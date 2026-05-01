Потрібно послаблювати агресора, щоб у Європи було більше безпеки, - Зеленський. ФОТОрепортаж

У ніч проти 1 травня Росія здійснила масовану атаку дронами по українських містах і критичній інфраструктурі. Найбільше постраждали Одеса, Харківщина та Кривий Ріг.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Президент про обстріли

"Цієї ночі росіяни знову воювали проти звичайних багатоповерхівок в Одесі – станом на зараз відомо про пʼятьох поранених та пожежі у двох будинках. Також у Кривому Розі через удар дроном поранено людину. На Харківщині атакували залізничну інфраструктуру, били по тягових підстанціях. Були пошкодження, пожежа вагонів. Через обстріл знеструмлено тисячі сімей. Били також по Сумщині та Запорізькій області", - повідомив Зеленський.

Президент зауважив, що Росія продовжує атакувати нашу енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні обʼєкти. За цю ніч було 210 ударних дронів, і близько 140 із них – "шахеди".

Потрібно більше тиску на Росію

"Саме такі щоденні удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Потрібно послаблювати агресора, щоб у Європи було більше безпеки. Продовження санкційної політики має бути, як і синхронізація всіх наших санкцій із партнерами. Наші далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це абсолютно справедливо, а головне – обмежує можливості РФ затягувати цю війну", - ідеться в повідомленні.

