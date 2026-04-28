Враг атаковал Киев дронами: повреждена недостройка, двое пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Днем 28 апреля 2026 года войска РФ пытаются атаковать Киев ударными беспилотниками. В Киеве слышны взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

БПЛА в направлении Киева

"Киев - БПЛА в направлении города", - говорится в сообщении.

"На Оболони работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - подчеркивает мэр Киева Виталий Кличко.

Более подробной информации на данный момент нет.

Обновленная информация

Позже голова КГВА Тимур Ткаченко отметил, что в результате атаки РФ в Шевченковском районе повреждена крыша недостроя.

Информация о пострадавших уточняется.









По информации Кличко, обломки упали на крышу недостроя в Шевченковском районе, вызвав пожар.

Кроме того, в Шевченковском районе упали обломки БПЛА. В результате произошло столкновение автомобилей на одной из улиц. По предварительным данным медиков, есть один пострадавший.

В Соломенском районе обломки БПЛА упали на территорию кладбища.

Экстренные службы направляются на места.

"Медики госпитализировали пострадавшего в Шевченковском районе. В результате взрыва из-за падения БПЛА на пешехода наехал легковой автомобиль", - позже добавил Кличко.

Как впоследствии сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева, в Шевченковском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА в недостройку, обломками повреждено около десяти транспортных средств. В Соломенском районе дрон упал на территорию кладбища, взрывной волной повреждены окна в соседнем доме, а также автомобили.

В общей сложности, в результате обстрела пострадали два гражданина - 19-летний юноша получил ушиб ноги, и 47-летний мужчина, пострадавший в результате ДТП во время падения обломков.















