Ворог атакував Київ дронами: пошкоджено недобудову, двоє постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Вдень 28 квітня 2026 року війська РФ намагаються атакувати Київ ударними безпілотниками. В столиці лунають вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

БпЛА в напрямку Києва

"Київ - БпЛА в напрямку міста", - йдеться у повідомленні.

"На Оболоні працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - наголошує мер Києва Віталій Кличко.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

Згодом голова КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що внаслідок атаки РФ у Шевченківському районі пошкоджено дах недобудови.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.









За інформацією Кличка, уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу.

Окріп того, у Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий.

У Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.

Екстрені служби прямують на місця.

"Медики госпіталізували постраждалого в Шевченківському районі. Внаслідок вибуху через падіння БпЛА на пішохода наїхала легкова автівка", - пізніше додав Кличко.

Як згодом повідомили у відділі комунікацій поліції Києва, у Шевченківському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА у недобудову, уламками пошкоджено близько десяти транспортних засобів. У Солом’янському районі дрон впав на територію кладовища, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у сусідньому будинку, а також автомобілі.

Загалом, внаслідок обстрілу постраждало двоє громадян - 19-річний хлопець отримав забійну рану ноги, та 47-річний чоловік, який постраждав внаслідок ДТП під час падіння уламків.















