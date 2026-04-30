Одна людина загинула і шість поранені внаслідок ворожих атак на Херсон. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 квітня 2026 року, військові армії РФ били по населених пунктах Херсонської області за допомогою артилерії, зокрема реактивної, та дронів, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще шість - дістали поранень.

Жертви атак

Так, близько 10:40 ворог у Херсоні спрямував безпілотник у зупинку громадського транспорту – загинув чоловік 1963 року народження, ще один чоловік дістав травм.



В обласному центрі від атак за допомогою БпЛА та артилерії впродовж дня постраждало ще п’ять мирних жителів.

Пошкодження

Зазначається, що пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівлі лікарняного закладу, дитячого садочка, інші об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.

Атаки на транспорт

Своєю чергою начальник МВА Ярослав Шанько повідомив, що відомо про кілька дронових атак окупантів на маршрутні автобуси в центральній частині Херсону в різний час.

Зокрема, близько 16.30 російська терористична армія здійснила спробу атакувати з безпілотника маршрутку в Херсоні. Цього разу під ворожий удар потрапив транспорт КП "Херсонкомунтранссервіс" Херсонської міської ради в Дніпровському районі.



















