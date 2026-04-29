Сына партнера Царёва Краснова, который ездил к дяде-единоросу в Москву, хотят назначить главой новой оборонной комиссии при Днепропетровском облсовете. ФОТО

На ближайшей сессии Днепропетровского областного совета планируется создать новую комиссию — по военно-гражданскому сотрудничеству и территориальной обороне.

Об этом заместитель городского головы Днепра, народный депутат Украины VIII созыва Андрей Денисенко пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Сомнительное назначение

По его словам, председателем комиссии хотят назначить Руслана Краснова, сына известного партнера Олега Царёва и лидера партии "Общественная сила" Загида Краснова.





Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народа" Диденко будут судить за ложь в декларации

"И для этого уже собирают голоса. Мол, Руслан Загидович, возглавляющий фракцию партии своего отца в облсовете, является действующим военнослужащим ВСУ, а значит, достоин новой руководящей должности в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

По мнению Денисенко, это издевательство над всеми, кто действительно защищал и защищает Украину.

"Начнем с того, что Руслан Краснов (Габибулаев), который любит выкладывать свои фото и видео, где он позирует с оружием и на фоне техники, официально служит не на передовой, а в подразделениях ССО, которые готовят движение сопротивления в Сумской области на случай оккупации этой территории...Как известно из многочисленных публикаций в СМИ, Краснов-Габибулаев-младший во время прохождения военной службы много раз был замечен в отцовском ресторане "Рио" на Сичеславской набережной Днепра и в пафосных заведениях украинской столицы. И очень характерно, что на саморекламных фото Руслана "с фронта" магазины в его расгрузке торчат вверх ногами, а патроны видны сверху, словно подмигивая всем наивным ругателям и самому "герою", — пишет депутат.

Читайте также: Депутата райсовета и его сына подозревают в хищении бюджетных средств

Денисенко против назначения Краснова

Денисенко подчеркивает, что он против назначения Краснова председателем вышеупомянутой комиссии.

"И лично я не хотел бы выставлять на посмешище весь наш в целом неплохой облсовет. В политической биографии Руслана Краснова есть не менее весомые факты и обстоятельства, которые категорически исключают его назначение. В частности, летом 2021 года он, уже будучи депутатом областного совета и руководителем фракции, на 8-й год войны ездил в Москву, о чем с энтузиазмом сообщал в своих соцсетях с не менее многочисленными фото- и видеоматериалами, чем сейчас на тему своей военной службы", — добавляет он.

Кроме того, Денисенко отмечает, что родной дядя Руслана Краснова, к которому тот ездил в Москву, является руководителем "Единой России" в дагестанском Белидже.

"Подобного рода сомнительные родственные связи, по моему глубокому убеждению, должны быть красным светом для занятия должностей, связанных со сферой нацбезопасности и обороны", — резюмирует он.

Читайте также: Правоохранители провели массовые обыски в нелегальных точках продажи жидкостей для "электронок" в Днепре