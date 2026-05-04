УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10853 відвідувача онлайн
Новини Фото Військова присутність РФ у Придністров’ї
2 600 56

Україна посилює оборону на кордоні з Придністров’ям, - DeepState. ФОТОрепортаж

На південно-західному напрямку, зокрема поблизу невизнаного Придністров’я, Сили оборони України нарощують оборонні спроможності через потенційні ризики та присутність там російського військового контингенту.

Про це пише аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Оборона України

Як зазначають аналітики, у регіоні активно розбудовується багаторівнева система фортифікацій. Крім того, створюються інженерні загородження та розвивається мережа рокадних доріг, що дозволяє підвищити мобільність підрозділів і забезпечити швидке перекидання сил у разі необхідності.

Особливий акцент на перевірці бойової готовності. Командування проводить інспекції підрозділів, оцінює рівень їх забезпечення, укомплектованість і стан укріплень, повідомляють аналітики.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол РФ погрожував Молдові "захистом" громадян у Придністров’ї: у МЗС країни відповіли

  • Також аналізується здатність виконувати завдання в умовах можливого загострення. Крім того, у регіоні проводиться перевірка готовності лікарень та системи евакуації до потенційного зростання навантаження.

"Основна мета цих заходів — підвищити стійкість оборони на південно-західному напрямку та гарантувати, що Сили оборони будуть готові до будь-якого розвитку подій", - додає DeepState.

Українське командування запевняє, що ситуація під контролем і підготовка ведеться на випередження.

Читайте також: Сили оборони готові до будь-якого сценарію подій на кордоні з Придністров’ям, - ОК "Захід"

Фортифікації та рокадні дороги

Своєю чергою Оперативне командування "Захід" опублікувало фото фортифікацій на кордоні з Придністров'ям.

Там зазначили, що формується ешелонована система захисту з рокадними дорогами та логістикою для швидкого маневру військ.

Фортифікації на кордоні з Придністров’ям
Фото: Оперативне командування Захід
Фортифікації на кордоні з Придністров’ям
Фото: Оперативне командування Захід
Фортифікації на кордоні з Придністров’ям
Фото: Оперативне командування Захід
Фортифікації на кордоні з Придністров’ям
Фото: Оперативне командування Захід
Фортифікації на кордоні з Придністров’ям
Фото: Оперативне командування Захід
Фортифікації на кордоні з Придністров’ям
Фото: Оперативне командування Захід

Автор: 

Придністров’я (477) фортифікації (204) DeepState (532) ОК Захід (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Уже п'ятий рік "ріжуть"... Тільки "різалка" тупа...
показати весь коментар
04.05.2026 19:01 Відповісти
+5
Саме на цю ділянку можна ротувати втомлений особовий склад зі Сходу та Півночі.
З одного боку - курорт, жодного боєзіткнення за всю війну.
З іншого - якщо русня раптом занадто повірить в себе, її там зустрінуть не ТРОшники нелякані, а справжні рекси.
показати весь коментар
04.05.2026 18:50 Відповісти
+5
А була ж можливість, в 2022 році вирішити це питання раз і назавжди. Але ж кловунарня на те і кловунарня - щоб людей смішити а не стратегічні військові плани розробляти.
Тепер війська повинні стояти ще і на Придністров'ї.
Можливо, у військ якесь інше стратегічне завдання?
показати весь коментар
04.05.2026 19:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саме на цю ділянку можна ротувати втомлений особовий склад зі Сходу та Півночі.
З одного боку - курорт, жодного боєзіткнення за всю війну.
З іншого - якщо русня раптом занадто повірить в себе, її там зустрінуть не ТРОшники нелякані, а справжні рекси.
показати весь коментар
04.05.2026 18:50 Відповісти
Покажи де є як ти сказав, "теерошники нелякані"?
показати весь коментар
04.05.2026 18:56 Відповісти
От в подібних місцях вони і є.
Часто в такі ТРО прилаштовують "по блату". Начебто і служиш, але війну лише в телефоні бачив.
У діюче ТРО, яке на нулі, подібні фрукти не лізуть.
І тому в разі початку шухєра вони, навіть не маючи наміру втекти, просто ************.
показати весь коментар
04.05.2026 19:04 Відповісти
Ти пишеш нісетніці. Підрозділи ТРО регулярно ротуть на лінію зіткнення і навпаки. Напевно є, ті що нікуди не рухалися, але таких - мізер
показати весь коментар
04.05.2026 21:11 Відповісти
На фото, 2 з 3 чоловіків у віці за 50, явно.
показати весь коментар
04.05.2026 19:26 Відповісти
Якби ж на нулі тільки молодше 40 були...
показати весь коментар
04.05.2026 19:28 Відповісти
Оборона- это хорошо, а перерезать эту кишку севернее Дубоссар лучше. Там всего до 5 км оккупированной парашей территории, а дальше Днестр и Молдова. Заодно сделать им "СВО" на их северной части с отжимом складов в Колбасной, а южную часть с Тирасполем и Бендерами просто блокировать до полного там (лёгонького) голодомора.
показати весь коментар
04.05.2026 18:51 Відповісти
Цікаво - а "ПМРовці" знають, що Ковбасна кацапами, давно замінована, та підготовлена до підриву? І коли там "гепне" - половину "ПМР" "переоре"...
показати весь коментар
04.05.2026 19:04 Відповісти
Там нечему взрывается. Все спизж...но и продано давно. Может стрелкова какая и осталась но что потяжелее.... Они на эти деньги много лет жили.
показати весь коментар
04.05.2026 20:33 Відповісти
Як ти собі це уявляєш? Ти розумієш, що таке "армійські склади"? Туди було вивезено озброєння з цілого ГСВГ. Там не тільки патрони для стрілецької зброї. Там і артснаряди (від 23 мм, і до 203 мм, як мінімум). Потім снаряди для "Градів, "Ураганів", "Смерчів". Міни мінометні, до 160 мм. Міни протитанкові та протипіхотні.... Це я тобі перечислив тільки основні типи ***********... І яким чином ти уявляєш торгівлю подібними ************? Кому, куди, і як їх продавать?
показати весь коментар
04.05.2026 20:42 Відповісти
Знают и с удовольствием разминируют всё это для ЗСУ, иначе сами первые и взлетят на воздух.
показати весь коментар
04.05.2026 21:14 Відповісти
А якщо подумать про те, що ті, хто ставив міни, давно замінились по ротації, а ті, що сидять там зараз, про мінування не знають? І "кнопка" - в Москві...
показати весь коментар
04.05.2026 21:20 Відповісти
На этот случай надо в любом случае эвакуировать 2 ближайших украинских села. Но кишка перерезается не в Колбасной, а гораздо южнее, после чего всё будет понятно.
показати весь коментар
04.05.2026 22:06 Відповісти
Уже п'ятий рік "ріжуть"... Тільки "різалка" тупа...
показати весь коментар
04.05.2026 19:01 Відповісти
Мене в Росію не пустять - у "чорному списку"... А то подивився-б... У Красноярську, Хабаровську, Челябінську, Вологді... І так далі... А полізуть з "ПМР" - так і в Тирасполі, з Дубосарами, з'являться... Один раз "рипнулися" - в березні 2022 року. Отримали по "хряпальнику" - і втекли назад...
показати весь коментар
04.05.2026 19:47 Відповісти
..якщо мозку нема ..то настрої панічні. Хто на півдні відріже? 2500 тисячі місцевих ідіотів...які мають по три паспорти Молдови...Румунії та смердячої... Мають навіть паспорт ПМР..який котується нижче ніж ветеринарний паспорт мого котяки!!! І вважаються кацапсячою армією?! І вони відріжуть тільки собі причандалля...)))) Чи кацапи морський десант висадять десь за Білгород-Дністровським? Чи повітряний десант? А на півночі на кордоні з білорашко. пінські болота... ліси... дві рокадні траси...які прострілюються вдовж та поперек. Чи кацапи через болота та ліси попруться? Чи як у фільмі Освобождение... деревяні пласти положать і з гиком та скулінням ринуться по болотам та лісам відрізати нас від Заходу..)))))??? А ти...дурноголове сьогодні по завданню зареєструвався...??? Не заплатять тобі кацапсячі. .. Але дурнем себе виставив...))))
показати весь коментар
04.05.2026 19:18 Відповісти
" ... на півночі на кордоні з білорашко. пінські болота... ліси... дві рокадні траси...які прострілюються вдовж та поперек."

Соромлюсь спитати: " У 2022 р. там цього не було ?"
показати весь коментар
04.05.2026 19:33 Відповісти
Не соромлюся відповісти!!! Ті ..шо йшли з Чорнобиля намагалися відрізати нас від Заходу? А щоб Ви зрозуміли..про що мова... То відкрийте мапу українсько-білорашкіного кордону. Відрізати Україну по всьому цьому напрямку неможливо апріорі. Казково... загальна мобілізація у кацапів... родина мать зовёт... можливість озбоїти мобілізованих відсутні. Масове застосування РВСН?.. Не допоможе...бо відрізати можна тільки захопленням територій... Якщо відрізати на вузькому напрямку з района Пінська... до Бреста і на південь до румунського кордону ...то там нічого не вийде... бо від Пінська до Бреста всього ОДНА рокада і три другорядні шляхи.. і скрізь болота та ліси. В А на шляху КАРПАТИ!!!! І історія другої світової..коли ці райони були банально викинуті з бойових дій...і війська як німецькі у 41..так і радянські у 43-44 роках банально обійшли ці райони. Так ..що у 2022 році там НВЧОГО не було. Цю ситуацію давно прорахували і кацапсячі і наші. Тому якщо сунуться...то даремно.
показати весь коментар
04.05.2026 19:58 Відповісти
Вы забываете про кацапское ноу-хау. А вдруг десант по трубе пойдет.
показати весь коментар
04.05.2026 20:34 Відповісти
..блін... Тепер я дотямив..чого Орбан і Фіцо так верещали за нафтопровід Дружба. Це ж прямий шлях в тил ЗСУ...
показати весь коментар
04.05.2026 21:17 Відповісти
Удмурт, твої вологі мрії незбудуться. Іди, замість Київ за 3 дні та параду на Крещатику, натягуй протидронні сітки над Червоною площею для параду в свій день пабьедабесія.
показати весь коментар
04.05.2026 19:24 Відповісти
Хав'єре, ти тут сьогодні зарегівся, щоби українців залякувати? Ану скажи, чий Крим?
показати весь коментар
04.05.2026 19:24 Відповісти
Тоді що ж ви тут робите, з такими-то коментарями, як ваш початковий?
показати весь коментар
04.05.2026 19:29 Відповісти
Генератор випадкових і недолугих образ?
показати весь коментар
04.05.2026 19:33 Відповісти
Гой єсі, добрий молодєц.
показати весь коментар
04.05.2026 19:38 Відповісти
Спам.
показати весь коментар
04.05.2026 19:43 Відповісти
Уже "ніде" не "зареганий... Пішов "вослед русскому кораблю"...
показати весь коментар
04.05.2026 20:08 Відповісти
А була ж можливість, в 2022 році вирішити це питання раз і назавжди. Але ж кловунарня на те і кловунарня - щоб людей смішити а не стратегічні військові плани розробляти.
Тепер війська повинні стояти ще і на Придністров'ї.
Можливо, у військ якесь інше стратегічне завдання?
показати весь коментар
04.05.2026 19:11 Відповісти
Без Молдови "питання" не вирішити, а Молдова добро на силовий варіант не дасть.
показати весь коментар
04.05.2026 19:14 Відповісти
ііі ... Румунія ....
показати весь коментар
04.05.2026 19:35 Відповісти
В принципі, так. Але НАТО навіть над собою дрони тільки один раз збило, а тут - активні дії на землі.
показати весь коментар
04.05.2026 19:36 Відповісти
Обосраний Зеля міг би і по Мозирю вдарити, і захопити аресенал Придністровья.... Но то такий ссикун... І не треба про право писати, Бацька сам пропонував, а Приднестровье то непризнаний анклав... і вообще, де у нас є право... Ізраїль захопив 55 населених пунктів тількі у Ливані, і всім пох.
показати весь коментар
04.05.2026 19:16 Відповісти
Не було команди з кремля. Була лише команда залізти у Курську губернію, щоби виставити світовій спільноті Україну у якості агресора.
показати весь коментар
04.05.2026 19:21 Відповісти
Як у вас з календарями ? 23-24 рр. раніше 22 р. ?
Може ви по Місяцю орієнтуєтесь ? У темряві ?
показати весь коментар
04.05.2026 19:36 Відповісти
Тепер з усіх боків санкціями обкладені, гірше за росію.
І світова спільнота тепер допомагає русні грошима та зброєю, аби знищити укрофашістскій тєррорістічєскій сатанінскій кієвскій рєжім.
показати весь коментар
04.05.2026 19:57 Відповісти
А подумать головой? Не? Нахрена нам этот геморрой? Даже если представить что там в тех арсеналах что-то есть, а это далеко не так. Что с вас поселением делать? Нет если бы только территорию захватить без него, но тут Европа нас не поймет. Опять же гарнизоны ставить надо, пенсов местных а их там большинство, содержать. А если им гражданство дать, догадаетесь за кого они голосовать будут? А с Беларусью вообще сложно. Там населения больше, то есть их надо как-то контролировать, а чем и кем. Плюс у них с рамкой граница общая. Что увеличивает линию фронта. Где людей столько взять что бы это контролировать? Мы же не кацапы что бы на хапок переть не думая о последствиях.
показати весь коментар
04.05.2026 20:40 Відповісти
Тому ми програємо та втрачаємо людей.Сіли грати з ворами та сидим без штанів.
показати весь коментар
04.05.2026 20:45 Відповісти
Раз так складається ситуація, то тре вірішувати кардинально разом з Молдовою та Румунією "питання" цієї ракової пухлини на тлі Молдови та України.
показати весь коментар
04.05.2026 19:18 Відповісти
Сапнду до Ки\ва не дарма завітала. Мабуть незабаром зачистять цей запалений апендікс ПМР.
показати весь коментар
04.05.2026 19:26 Відповісти
до АРАБОВ отправили лучших 215 дронарив !!! для придроченцев хватит и 15 !!! 15 человек РАЗМОТАЮТ этот гадушник за 5 часов !!! было бы желание и военная НАГЛОСТЬ !!! там есть огромный склад б/к !!! огромный !!! там пихотных мин столько что до Урала хватило бы засыпать орков !!! иы так не переможем если будем воевать по ,,правилам,, а они по беспределу !!!
показати весь коментар
04.05.2026 19:53 Відповісти
Ну размотали вы их. Дальше что? Куда их девать людей и территории?
показати весь коментар
04.05.2026 20:43 Відповісти
одать молдованам ,пускай сами разбираются с СЕПАРАСТАМИ !!! там есть за что счеты сводить !!! зато наши бригады уйдут с этих рубежей на более ВАЖНЫЕ !!! длб !!!(((
показати весь коментар
04.05.2026 21:14 Відповісти
Взяти його вже треба було давно(Якщо не ЗСУ,то перевдягнуте в зелених чоловічків((
показати весь коментар
04.05.2026 20:24 Відповісти
А зачем? То Приднестровье можно взять за один день одной бригадой.
показати весь коментар
04.05.2026 20:31 Відповісти
а зачем он аптечку на спину прицепил?
показати весь коментар
05.05.2026 07:12 Відповісти
 
 