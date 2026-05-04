Украина усиливает оборону на границе с Приднестровьем, - DeepState. ФОТОРЕПОРТАЖ
На юго-западном направлении, в частности вблизи непризнанного Приднестровья, Силы обороны Украины наращивают оборонные возможности из-за потенциальных рисков и присутствия там российского военного контингента.
Об этом пишет аналитический проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.
Оборона Украины
Как отмечают аналитики, в регионе активно строится многоуровневая система укреплений. Кроме того, создаются инженерные заграждения и развивается сеть рокадных дорог, что позволяет повысить мобильность подразделений и обеспечить быструю переброску сил в случае необходимости.
Особый акцент делается на проверке боевой готовности. Командование проводит инспекции подразделений, оценивает уровень их обеспечения, укомплектованность и состояние укреплений, сообщают аналитики.
- Также анализируется способность выполнять задачи в условиях возможного обострения. Кроме того, в регионе проводится проверка готовности больниц и системы эвакуации к потенциальному росту нагрузки.
"Основная цель этих мероприятий — повысить устойчивость обороны на юго-западном направлении и гарантировать, что Силы обороны будут готовы к любому развитию событий", — добавляет DeepState.
Украинское командование уверяет, что ситуация под контролем и подготовка ведется на опережение.
Фортификации и рокадные дороги
В свою очередь Оперативное командование "Запад" опубликовало фото фортификаций на границе с Приднестровьем.
Там отметили, что формируется эшелонированная система защиты с рокадными дорогами и логистикой для быстрого маневра войск.
З одного боку - курорт, жодного боєзіткнення за всю війну.
З іншого - якщо русня раптом занадто повірить в себе, її там зустрінуть не ТРОшники нелякані, а справжні рекси.
Часто в такі ТРО прилаштовують "по блату". Начебто і служиш, але війну лише в телефоні бачив.
У діюче ТРО, яке на нулі, подібні фрукти не лізуть.
І тому в разі початку шухєра вони, навіть не маючи наміру втекти, просто ************.
Соромлюсь спитати: " У 2022 р. там цього не було ?"
Тепер війська повинні стояти ще і на Придністров'ї.
Можливо, у військ якесь інше стратегічне завдання?
Може ви по Місяцю орієнтуєтесь ? У темряві ?
І світова спільнота тепер допомагає русні грошима та зброєю, аби знищити укрофашістскій тєррорістічєскій сатанінскій кієвскій рєжім.