На Харківщині горить ліс після удару дронів РФ

Фото: Ілюстративне фото

У Харківській області після удару російських безпілотників продовжує горіти ліс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні Слобожанського лісового офісу.

Займання сталося напередодні у хвойному лісі Артемівського лісництва на території Ізюмського надлісництва. Осередок пожежі зафіксували неподалік від лінії бойових дій — приблизно за 20 кілометрів від фронту. Також у цьому районі зберігається ризик мінування та наявності нерозірваних боєприпасів.

Ліквідація пожежі та ризики для регіону

До гасіння залучили підрозділи ДСНС, лісову охорону, трактори та пожежні модулі. Вогонь вдалося зупинити на площі близько 12 гектарів.

Фахівці зазначають, що завдяки швидкому реагуванню вдалося запобігти поширенню пожежі на значно більшу територію — понад 5 тисяч гектарів лісу.

Роботи тривають у небезпечних умовах

Рятувальні роботи на місці продовжуються. У лісовому господарстві наголошують, що через загрозу повторних обстрілів працівники можуть працювати лише на відносно безпечних ділянках.

Місцевих жителів закликають утриматися від відвідування лісів через високу пожежну небезпеку та ризики, пов’язані з бойовими діями.

Я дивився на карті, що в Кацапстані ліси також є. Може де також трохи тойво.
В підмосковї багато лісів. Правильно споряджені дрони навіть у випадку збиття зроблять справу і москвичі будуть задихатися від смороду. Ну не нам же одним таке терпіти! Алаверди!
Ліси Уралу будуть горіти файно..В чому затримка?? Довго будуть розкачуватися
11.05.2026 07:28 Відповісти
11.05.2026 02:03 Відповісти
а без карти, а просто не втикає шо на кацацапії теж ліси є...?
11.05.2026 06:32 Відповісти
ви пропускали уроки географії, ато би вам і карта не потрібна була...
11.05.2026 06:59 Відповісти
тобто і ви на срасії були?
на срочкє чи так просто?
11.05.2026 03:41 Відповісти
Срочка.
11.05.2026 03:50 Відповісти
от так і тіряються люди, а може вони і не люди з самого почятку були?
11.05.2026 05:13 Відповісти
мабуть ми з вами закінчили спілкування.
11.05.2026 05:43 Відповісти
Жоден український хенерал та слуга народу не здогадався підпалювати ліси та торфянікі на РФ.
11.05.2026 06:14 Відповісти
дітей ссикунярів мордоворотів даунбасятськіх батьків я би не приймав в Европі - це бібма замедленна - ***** в бурятькі інстітути...
11.05.2026 06:18 Відповісти
боже не дай мені знати скількі років Україні це все треба буде відбудувати.
а до цього і ***** здохнути і крадія-бубу убрати...
такі повісили все на дітей...
11.05.2026 07:10 Відповісти
верховний буба вже позавчора стельнув в красноперий квадрат..
він же прийшов з гаслом ***** в жопу глянути?
от і шукає засоби...
11.05.2026 07:39 Відповісти
11.05.2026 09:23 Відповісти
щось в кацапії ничого не горить хоча через кордон там такий самий ліс....Зелена наволочь і це забороняє не тільки обстріл параду пабедобесія..
11.05.2026 09:53 Відповісти
 
 