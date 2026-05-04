Україна посилює оборону на кордоні з Придністров’ям, - DeepState. ФОТОрепортаж

На південно-західному напрямку, зокрема поблизу невизнаного Придністров’я, Сили оборони України нарощують оборонні спроможності через потенційні ризики та присутність там російського військового контингенту.

Про це пише аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Оборона України

Як зазначають аналітики, у регіоні активно розбудовується багаторівнева система фортифікацій. Крім того, створюються інженерні загородження та розвивається мережа рокадних доріг, що дозволяє підвищити мобільність підрозділів і забезпечити швидке перекидання сил у разі необхідності.

Особливий акцент на перевірці бойової готовності. Командування проводить інспекції підрозділів, оцінює рівень їх забезпечення, укомплектованість і стан укріплень, повідомляють аналітики.

Також аналізується здатність виконувати завдання в умовах можливого загострення. Крім того, у регіоні проводиться перевірка готовності лікарень та системи евакуації до потенційного зростання навантаження.

"Основна мета цих заходів — підвищити стійкість оборони на південно-західному напрямку та гарантувати, що Сили оборони будуть готові до будь-якого розвитку подій", - додає DeepState.

Українське командування запевняє, що ситуація під контролем і підготовка ведеться на випередження.

Фортифікації та рокадні дороги

Своєю чергою Оперативне командування "Захід" опублікувало фото фортифікацій на кордоні з Придністров'ям.

Там зазначили, що формується ешелонована система захисту з рокадними дорогами та логістикою для швидкого маневру військ.

Фото: Оперативне командування Захід

