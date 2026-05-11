На Харківщині горить ліс після удару дронів РФ

У Харківській області після удару російських безпілотників продовжує горіти ліс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні Слобожанського лісового офісу.

Займання сталося напередодні у хвойному лісі Артемівського лісництва на території Ізюмського надлісництва. Осередок пожежі зафіксували неподалік від лінії бойових дій — приблизно за 20 кілометрів від фронту. Також у цьому районі зберігається ризик мінування та наявності нерозірваних боєприпасів.

Ліквідація пожежі та ризики для регіону

До гасіння залучили підрозділи ДСНС, лісову охорону, трактори та пожежні модулі. Вогонь вдалося зупинити на площі близько 12 гектарів.

Фахівці зазначають, що завдяки швидкому реагуванню вдалося запобігти поширенню пожежі на значно більшу територію — понад 5 тисяч гектарів лісу.

Роботи тривають у небезпечних умовах

Рятувальні роботи на місці продовжуються. У лісовому господарстві наголошують, що через загрозу повторних обстрілів працівники можуть працювати лише на відносно безпечних ділянках.

Місцевих жителів закликають утриматися від відвідування лісів через високу пожежну небезпеку та ризики, пов’язані з бойовими діями.

