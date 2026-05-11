В Харьковской области горит лес после удара дронов РФ

Пожар в лесах Харьковской области
Фото: Ілюстративне фото

В Харьковской области после удара российских беспилотников лес продолжает гореть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Слобожанского лесного офиса.

Возгорание произошло накануне в хвойном лесу Артемовского лесничества на территории Изюмского надлесничества. Очаг пожара зафиксировали недалеко от линии боевых действий - примерно в 20 километрах от фронта. Также в этом районе сохраняется риск минирования и наличия неразорвавшихся боеприпасов.

Ликвидация пожара и риски для региона

К тушению привлекли подразделения ГСЧС, лесную охрану, тракторы и пожарные модули. Огонь удалось остановить на площади около 12 гектаров.

Специалисты отмечают, что благодаря быстрому реагированию удалось предотвратить распространение пожара на значительно большую территорию - более 5 тысяч гектаров леса.

Работы продолжаются в опасных условиях

Спасательные работы на месте продолжаются. В лесном хозяйстве отмечают, что из-за угрозы повторных обстрелов работники могут работать только на относительно безопасных участках.

Местных жителей призывают воздержаться от посещения лесов из-за высокой пожарной опасности и рисков, связанных с боевыми действиями.

Топ комментарии
+6
Я дивився на карті, що в Кацапстані ліси також є. Може де також трохи тойво.
11.05.2026 02:31 Ответить
+6
В підмосковї багато лісів. Правильно споряджені дрони навіть у випадку збиття зроблять справу і москвичі будуть задихатися від смороду. Ну не нам же одним таке терпіти! Алаверди!
11.05.2026 03:11 Ответить
+2
Ліси Уралу будуть горіти файно..В чому затримка?? Довго будуть розкачуватися
11.05.2026 07:28 Ответить
перемірь'я
11.05.2026 02:03 Ответить
11.05.2026 02:31 Ответить
а без карти, а просто не втикає шо на кацацапії теж ліси є...?
11.05.2026 06:32 Ответить
ви пропускали уроки географії, ато би вам і карта не потрібна була...
11.05.2026 06:59 Ответить
11.05.2026 03:11 Ответить
тобто і ви на срасії були?
на срочкє чи так просто?
11.05.2026 03:41 Ответить
Срочка.
11.05.2026 03:50 Ответить
от так і тіряються люди, а може вони і не люди з самого почятку були?
11.05.2026 05:13 Ответить
мабуть ми з вами закінчили спілкування.
11.05.2026 05:43 Ответить
Жоден український хенерал та слуга народу не здогадався підпалювати ліси та торфянікі на РФ.
11.05.2026 06:14 Ответить
дітей ссикунярів мордоворотів даунбасятськіх батьків я би не приймав в Европі - це бібма замедленна - ***** в бурятькі інстітути...
11.05.2026 06:18 Ответить
боже не дай мені знати скількі років Україні це все треба буде відбудувати.
а до цього і ***** здохнути і крадія-бубу убрати...
такі повісили все на дітей...
11.05.2026 07:10 Ответить
😢
11.05.2026 09:22 Ответить
11.05.2026 07:28 Ответить
верховний буба вже позавчора стельнув в красноперий квадрат..
далі буде теж саме...
він же прийшов з гаслом ***** в жопу глянути?
от і шукає засоби...
11.05.2026 07:39 Ответить
11.05.2026 09:23 Ответить
щось в кацапії ничого не горить хоча через кордон там такий самий ліс....Зелена наволочь і це забороняє не тільки обстріл параду пабедобесія..
11.05.2026 09:53 Ответить
 
 