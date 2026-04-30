Сутки в Донецкой области: один человек погиб, трое получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 29 апреля, зафиксировано 1 437 обстрелов по линии фронта и жилому сектору области. Враг обстрелял города Дружковка, Краматорск, Николаевка, поселок Святогоровка, села Кондратовка, Очеретино, Татьяновка.

Краматорский район

В Николаевке поврежден частный дом и автомобиль, в Татьяновке – три частных дома. В Ореховатке уничтожено 3 частных дома.

Краматорск враг атаковал четырьмя БПЛА – есть раненый, повреждены 3 многоквартирных дома, помещение службы курьерской доставки, гражданский автомобиль и экскаватор.

В Беленьком поврежден частный дом. В Очеретино Александровской громады поврежден автомобиль; в Новоалександровке поврежден зернохранилище. В Майдане Черкасской громады поврежден грузовик. 

По Дружковке россияне нанесли 9 ударов, в частности тремя бомбами КАБ-250, РСЗО "Смерч" и дронами – убили гражданского, еще двоих ранили. Повреждены 4 частных дома, предприятие, три гражданских автомобиля.

Кроме того, сегодня в 2:30-2:40 войска РФ обстреляли дронами Шабельковку и Ясногорку. Под ударом оказались жилые дома. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады повреждены частные дома.

Последствия вражеских атак

Массированные атаки по Донецкой области: 1 437 ударов, есть погибший и раненые
