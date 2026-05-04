Украина усиливает оборону на границе с Приднестровьем, - DeepState. ФОТОРЕПОРТАЖ

На юго-западном направлении, в частности вблизи непризнанного Приднестровья, Силы обороны Украины наращивают оборонные возможности из-за потенциальных рисков и присутствия там российского военного контингента.

Об этом пишет аналитический проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

Оборона Украины

Как отмечают аналитики, в регионе активно строится многоуровневая система укреплений. Кроме того, создаются инженерные заграждения и развивается сеть рокадных дорог, что позволяет повысить мобильность подразделений и обеспечить быструю переброску сил в случае необходимости.

Особый акцент делается на проверке боевой готовности. Командование проводит инспекции подразделений, оценивает уровень их обеспечения, укомплектованность и состояние укреплений, сообщают аналитики.

  • Также анализируется способность выполнять задачи в условиях возможного обострения. Кроме того, в регионе проводится проверка готовности больниц и системы эвакуации к потенциальному росту нагрузки.

"Основная цель этих мероприятий — повысить устойчивость обороны на юго-западном направлении и гарантировать, что Силы обороны будут готовы к любому развитию событий", — добавляет DeepState.

Украинское командование уверяет, что ситуация под контролем и подготовка ведется на опережение.

Фортификации и рокадные дороги

В свою очередь Оперативное командование "Запад" опубликовало фото фортификаций на границе с Приднестровьем.

Там отметили, что формируется эшелонированная система защиты с рокадными дорогами и логистикой для быстрого маневра войск.

Укрепления на границе с Приднестровьем
Фото: Оперативное командование "Запад"
Уже п'ятий рік "ріжуть"... Тільки "різалка" тупа...
04.05.2026 19:01 Ответить
Саме на цю ділянку можна ротувати втомлений особовий склад зі Сходу та Півночі.
З одного боку - курорт, жодного боєзіткнення за всю війну.
З іншого - якщо русня раптом занадто повірить в себе, її там зустрінуть не ТРОшники нелякані, а справжні рекси.
04.05.2026 18:50 Ответить
А була ж можливість, в 2022 році вирішити це питання раз і назавжди. Але ж кловунарня на те і кловунарня - щоб людей смішити а не стратегічні військові плани розробляти.
Тепер війська повинні стояти ще і на Придністров'ї.
Можливо, у військ якесь інше стратегічне завдання?
04.05.2026 19:11 Ответить
Покажи де є як ти сказав, "теерошники нелякані"?
04.05.2026 18:56 Ответить
От в подібних місцях вони і є.
Часто в такі ТРО прилаштовують "по блату". Начебто і служиш, але війну лише в телефоні бачив.
У діюче ТРО, яке на нулі, подібні фрукти не лізуть.
І тому в разі початку шухєра вони, навіть не маючи наміру втекти, просто ************.
04.05.2026 19:04 Ответить
Ти пишеш нісетніці. Підрозділи ТРО регулярно ротуть на лінію зіткнення і навпаки. Напевно є, ті що нікуди не рухалися, але таких - мізер
04.05.2026 21:11 Ответить
На фото, 2 з 3 чоловіків у віці за 50, явно.
04.05.2026 19:26 Ответить
Якби ж на нулі тільки молодше 40 були...
04.05.2026 19:28 Ответить
Оборона- это хорошо, а перерезать эту кишку севернее Дубоссар лучше. Там всего до 5 км оккупированной парашей территории, а дальше Днестр и Молдова. Заодно сделать им "СВО" на их северной части с отжимом складов в Колбасной, а южную часть с Тирасполем и Бендерами просто блокировать до полного там (лёгонького) голодомора.
04.05.2026 18:51 Ответить
Цікаво - а "ПМРовці" знають, що Ковбасна кацапами, давно замінована, та підготовлена до підриву? І коли там "гепне" - половину "ПМР" "переоре"...
04.05.2026 19:04 Ответить
Там нечему взрывается. Все спизж...но и продано давно. Может стрелкова какая и осталась но что потяжелее.... Они на эти деньги много лет жили.
04.05.2026 20:33 Ответить
Як ти собі це уявляєш? Ти розумієш, що таке "армійські склади"? Туди було вивезено озброєння з цілого ГСВГ. Там не тільки патрони для стрілецької зброї. Там і артснаряди (від 23 мм, і до 203 мм, як мінімум). Потім снаряди для "Градів, "Ураганів", "Смерчів". Міни мінометні, до 160 мм. Міни протитанкові та протипіхотні.... Це я тобі перечислив тільки основні типи ***********... І яким чином ти уявляєш торгівлю подібними ************? Кому, куди, і як їх продавать?
04.05.2026 20:42 Ответить
Знают и с удовольствием разминируют всё это для ЗСУ, иначе сами первые и взлетят на воздух.
04.05.2026 21:14 Ответить
А якщо подумать про те, що ті, хто ставив міни, давно замінились по ротації, а ті, що сидять там зараз, про мінування не знають? І "кнопка" - в Москві...
04.05.2026 21:20 Ответить
На этот случай надо в любом случае эвакуировать 2 ближайших украинских села. Но кишка перерезается не в Колбасной, а гораздо южнее, после чего всё будет понятно.
04.05.2026 22:06 Ответить
Мене в Росію не пустять - у "чорному списку"... А то подивився-б... У Красноярську, Хабаровську, Челябінську, Вологді... І так далі... А полізуть з "ПМР" - так і в Тирасполі, з Дубосарами, з'являться... Один раз "рипнулися" - в березні 2022 року. Отримали по "хряпальнику" - і втекли назад...
04.05.2026 19:47 Ответить
..якщо мозку нема ..то настрої панічні. Хто на півдні відріже? 2500 тисячі місцевих ідіотів...які мають по три паспорти Молдови...Румунії та смердячої... Мають навіть паспорт ПМР..який котується нижче ніж ветеринарний паспорт мого котяки!!! І вважаються кацапсячою армією?! І вони відріжуть тільки собі причандалля...)))) Чи кацапи морський десант висадять десь за Білгород-Дністровським? Чи повітряний десант? А на півночі на кордоні з білорашко. пінські болота... ліси... дві рокадні траси...які прострілюються вдовж та поперек. Чи кацапи через болота та ліси попруться? Чи як у фільмі Освобождение... деревяні пласти положать і з гиком та скулінням ринуться по болотам та лісам відрізати нас від Заходу..)))))??? А ти...дурноголове сьогодні по завданню зареєструвався...??? Не заплатять тобі кацапсячі. .. Але дурнем себе виставив...))))
04.05.2026 19:18 Ответить
" ... на півночі на кордоні з білорашко. пінські болота... ліси... дві рокадні траси...які прострілюються вдовж та поперек."

Соромлюсь спитати: " У 2022 р. там цього не було ?"
04.05.2026 19:33 Ответить
Не соромлюся відповісти!!! Ті ..шо йшли з Чорнобиля намагалися відрізати нас від Заходу? А щоб Ви зрозуміли..про що мова... То відкрийте мапу українсько-білорашкіного кордону. Відрізати Україну по всьому цьому напрямку неможливо апріорі. Казково... загальна мобілізація у кацапів... родина мать зовёт... можливість озбоїти мобілізованих відсутні. Масове застосування РВСН?.. Не допоможе...бо відрізати можна тільки захопленням територій... Якщо відрізати на вузькому напрямку з района Пінська... до Бреста і на південь до румунського кордону ...то там нічого не вийде... бо від Пінська до Бреста всього ОДНА рокада і три другорядні шляхи.. і скрізь болота та ліси. В А на шляху КАРПАТИ!!!! І історія другої світової..коли ці райони були банально викинуті з бойових дій...і війська як німецькі у 41..так і радянські у 43-44 роках банально обійшли ці райони. Так ..що у 2022 році там НВЧОГО не було. Цю ситуацію давно прорахували і кацапсячі і наші. Тому якщо сунуться...то даремно.
04.05.2026 19:58 Ответить
Вы забываете про кацапское ноу-хау. А вдруг десант по трубе пойдет.
04.05.2026 20:34 Ответить
..блін... Тепер я дотямив..чого Орбан і Фіцо так верещали за нафтопровід Дружба. Це ж прямий шлях в тил ЗСУ...
04.05.2026 21:17 Ответить
Удмурт, твої вологі мрії незбудуться. Іди, замість Київ за 3 дні та параду на Крещатику, натягуй протидронні сітки над Червоною площею для параду в свій день пабьедабесія.
04.05.2026 19:24 Ответить
Хав'єре, ти тут сьогодні зарегівся, щоби українців залякувати? Ану скажи, чий Крим?
04.05.2026 19:24 Ответить
Тоді що ж ви тут робите, з такими-то коментарями, як ваш початковий?
04.05.2026 19:29 Ответить
Генератор випадкових і недолугих образ?
04.05.2026 19:33 Ответить
Гой єсі, добрий молодєц.
04.05.2026 19:38 Ответить
Спам.
04.05.2026 19:43 Ответить
Уже "ніде" не "зареганий... Пішов "вослед русскому кораблю"...
04.05.2026 20:08 Ответить
Без Молдови "питання" не вирішити, а Молдова добро на силовий варіант не дасть.
04.05.2026 19:14 Ответить
ііі ... Румунія ....
04.05.2026 19:35 Ответить
В принципі, так. Але НАТО навіть над собою дрони тільки один раз збило, а тут - активні дії на землі.
04.05.2026 19:36 Ответить
Обосраний Зеля міг би і по Мозирю вдарити, і захопити аресенал Придністровья.... Но то такий ссикун... І не треба про право писати, Бацька сам пропонував, а Приднестровье то непризнаний анклав... і вообще, де у нас є право... Ізраїль захопив 55 населених пунктів тількі у Ливані, і всім пох.
04.05.2026 19:16 Ответить
Не було команди з кремля. Була лише команда залізти у Курську губернію, щоби виставити світовій спільноті Україну у якості агресора.
04.05.2026 19:21 Ответить
Як у вас з календарями ? 23-24 рр. раніше 22 р. ?
Може ви по Місяцю орієнтуєтесь ? У темряві ?
04.05.2026 19:36 Ответить
Тепер з усіх боків санкціями обкладені, гірше за росію.
І світова спільнота тепер допомагає русні грошима та зброєю, аби знищити укрофашістскій тєррорістічєскій сатанінскій кієвскій рєжім.
04.05.2026 19:57 Ответить
А подумать головой? Не? Нахрена нам этот геморрой? Даже если представить что там в тех арсеналах что-то есть, а это далеко не так. Что с вас поселением делать? Нет если бы только территорию захватить без него, но тут Европа нас не поймет. Опять же гарнизоны ставить надо, пенсов местных а их там большинство, содержать. А если им гражданство дать, догадаетесь за кого они голосовать будут? А с Беларусью вообще сложно. Там населения больше, то есть их надо как-то контролировать, а чем и кем. Плюс у них с рамкой граница общая. Что увеличивает линию фронта. Где людей столько взять что бы это контролировать? Мы же не кацапы что бы на хапок переть не думая о последствиях.
04.05.2026 20:40 Ответить
Тому ми програємо та втрачаємо людей.Сіли грати з ворами та сидим без штанів.
04.05.2026 20:45 Ответить
Раз так складається ситуація, то тре вірішувати кардинально разом з Молдовою та Румунією "питання" цієї ракової пухлини на тлі Молдови та України.
04.05.2026 19:18 Ответить
Сапнду до Ки\ва не дарма завітала. Мабуть незабаром зачистять цей запалений апендікс ПМР.
04.05.2026 19:26 Ответить
до АРАБОВ отправили лучших 215 дронарив !!! для придроченцев хватит и 15 !!! 15 человек РАЗМОТАЮТ этот гадушник за 5 часов !!! было бы желание и военная НАГЛОСТЬ !!! там есть огромный склад б/к !!! огромный !!! там пихотных мин столько что до Урала хватило бы засыпать орков !!! иы так не переможем если будем воевать по ,,правилам,, а они по беспределу !!!
04.05.2026 19:53 Ответить
Ну размотали вы их. Дальше что? Куда их девать людей и территории?
04.05.2026 20:43 Ответить
одать молдованам ,пускай сами разбираются с СЕПАРАСТАМИ !!! там есть за что счеты сводить !!! зато наши бригады уйдут с этих рубежей на более ВАЖНЫЕ !!! длб !!!(((
04.05.2026 21:14 Ответить
Взяти його вже треба було давно(Якщо не ЗСУ,то перевдягнуте в зелених чоловічків((
04.05.2026 20:24 Ответить
А зачем? То Приднестровье можно взять за один день одной бригадой.
04.05.2026 20:31 Ответить
а зачем он аптечку на спину прицепил?
05.05.2026 07:12 Ответить
 
 