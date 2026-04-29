Сына партнера Царёва Краснова, который ездил к дяде-единоросу в Москву, хотят назначить главой новой оборонной комиссии при Днепропетровском облсовете. ФОТО

На ближайшей сессии Днепропетровского областного совета планируется создать новую комиссию — по военно-гражданскому сотрудничеству и территориальной обороне.

Об этом заместитель городского головы Днепра, народный депутат Украины VIII созыва Андрей Денисенко пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Сомнительное назначение

По его словам, председателем комиссии хотят назначить Руслана Краснова, сына известного партнера Олега Царёва и лидера партии "Общественная сила" Загида Краснова.

Руслан Краснов

"И для этого уже собирают голоса. Мол, Руслан Загидович, возглавляющий фракцию партии своего отца в облсовете, является действующим военнослужащим ВСУ, а значит, достоин новой руководящей должности в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

По мнению Денисенко, это издевательство над всеми, кто действительно защищал и защищает Украину.

"Начнем с того, что Руслан Краснов (Габибулаев), который любит выкладывать свои фото и видео, где он позирует с оружием и на фоне техники, официально служит не на передовой, а в подразделениях ССО, которые готовят движение сопротивления в Сумской области на случай оккупации этой территории...Как известно из многочисленных публикаций в СМИ, Краснов-Габибулаев-младший во время прохождения военной службы много раз был замечен в отцовском ресторане "Рио" на Сичеславской набережной Днепра и в пафосных заведениях украинской столицы. И очень характерно, что на саморекламных фото Руслана "с фронта" магазины в его расгрузке торчат вверх ногами, а патроны видны сверху, словно подмигивая всем наивным ругателям и самому "герою", — пишет депутат.

Денисенко против назначения Краснова

Денисенко подчеркивает, что он против назначения Краснова председателем вышеупомянутой комиссии.

"И лично я не хотел бы выставлять на посмешище весь наш в целом неплохой облсовет. В политической биографии Руслана Краснова есть не менее весомые факты и обстоятельства, которые категорически исключают его назначение. В частности, летом 2021 года он, уже будучи депутатом областного совета и руководителем фракции, на 8-й год войны ездил в Москву, о чем с энтузиазмом сообщал в своих соцсетях с не менее многочисленными фото- и видеоматериалами, чем сейчас на тему своей военной службы", — добавляет он.

Кроме того, Денисенко отмечает, что родной дядя Руслана Краснова, к которому тот ездил в Москву, является руководителем "Единой России" в дагестанском Белидже.

"Подобного рода сомнительные родственные связи, по моему глубокому убеждению, должны быть красным светом для занятия должностей, связанных со сферой нацбезопасности и обороны", — резюмирует он.

Топ комментарии
Сваїх, які ще не стали на лижі, все менше. Піхать на посади скоро не буде кого. Почнуть ставити з полонених кацапів?
29.04.2026 12:43
ви бачили, як виглядають справжні бійці на нулі? на евакє? на ротації?
****, як же зайобують оці фотки полупідарів! бо, вони гірше ніж підари! вони українські гниди!!!!!
29.04.2026 13:12
Знову агент Краснов.
29.04.2026 12:42
Це клятий ухилянт чи хто? Я вже заплутався.
29.04.2026 12:39
курви краснови вже навіть не шифруються

29.04.2026 12:48
но только из своего района в Дагестане.
из соседнего - никогда !

29.04.2026 12:49
На Новопечерських липках часто можна побачити. Може там він і "служить", а не на Сумщині?
29.04.2026 12:47
А де місцева ботва що підтримує людо... БЕЗЗАКОННЯ І СВАВІЛЛЯ? Їжте не обляпайтесь!
29.04.2026 12:49
Типовий призначенець Краснов-Габібулаєв перекотиполе і безродько. Все як любить ЗЄшобло. Мабуть сам Козирь просуває цього персонажа. Навіщо кацапам окуповувати всю Україну, коли вже всі державні посади окуповані ними?
29.04.2026 12:49
Зеленський з вертухаями з Урядового кварталу, спонукають Українців до дієвої реакції проти нього, на кшалт «ВРАДІЇВКИ»!!
29.04.2026 12:58
ви бачили, як виглядають справжні бійці на нулі? на евакє? на ротації?
****, як же зайобують оці фотки полупідарів! бо, вони гірше ніж підари! вони українські гниди!!!!!
29.04.2026 13:12
Постійно дивлюся на тих, хто викладає фото

Гарний нульовий камуфляж, різне озброєння, тут він задумливо дивиться вдалину, тут він із котиком, тут поруч із танком

І дивишся на тих, хто постійно на передовій....
29.04.2026 15:06
"Свій до свого, по своє. До чужого джерела не тягніть долонь, йдіть до свого по своє......пийте Абалонь"
29.04.2026 13:13
Може йому подобаються тік ток війська кадиркина....які тільки і воюють,що з фотоапаратами ....В ресторації - то сімейне хобі....
29.04.2026 14:09
О, опять какой-то татарин чи назвать по другом бан дадут. Вкраинчики недостойны?
29.04.2026 14:53
Питання до командування ССО: яким чином він пройшов спецперевірку перед призначенням на посаду, маючи зв'язки та родичів в рф?
29.04.2026 15:28
 
 