2026 08:23 Відповісти
Пістолет пневматичний Umarex "HPP" Blowback кал. 4,5....
Це лишній раз підтверджує - у бандитів зброя є. В законослухняних громадян - немає.
28.04.2026 08:35 Відповісти
"Жінка помітила на вулиці 31-річного киянина із пістолетом у руці та, не на жарт злякавшись, звернулася по допомогу до компанії чоловіків." - шось звіздєжом тхне. Про існування номеру 102 "жінка" не знала?
28.04.2026 08:33 Відповісти
Тільки спрацьовує навпаки: формується думка, що "стволи" - тільки у неадекватів, і виникає питання - а чому нормальним не можна? Звідки така дискримінація і віктимізація? І виникає логічна вимога: дайте нам змогу перестати бути "баранцями на закланні", натомість отримати шанс хоча б "покусати на останок".
28.04.2026 08:36 Відповісти
І що звичайні громадяни будуть носити з собою зброю на вулиці, та майже ніколи, а от бандити і неадеквати з грошима завжди, і з нашим рівнем корупції, якщо вони когось вб'ють законно володіючи зброєю, я впевнений що чесний суд ще і правими признає.
28.04.2026 10:07 Відповісти
Так і є, стволи всі у алкашів, наркоманів, неадекватів, психічно хворих, депутатів, а у нормальних людей немає... Треба зробити навпаки...
28.04.2026 10:11 Відповісти
Це, мабуть той хто стріляв по шиферам??? Зеленський, тоді з трибуни ООН його попередив?!?!
28.04.2026 08:48 Відповісти
Ось тепер питання до поліціянтів: а звідкіля у чоловіка травматичний пістолет? Хто надав дозвіл на придбання та реєстрацію зброї та на яких підставах? Поліціянти самі в лайні по самісінькі вуха, раздаючи дозволи на травматичну зброю та наградні пістолети родичам, знайомим, друзям та друзям друзів. А тепер вони малюють "страшилки", щоб не надавати зброю громадянам для самозахисту. Треба у новому законі поліцію від процесу надання дозволи на зброю усунути, надавши тільки повноваження реєстрації (ведення реєстру). А надавати дозволи уповноважити осіб, що відповідають за підготовку громадян до національного спротиву. До речі, їм також доручити проводити курси поводження зі зброєю, і робити це безкоштовно, в рамках підготовки громадян до національного спротиву. Поліція буде позбавлена можливості заборляти на цьому гроші і надавати дозволи на володвння зброєю потрібним людям.
28.04.2026 09:52 Відповісти
Так там пневмат. на него разрешения не надо
28.04.2026 10:24 Відповісти
Для початку слід переглянути закони щодо самозахисту.
28.04.2026 10:33 Відповісти
28.04.2026 08:30 Відповісти
Просто вона знає, як поліція допомагає...
28.04.2026 09:39 Відповісти
Ну якщо так взяти то поліція на виклики із зброєю довго їде, тому що поліцейські бояться що там може опинитись якийсь впливовий чиновник чи правоохоронець, і вони потім будуть мати проблеми, причому навіть до звільнення.
Або другий варіант це колишній військовий і знову ж таки вони можуть опинитись в ситуації, що громадськість не на їх боці а керівництво просто рубає голови для зняття напруги.

Тому вони просто не їдуть якщо зайняті іншими не значними викликами і тягнуть час.
28.04.2026 10:11 Відповісти
Вистава в театрі абсурду.
28.04.2026 08:37 Відповісти
Каїться?
28.04.2026 08:39 Відповісти
Влада і її вірні пси ваімкнули кампанію по дискредитації їдеї легалізації озброєння населення для самозахисту і захисту держави. Тепер з кожної праски звучатимуть схожі новини.
28.04.2026 08:39 Відповісти
непотрібно легалізовувати зброю під час війни ! і так дурнів вистачає! в нас немає культури поводження з зброєю!т приклад- чоловік 24 років легально отримує зброю! до 25и у нього бронь а далі при так званому оповіщенні він почне тим пістолетом розмахувати !НІХТО зброю під час війни нелегалізує!
28.04.2026 08:43 Відповісти
А у молдаван и литовцев такая культура есть? Никакой дурак не будет нападать на страну граждане которой вооружены. Тут опасность для властей. Им придется не давить свою линию, а использовать компромисс. а они этого ох как опасаются.
28.04.2026 09:09 Відповісти
Доцільним буде вивчити і урахувати також і досвід Чехії. Там немає наших проблем із визначеням та розумінням "самооборони".
28.04.2026 10:51 Відповісти
А что у нас с теорбороной? Если вдруг снова вторжение то люди будут бегать просить у ментов оружие. А они их посылать на какой то склад где ничего нет.
28.04.2026 09:31 Відповісти
мєнти тепер тікають при пострілах, так що ніякої зброї ви в них не випросите
28.04.2026 09:47 Відповісти
потрібно, в любий час, щоб людина могла захиститися своєчасно зареєстрованим і під рукою, а не сісти за зберігання десь прихованого
28.04.2026 09:44 Відповісти
І сісти "за перевищення" при самообороні. Наші закони по цій темі просто жахливі.
28.04.2026 10:36 Відповісти
а вмерти при недостатній?
28.04.2026 12:33 Відповісти
Так звані "правоохоронці" так і кажуть - звертайтеся коли вас вб'ють. І це не жарт.
28.04.2026 12:39 Відповісти
то лежіть дохлі, а я краще перевищу самооборону
28.04.2026 12:48 Відповісти
Хренова ваша порада, самі нею й користуйтеся
А щодо самооборони поцікавтеся справою В'ячеслава Грациотова (доволі гучна була свого часу).
Сім років молодості у людини було вкрадено державою. Сім років "правосуддя" знущалося над людиною, тому що В'ячеслав повівся як чоловік. Так, через сім років (2017) його нарешті виправдали, держава (тобто ми з вами, а не сволота слідчі та прокурвори/судді зі своєї кишені) виплатила хлопцю 2 млн.грн.
І наостанок: 6 лютого 2026 В'ячеслава "бусифікували". Як вважаєте, після семи років знущань у нього залишилося бажання захищати таку "державу"?
28.04.2026 13:03 Відповісти
ви хочете і рибку з'їсти і ноги не замочити. або живий або дохлий
28.04.2026 22:54 Відповісти
Дурня. В бандюків всяких та покидьків зброї вдосталь. Той дід кацап що людей постріляв теж мав , причому легально. Таких як вас лякають Техасом , де зброя у практично у кожного і високий рівень злочинності, щоправда він практично такий же як в довоєнній Україні. Але бидло буде розуміти, що пістолет є у кожного і можуть завалилити в будьякий момент.
28.04.2026 10:11 Відповісти
Году эдак в восемьдесят втором я пришёл в школу с люгером тоже пневматом, зауч конфисковала, батя пришёл и забрал, но к мусорам никто не бегал и то Совок был ,а где мы сейчас это вопрос интересный, боюсь что в жопе...
28.04.2026 08:48 Відповісти
Мой батя примерно в эти годы в ментовке работал в Киеве. Граната в багажнике или кармане это было ЧП городского масштаба, о котором ещё пол года в курилках рассказывали. Сейчас они на улицах в песочницах и мусорках валяются. Да, это точно не совок.
28.04.2026 09:11 Відповісти
ЧП было когда мы с соседским мальцом, притащили во двор противотанковую мину с полигона и вооружившись инструментом решили её разобрать, к счастью это увидел взрослый сосед и чуть не разобрал нас самих дальнейшая судьба мину неизвестна...
28.04.2026 09:51 Відповісти
одноклітинні мєнти і їх узкочєлюстніе засранці по сєй день засірают Києв !
28.04.2026 09:53 Відповісти
Ти трохи не допрацював, треба було йти до завуча і погрожувати тим пістолетом, а краще пару раз вистрелити у неї.
28.04.2026 09:13 Відповісти
Це Ви так себе поводили, коли поиносили в школу перочинний ножик?
28.04.2026 09:45 Відповісти
Ты почти угадал, целился я в англичанку, правда стрелять было уже не чем, боеприпасы закончились ещё до начала занятий но на этом дело не закончилось, где-то через годик пальнул в одноклассника через весь спортзал, проверяли убойную силу, когда тот схватился за шею всем стало смешно а когда подошли и увидели кровь струйкой текущую между пальцев, стало уже не до смеха . К счастью ранка была пустяковая. Эх весёлые были денёчки, про девяностые вспоминать не буду, бо мало кто поверит, что такое было...
28.04.2026 09:47 Відповісти
Вибачте, не бачив, що Ви вже відповіли на мій пост, там було задво'ння з попереднім.
Думаю, пишатись тут нема чим. Сподіваюсь, що з роками Ви порохумнішали.
Я сам в дитинстві бавився з самопалами, але направляти їх на тварин, а тим більш на людей, навіть і не думав.
28.04.2026 09:55 Відповісти
Слава Богу и спасибо папе с мамой, все эти моменты далеко в прошлом, но вспоминать о них приятно, после бомбочек глаза к счастью целые, но пару шрамов на переносице и веке остались на всю жизнь.
28.04.2026 10:33 Відповісти
В старших класах нашої школи один був без великого пальця на правій руці, один без ока. Через самопали. Може ця наочна агітація і втримала від зайвого екстириму. А дитячі шрами теж є і від прилипшої до шкіри палаючої смоли, і від грудочок розпеченої селітри і від розваг на зламаній каруселі і від падінь з веліка...
Дитинство у хлопців ще той квест...
28.04.2026 12:06 Відповісти
колись чорт аваков показував шоу про торчка, що погрожував гранатою рознести міст метро.
ото було епічно.
а, оці сценки про "розмахував пістолєтіком, але знешкоджений мужніми мєнтами", щось зовсім гнильцем тхне.
28.04.2026 08:51 Відповісти
Замість дієвого закону про зброю, почалося серійне засерання в голови «насєлєнія», щоб забуло, як з початком повномасштабки орків, голими руками танки зупинити Українці змушені були!!
А ті особи, що проводять ОТУ «КОНСУЛЬТАЦІЮ щодо зброї» потікали у глиб України, кинувши Українців під окупантів, щоб «не панікували»‼️‼️‼️‼️🤬🤬🤬🤬
28.04.2026 08:54 Відповісти
В ТЦК і на фронт, ящо так любить зброю.
28.04.2026 08:56 Відповісти
Це був не бойовий пістолет, а пневматичний. Для його придбання та зберігання в Україні дозвіл не потрібен, але використання в публічних місцях чи погрози людям кваліфікуються як *********** і караються законом.
28.04.2026 08:59 Відповісти
Цей пістолет металевий, повністю зовнішньо і по фунуціоналу копіює бойовий, пересічений громодянин не зможе відразу зрозуміти що це таке.
У світі стрілянини у Київі, усі звертають увагу на будь що, схоже на зброю у руках неадекватів.
28.04.2026 09:17 Відповісти
В країнах, де дозволений короткоствол, як поавило забороняють обіг пневматичної та травматичної зброї, яка копіює справжню. Поріг використання травмату значно нижче, ніж бойової зброї. Тому аргументи хоплрфобів типу "вчора була стрільба з травмату, а був би дозволений короткоствол- були б гори трупів та моря крові" то є груба і недолуга маніпуляція.
28.04.2026 09:50 Відповісти
Тепер йому ТЦК не загрожує...і на війну не заберуть...
28.04.2026 09:20 Відповісти
заздри мовчки
28.04.2026 09:56 Відповісти
Якби кожен, хто без причини виймає зброю і направляє на людей і тварин знав, що буде розстріляний на місці без попередження, добре подумав би - чи варто так робити. А потім з'ясовували би, чи то "флобер", чи травмат, чи пневмат, а може бойовий. До речі, іграшкову зброю не можна направляти на людей, чому повинні навчати дітей від народження.
28.04.2026 09:33 Відповісти
склалось враження що мусорня наймає бомжів задля таких новин щоб виправдати свою некомпетентність і безкорисність
28.04.2026 09:47 Відповісти
Терміново дозволити всім носити короткоствол, у нас же ніхто не бухає, інеадекватів майже немає
28.04.2026 10:04 Відповісти
Пістолет пневматичний Umarex "HPP" Blowback кал. 4,5 мм ВВ
4 180 грн.
hunter.rozetka.com.ua/ua/441215030/p441215030
Ухілеси, рекомендую - від ТЦК відстрілюватися. В Розетці для вас акція - ще пакет памперсів.

28.04.2026 10:34 Відповісти
Відстрілюйте *******.
28.04.2026 10:37 Відповісти
Як поліцаї бояться озброєного українця. І тому брешуть, брешуть і не перестають брехати.
28.04.2026 15:15 Відповісти
 
 