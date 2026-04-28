Ворог атакував Київ дронами: пошкоджено недобудову, двоє постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж
Вдень 28 квітня 2026 року війська РФ намагаються атакувати Київ ударними безпілотниками. В столиці лунають вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
БпЛА в напрямку Києва
"Київ - БпЛА в напрямку міста", - йдеться у повідомленні.
"На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - наголошує мер Києва Віталій Кличко.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
Згодом голова КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що внаслідок атаки РФ у Шевченківському районі пошкоджено дах недобудови.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
За інформацією Кличка, уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу.
Окріп того, у Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий.
У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.
Екстрені служби прямують на місця.
"Медики госпіталізували постраждалого в Шевченківському районі. Внаслідок вибуху через падіння БпЛА на пішохода наїхала легкова автівка", - пізніше додав Кличко.
Як згодом повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, у Шевченківському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА у недобудову, уламками пошкоджено близько десяти транспортних засобів. У Солом’янському районі дрон впав на територію кладовища, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у сусідньому будинку, а також автомобілі.
Загалом, внаслідок обстрілу постраждало двоє громадян - 19-річний хлопець отримав забійну рану ноги, та 47-річний чоловік, який постраждав внаслідок ДТП під час падіння уламків.
