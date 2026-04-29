Сина партнера Царьова Краснова, який їздив до дядька-єдинороса в Москву, хочуть призначити головою нової оборонної комісії при Дніпропетровській облраді. ФОТО

На найближчій сесії Дніпропетровської обласної ради планується створити нову комісію - з військово-цивільного співробітництва та територіальної оборони.

Про це заступник міського голови Дніпра, народний депутат України VIII скликання Андрій Денисенко пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Сумнівне призначення

За його словами, головою комісії хочуть призначити Руслана Краснова, сина відомого партнера Олега Царьова і лідера партії "Громадська сила" Загіда Краснова.

Руслан Краснов
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Діденко судитимуть за брехню у декларації

"І на це вже збирають голоси. Мовляв, Руслан Загідович, який очолює фракцію батькової партії в облраді, є діючим військовослужбовцем ЗСУ, отже гідний нової керівної посади в умовах воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

На думку Денисенка, це є знущанням з усіх, хто дійсно захищав і захищає Україну.

"Почнімо з того, що Руслан Краснов (Габібулаєв), який полюбляє викладати свої фото-відео, де він позує зі зброєю та на фоні техніки, офіційно служить не на передовій, а в підрозділах ССО, котрі готують рух опору на Сумщині на випадок окупації цієї території...Як відомо з численних публікацій у медіа, Краснов-Габібулаєв-молодший під час проходження військової служби був багато разів помічений у батьковому ресторані Ріо на Січеславській набережній Дніпра та в пафосних закладах української столиці. І дуже характерно, що на саморекламних фото Руслана "з фронту" магазини у його розгрузці стирчать догори дригом, а набої виглядають зверху, ніби підморгуючи усім наївним лайкарям та й самому герою", - пише депутат.

Також читайте: Депутата райради та його сина підозрюють у розкраданні бюджетних коштів

Денисенко проти призначення Краснова

Денисенко наголошує, що він проти призначення Краснова головою вищезазначеної комісії.

"І особисто я не хотів би виставляти на посміховисько усю нашу в цілому непогану облраду. Є в політичної біографії Руслана Краснова не менш вагомі факти і обставини, які категорично унеможливлюють його призначення. Зокрема, влітку 2021 року він, вже будучи депутатом обласної ради та керівником фракції, на 8-й рік війни їздив до Москви, про що з ентузіазмом повідомляв у своїх соцмережах з не менш численними фото- та відеоматеріалами, ніж нині на тему своєї військової служби", - додає він.

Окрім того, Денисенко наголошує, що рідний дядько Руслана Краснова, до якого той їздив у Москву, є керівником "Єдиної Росії" у дагестанському Беліджі.

"Подібного роду сумнівні родинні звʼязки, на моє глибоке переконання, мають бути червоним світлом для обіймання посад, повʼязаних зі сферою нацбезпеки та оборони", - резюмує він.

Також читайте: Правоохоронці провели масові обшуки у нелегальних точках продажу рідин для "електронок" у Дніпрі

Сваїх, які ще не стали на лижі, все менше. Піхать на посади скоро не буде кого. Почнуть ставити з полонених кацапів?
29.04.2026 12:43 Відповісти
ви бачили, як виглядають справжні бійці на нулі? на евакє? на ротації?
****, як же зайобують оці фотки полупідарів! бо, вони гірше ніж підари! вони українські гниди!!!!!
29.04.2026 13:12 Відповісти
Знову агент Краснов.
29.04.2026 12:42 Відповісти
Це клятий ухилянт чи хто? Я вже заплутався.
29.04.2026 12:39 Відповісти
Знову агент Краснов.
курви краснови вже навіть не шифруються

29.04.2026 12:48 Відповісти
но только из своего района в Дагестане.
из соседнего - никогда !

29.04.2026 12:49 Відповісти
На Новопечерських липках часто можна побачити. Може там він і "служить", а не на Сумщині?
29.04.2026 12:47 Відповісти
А де місцева ботва що підтримує людо... БЕЗЗАКОННЯ І СВАВІЛЛЯ? Їжте не обляпайтесь!
29.04.2026 12:49 Відповісти
Типовий призначенець Краснов-Габібулаєв перекотиполе і безродько. Все як любить ЗЄшобло. Мабуть сам Козирь просуває цього персонажа. Навіщо кацапам окуповувати всю Україну, коли вже всі державні посади окуповані ними?
29.04.2026 12:49 Відповісти
Зеленський з вертухаями з Урядового кварталу, спонукають Українців до дієвої реакції проти нього, на кшалт «ВРАДІЇВКИ»!!
29.04.2026 12:58 Відповісти
Постійно дивлюся на тих, хто викладає фото

Гарний нульовий камуфляж, різне озброєння, тут він задумливо дивиться вдалину, тут він із котиком, тут поруч із танком

І дивишся на тих, хто постійно на передовій....
29.04.2026 15:06 Відповісти
"Свій до свого, по своє. До чужого джерела не тягніть долонь, йдіть до свого по своє......пийте Абалонь"
29.04.2026 13:13 Відповісти
Може йому подобаються тік ток війська кадиркина....які тільки і воюють,що з фотоапаратами ....В ресторації - то сімейне хобі....
29.04.2026 14:09 Відповісти
О, опять какой-то татарин чи назвать по другом бан дадут. Вкраинчики недостойны?
29.04.2026 14:53 Відповісти
Питання до командування ССО: яким чином він пройшов спецперевірку перед призначенням на посаду, маючи зв'язки та родичів в рф?
29.04.2026 15:28 Відповісти
 
 