В Харьковской области горит лес после удара дронов РФ

Фото: Ілюстративне фото

В Харьковской области после удара российских беспилотников лес продолжает гореть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Слобожанского лесного офиса.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Возгорание произошло накануне в хвойном лесу Артемовского лесничества на территории Изюмского надлесничества. Очаг пожара зафиксировали недалеко от линии боевых действий - примерно в 20 километрах от фронта. Также в этом районе сохраняется риск минирования и наличия неразорвавшихся боеприпасов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черниговской области готовят эвакуацию населения из-за масштабного пожара, - ОВА

Ликвидация пожара и риски для региона

К тушению привлекли подразделения ГСЧС, лесную охрану, тракторы и пожарные модули. Огонь удалось остановить на площади около 12 гектаров.

Специалисты отмечают, что благодаря быстрому реагированию удалось предотвратить распространение пожара на значительно большую территорию - более 5 тысяч гектаров леса.

Читайте также: Лесники потушили пожар после падения обломков БПЛА в Херсонской области. ФОТО

Работы продолжаются в опасных условиях

Спасательные работы на месте продолжаются. В лесном хозяйстве отмечают, что из-за угрозы повторных обстрелов работники могут работать только на относительно безопасных участках.

Местных жителей призывают воздержаться от посещения лесов из-за высокой пожарной опасности и рисков, связанных с боевыми действиями.

Ранее мы сообщали, что в Зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на 1200 га.

Читайте также: Ликвидирован масштабный лесной пожар в Закарпатье: огонь охватил более 65 га. ФОТО