Потрібно послаблювати агресора, щоб у Європи було більше безпеки, - Зеленський. ФОТОрепортаж

У ніч проти 1 травня Росія здійснила масовану атаку дронами по українських містах і критичній інфраструктурі. Найбільше постраждали Одеса, Харківщина та Кривий Ріг.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Президент про обстріли

"Цієї ночі росіяни знову воювали проти звичайних багатоповерхівок в Одесі – станом на зараз відомо про пʼятьох поранених та пожежі у двох будинках. Також у Кривому Розі через удар дроном поранено людину. На Харківщині атакували залізничну інфраструктуру, били по тягових підстанціях. Були пошкодження, пожежа вагонів. Через обстріл знеструмлено тисячі сімей. Били також по Сумщині та Запорізькій області", - повідомив Зеленський.

Також читайте: Росія проводить фактично постійні "сафарі" на людей у Херсоні. Її треба зупинити, - Зеленський

Президент зауважив, що Росія продовжує атакувати нашу енергетику, критичну інфраструктуру, цивільні обʼєкти. За цю ніч було 210 ударних дронів, і близько 140 із них – "шахеди".

Потрібно більше тиску на Росію

"Саме такі щоденні удари показують, що потрібно більше тиску на Росію. Потрібно послаблювати агресора, щоб у Європи було більше безпеки. Продовження санкційної політики має бути, як і синхронізація всіх наших санкцій із партнерами. Наші далекобійні санкції повертають росіян до реальності. І це абсолютно справедливо, а головне – обмежує можливості РФ затягувати цю війну", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Зеленський після сьогоднішніх ударів РФ: Важливо, щоб партнери не забували - війна кожен день, і безпека потрібна кожен день. ВIДЕО

Якщо Росія не хоче переходити до дипломатії добровільно, її потрібно до цього змусити. І я вдячний усім, хто нам у цьому допомагає, - зауважив Зеленський.

210 дронів за ніч: Росія атакувала енергетику та житлові будинки
210 дронів за ніч: Росія атакувала енергетику та житлові будинки
210 дронів за ніч: Росія атакувала енергетику та житлові будинки
210 дронів за ніч: Росія атакувала енергетику та житлові будинки
210 дронів за ніч: Росія атакувала енергетику та житлові будинки
210 дронів за ніч: Росія атакувала енергетику та житлові будинки

Автор: 

Зеленський Володимир (27626)
А що потрібно робити з тим хто привів своїх друзів мародерів до влади ?
І ці друзі під час війні крадуть гроши.
01.05.2026 10:16 Відповісти
Потрібно послаблювати агресора, щоб у Європи було більше безпеки.

бачите, як просто?
зелене гундосе чудо юдо, за європу переживає, бо на україну, малоросу владіміру насрати!
у зе!гніди обов'язки перед кремлем, здати україну.
ось тому:
відводив
розводив
розміновував
скорочував
блокував
відміняв.
наскоком не вдалося, то ж примітивно оскубують залишки.
а, бігти вже нема куди.
чи, десь знайшов притулок?
в омані, по старій дружбі?
01.05.2026 10:24 Відповісти
Ізраїль завжди прийме
01.05.2026 10:27 Відповісти
і плювати Оманській ZеГниді на будь які плівки )
01.05.2026 10:26 Відповісти
Зє як нащадок комуняк - говорить одне,має на увазі друге,а робить геть інше!
Нагадаю! "Гворим партия,подразумеваем ленин" на гасах будували комунізм/соціалізм,а вийшов олігархічний державний капіталізм.
01.05.2026 10:40 Відповісти
Нужно ослаблять агрессора, чтобы у Европы было больше безопасности, - Зеленский

Для цього не шкода й пару мільйонів українців, так потужний
01.05.2026 12:52 Відповісти
Сратех хренов.Мародер.
01.05.2026 13:06 Відповісти
 
 