РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23632 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Украины
967 7

Нужно ослаблять агрессора, чтобы у Европы было больше безопасности, - Зеленский. ФОТОрепортаж

В ночь на 1 мая Россия совершила массированную атаку дронами по украинским городам и критически важной инфраструктуре. Больше всего пострадали Одесса, Харьковская область и Кривой Рог.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Президент об обстрелах

"Этой ночью россияне снова воевали против обычных многоэтажек в Одессе – на данный момент известно о пяти раненых и пожарах в двух домах. Также в Кривом Роге в результате удара дроном ранен человек. В Харьковской области атаковали железнодорожную инфраструктуру, били по тяговым подстанциям. Были повреждения, пожар вагонов. Из-за обстрела обесточены тысячи семей. Били также по Сумской и Запорожской областям", — сообщил Зеленский.

Президент отметил, что Россия продолжает атаковать нашу энергетику, критическую инфраструктуру, гражданские объекты. За эту ночь было 210 ударных дронов, и около 140 из них – "шахеды".

Нужно больше давления на Россию

"Именно такие ежедневные удары показывают, что нужно больше давления на Россию. Нужно ослаблять агрессора, чтобы у Европы было больше безопасности. Продолжение санкционной политики должно быть, как и синхронизация всех наших санкций с партнерами. Наши далекобойные санкции возвращают россиян к реальности. И это абсолютно справедливо, а главное – ограничивает возможности РФ затягивать эту войну", – говорится в сообщении.

Если Россия не хочет переходить к дипломатии добровольно, ее нужно к этому заставить. И я благодарен всем, кто нам в этом помогает, – отметил Зеленский.

210 дронов за ночь: Россия атаковала энергетику и жилые дома
Автор: 

Зеленский Владимир (24104)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що потрібно робити з тим хто привів своїх друзів мародерів до влади ?
І ці друзі під час війні крадуть гроши.
показать весь комментарий
01.05.2026 10:16 Ответить
Потрібно послаблювати агресора, щоб у Європи було більше безпеки.

бачите, як просто?
зелене гундосе чудо юдо, за європу переживає, бо на україну, малоросу владіміру насрати!
у зе!гніди обов'язки перед кремлем, здати україну.
ось тому:
відводив
розводив
розміновував
скорочував
блокував
відміняв.
наскоком не вдалося, то ж примітивно оскубують залишки.
а, бігти вже нема куди.
чи, десь знайшов притулок?
в омані, по старій дружбі?
показать весь комментарий
01.05.2026 10:24 Ответить
Ізраїль завжди прийме
показать весь комментарий
01.05.2026 10:27 Ответить
і плювати Оманській ZеГниді на будь які плівки )
показать весь комментарий
01.05.2026 10:26 Ответить
Зє як нащадок комуняк - говорить одне,має на увазі друге,а робить геть інше!
Нагадаю! "Гворим партия,подразумеваем ленин" на гасах будували комунізм/соціалізм,а вийшов олігархічний державний капіталізм.
показать весь комментарий
01.05.2026 10:40 Ответить
Нужно ослаблять агрессора, чтобы у Европы было больше безопасности, - Зеленский

Для цього не шкода й пару мільйонів українців, так потужний
показать весь комментарий
01.05.2026 12:52 Ответить
Сратех хренов.Мародер.
показать весь комментарий
01.05.2026 13:06 Ответить
 
 