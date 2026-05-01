Нужно ослаблять агрессора, чтобы у Европы было больше безопасности, - Зеленский. ФОТОрепортаж
В ночь на 1 мая Россия совершила массированную атаку дронами по украинским городам и критически важной инфраструктуре. Больше всего пострадали Одесса, Харьковская область и Кривой Рог.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Президент об обстрелах
"Этой ночью россияне снова воевали против обычных многоэтажек в Одессе – на данный момент известно о пяти раненых и пожарах в двух домах. Также в Кривом Роге в результате удара дроном ранен человек. В Харьковской области атаковали железнодорожную инфраструктуру, били по тяговым подстанциям. Были повреждения, пожар вагонов. Из-за обстрела обесточены тысячи семей. Били также по Сумской и Запорожской областям", — сообщил Зеленский.
Президент отметил, что Россия продолжает атаковать нашу энергетику, критическую инфраструктуру, гражданские объекты. За эту ночь было 210 ударных дронов, и около 140 из них – "шахеды".
Нужно больше давления на Россию
"Именно такие ежедневные удары показывают, что нужно больше давления на Россию. Нужно ослаблять агрессора, чтобы у Европы было больше безопасности. Продолжение санкционной политики должно быть, как и синхронизация всех наших санкций с партнерами. Наши далекобойные санкции возвращают россиян к реальности. И это абсолютно справедливо, а главное – ограничивает возможности РФ затягивать эту войну", – говорится в сообщении.
Если Россия не хочет переходить к дипломатии добровольно, ее нужно к этому заставить. И я благодарен всем, кто нам в этом помогает, – отметил Зеленский.
І ці друзі під час війні крадуть гроши.
бачите, як просто?
зелене гундосе чудо юдо, за європу переживає, бо на україну, малоросу владіміру насрати!
у зе!гніди обов'язки перед кремлем, здати україну.
наскоком не вдалося, то ж примітивно оскубують залишки.
а, бігти вже нема куди.
чи, десь знайшов притулок?
в омані, по старій дружбі?
Нагадаю! "Гворим партия,подразумеваем ленин" на гасах будували комунізм/соціалізм,а вийшов олігархічний державний капіталізм.
Для цього не шкода й пару мільйонів українців, так потужний