Сутки в Донецкой области: один человек погиб, трое получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 29 апреля, зафиксировано 1 437 обстрелов по линии фронта и жилому сектору области. Враг обстрелял города Дружковка, Краматорск, Николаевка, поселок Святогоровка, села Кондратовка, Очеретино, Татьяновка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.
Краматорский район
В Николаевке поврежден частный дом и автомобиль, в Татьяновке – три частных дома. В Ореховатке уничтожено 3 частных дома.
Краматорск враг атаковал четырьмя БПЛА – есть раненый, повреждены 3 многоквартирных дома, помещение службы курьерской доставки, гражданский автомобиль и экскаватор.
В Беленьком поврежден частный дом. В Очеретино Александровской громады поврежден автомобиль; в Новоалександровке поврежден зернохранилище. В Майдане Черкасской громады поврежден грузовик.
По Дружковке россияне нанесли 9 ударов, в частности тремя бомбами КАБ-250, РСЗО "Смерч" и дронами – убили гражданского, еще двоих ранили. Повреждены 4 частных дома, предприятие, три гражданских автомобиля.
Кроме того, сегодня в 2:30-2:40 войска РФ обстреляли дронами Шабельковку и Ясногорку. Под ударом оказались жилые дома. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады повреждены частные дома.
Последствия вражеских атак
