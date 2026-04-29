Сина партнера Царьова Краснова, який їздив до дядька-єдинороса в Москву, хочуть призначити головою нової оборонної комісії при Дніпропетровській облраді. ФОТО

На найближчій сесії Дніпропетровської обласної ради планується створити нову комісію - з військово-цивільного співробітництва та територіальної оборони.

Про це заступник міського голови Дніпра, народний депутат України VIII скликання Андрій Денисенко пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сумнівне призначення

За його словами, головою комісії хочуть призначити Руслана Краснова, сина відомого партнера Олега Царьова і лідера партії "Громадська сила" Загіда Краснова.





"І на це вже збирають голоси. Мовляв, Руслан Загідович, який очолює фракцію батькової партії в облраді, є діючим військовослужбовцем ЗСУ, отже гідний нової керівної посади в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

На думку Денисенка, це є знущанням з усіх, хто дійсно захищав і захищає Україну.

"Почнімо з того, що Руслан Краснов (Габібулаєв), який полюбляє викладати свої фото-відео, де він позує зі зброєю та на фоні техніки, офіційно служить не на передовій, а в підрозділах ССО, котрі готують рух опору на Сумщині на випадок окупації цієї території...Як відомо з численних публікацій у медіа, Краснов-Габібулаєв-молодший під час проходження військової служби був багато разів помічений у батьковому ресторані Ріо на Січеславській набережній Дніпра та в пафосних закладах української столиці. І дуже характерно, що на саморекламних фото Руслана "з фронту" магазини у його розгрузці стирчать догори дригом, а набої виглядають зверху, ніби підморгуючи усім наївним лайкарям та й самому герою", - пише депутат.

Денисенко проти призначення Краснова

Денисенко наголошує, що він проти призначення Краснова головою вищезазначеної комісії.

"І особисто я не хотів би виставляти на посміховисько усю нашу в цілому непогану облраду. Є в політичної біографії Руслана Краснова не менш вагомі факти і обставини, які категорично унеможливлюють його призначення. Зокрема, влітку 2021 року він, вже будучи депутатом обласної ради та керівником фракції, на 8-й рік війни їздив до Москви, про що з ентузіазмом повідомляв у своїх соцмережах з не менш численними фото- та відеоматеріалами, ніж нині на тему своєї військової служби", - додає він.

Окрім того, Денисенко наголошує, що рідний дядько Руслана Краснова, до якого той їздив у Москву, є керівником "Єдиної Росії" у дагестанському Беліджі.

"Подібного роду сумнівні родинні звʼязки, на моє глибоке переконання, мають бути червоним світлом для обіймання посад, повʼязаних зі сферою нацбезпеки та оборони", - резюмує він.

