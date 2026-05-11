В Харьковской области горит лес после удара дронов РФ
В Харьковской области после удара российских беспилотников лес продолжает гореть.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Слобожанского лесного офиса.
Возгорание произошло накануне в хвойном лесу Артемовского лесничества на территории Изюмского надлесничества. Очаг пожара зафиксировали недалеко от линии боевых действий - примерно в 20 километрах от фронта. Также в этом районе сохраняется риск минирования и наличия неразорвавшихся боеприпасов.
Ликвидация пожара и риски для региона
К тушению привлекли подразделения ГСЧС, лесную охрану, тракторы и пожарные модули. Огонь удалось остановить на площади около 12 гектаров.
Специалисты отмечают, что благодаря быстрому реагированию удалось предотвратить распространение пожара на значительно большую территорию - более 5 тысяч гектаров леса.
Работы продолжаются в опасных условиях
Спасательные работы на месте продолжаются. В лесном хозяйстве отмечают, что из-за угрозы повторных обстрелов работники могут работать только на относительно безопасных участках.
Местных жителей призывают воздержаться от посещения лесов из-за высокой пожарной опасности и рисков, связанных с боевыми действиями.
- Ранее мы сообщали, что в Зоне отчуждения продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на 1200 га.
