Нужно ослаблять агрессора, чтобы у Европы было больше безопасности, - Зеленский. ФОТОрепортаж

В ночь на 1 мая Россия совершила массированную атаку дронами по украинским городам и критически важной инфраструктуре. Больше всего пострадали Одесса, Харьковская область и Кривой Рог.

Президент об обстрелах

"Этой ночью россияне снова воевали против обычных многоэтажек в Одессе – на данный момент известно о пяти раненых и пожарах в двух домах. Также в Кривом Роге в результате удара дроном ранен человек. В Харьковской области атаковали железнодорожную инфраструктуру, били по тяговым подстанциям. Были повреждения, пожар вагонов. Из-за обстрела обесточены тысячи семей. Били также по Сумской и Запорожской областям", — сообщил Зеленский.

Президент отметил, что Россия продолжает атаковать нашу энергетику, критическую инфраструктуру, гражданские объекты. За эту ночь было 210 ударных дронов, и около 140 из них – "шахеды".

Нужно больше давления на Россию

"Именно такие ежедневные удары показывают, что нужно больше давления на Россию. Нужно ослаблять агрессора, чтобы у Европы было больше безопасности. Продолжение санкционной политики должно быть, как и синхронизация всех наших санкций с партнерами. Наши далекобойные санкции возвращают россиян к реальности. И это абсолютно справедливо, а главное – ограничивает возможности РФ затягивать эту войну", – говорится в сообщении.

