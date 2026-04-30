Один человек погиб и шесть получили ранения в результате вражеских атак на Херсон. ФОТОрепортаж
Сегодня, 30 апреля 2026 года, военные армии РФ обстреляли населенные пункты Херсонской области с помощью артиллерии, в том числе реактивной, и дронов, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, еще шесть получили ранения.
Жертвы атак
Так, около 10:40 враг в Херсоне направил беспилотник на остановку общественного транспорта – погиб мужчина 1963 года рождения, еще один мужчина получил травмы.
В областном центре от атак с помощью БПЛА и артиллерии в течение дня пострадали еще пять мирных жителей.
Повреждения
Отмечается, что повреждения получили частные и многоквартирные дома, здания больницы, детского сада, другие объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт.
Атаки на транспорт
В свою очередь начальник ГВА Ярослав Шанько сообщил, что известно о нескольких дроновых атаках оккупантов на маршрутные автобусы в центральной части Херсона в разное время.
В частности, около 16.30 российская террористическая армия предприняла попытку атаковать с помощью беспилотника маршрутку в Херсоне. На этот раз под вражеский удар попал транспорт КП "Херсонкоммунтранссервис" Херсонского городского совета в Днепровском районе.
