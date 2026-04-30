Доба на Донеччині: одна людина загинула, троє зазнали поранень. ФОТОрепортаж

За минулу добу, 29 квітня, зафіксовано 1 437 атак по лінії фронту та житловому сектору області. Ворог атакував міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, селище Святогорівка, села Кіндратівка, Очеретине, Тетянівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено приватний будинок і автомобіль, у Тетянівці – три приватних будинки. В Оріхуватці знищено 3 приватні будинки.

Краматорськ ворог атакував чотирма БпЛА – є поранений, пошкоджено 3 багатоквартирних будинки, приміщення служби кур’єрської доставки, цивільне авто та екскаватор.

У Біленькому пошкоджено приватний будинок. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено автомобіль; в Новоолександрівці пошкоджено зерносховище. У Майдані Черкаської громади пошкоджено вантажівку.

По Дружківці росіяни завдали 9 ударів, зокрема трьома бомбами КАБ-250, РСЗВ "Смерч" і дронами – вбили цивільну особу, ще двох поранили. Пошкоджено 4 приватних будинки, підприємство, три цивільних авто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили FPV-дроном по евакуаційній групі у Дружківці. ФОТОрепортаж

Крім того, сьогодні о 2:30-2:40 війська РФ обстріляли дронами Шабельківку та Ясногірку. Під ударом були житлові будинки. Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Наслідки ворожих атак



















Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через ворожі обстріли відомо про 2 загиблих і 3 поранених на Донеччині. ФОТОрепортаж