Украина усиливает оборону на границе с Приднестровьем, - DeepState. ФОТОРЕПОРТАЖ

На юго-западном направлении, в частности вблизи непризнанного Приднестровья, Силы обороны Украины наращивают оборонные возможности из-за потенциальных рисков и присутствия там российского военного контингента.

Об этом пишет аналитический проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

Оборона Украины

Как отмечают аналитики, в регионе активно строится многоуровневая система укреплений. Кроме того, создаются инженерные заграждения и развивается сеть рокадных дорог, что позволяет повысить мобильность подразделений и обеспечить быструю переброску сил в случае необходимости.

Особый акцент делается на проверке боевой готовности. Командование проводит инспекции подразделений, оценивает уровень их обеспечения, укомплектованность и состояние укреплений, сообщают аналитики.

Также анализируется способность выполнять задачи в условиях возможного обострения. Кроме того, в регионе проводится проверка готовности больниц и системы эвакуации к потенциальному росту нагрузки.

"Основная цель этих мероприятий — повысить устойчивость обороны на юго-западном направлении и гарантировать, что Силы обороны будут готовы к любому развитию событий", — добавляет DeepState.

Украинское командование уверяет, что ситуация под контролем и подготовка ведется на опережение.

Фортификации и рокадные дороги

В свою очередь Оперативное командование "Запад" опубликовало фото фортификаций на границе с Приднестровьем.

Там отметили, что формируется эшелонированная система защиты с рокадными дорогами и логистикой для быстрого маневра войск.

Фото: Оперативное командование "Запад"

