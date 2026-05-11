Площадь лесного пожара на Черниговщине возросла до 5800 гектаров. ФОТО

На территории Корюковского надлесничества Черниговской области площадь масштабного лесного пожара достигла 5800 гектаров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Северный лесной офис.

По данным лесоводов, пожар возник 5 мая и охватил территории трех лесничеств, а также затронул кварталы еще одного.

В офисе отметили, что большинство очагов возгорания находятся на территориях, куда пока невозможно добраться для полноценного тушения.

На доступных участках лесоводы прокладывают минерализованные полосы, сдерживают распространение огня ранцевыми опрыскивателями и подвозят воду.

Также к работам привлекли тяжелую технику, тракторы с дисковыми боронами и плугами.

Всего уже проложено 129 километров минерализованных полос.

Работы продолжаются под обстрелами

В Северном лесном офисе подчеркнули, что работы затрудняются постоянной угрозой российских обстрелов.

"Пока лесоводы сдерживают фронт огня, российские войска продолжают атаковать территорию. Рискуя собственной жизнью, лесная охрана делает все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара", – отметили в ведомстве.

В лесном офисе добавили, что ситуацию частично улучшает дождливая погода.

Осадки помогают тушить отдельные очаги возгорания, а на части территорий пожар постепенно ликвидируется естественным путем.

