Площа лісової пожежі на Чернігівщині зросла до 5800 гектарів. ФОТО

На території Корюківського надлісництва Чернігівської області площа масштабної лісової пожежі сягнула 5800 гектарів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Північний лісовий офіс.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними лісівників, пожежа виникла 5 травня та охопила території трьох лісництв, а також зачепила квартали ще одного.

Що відомо

В офісі зазначили, що більшість осередків займання перебувають на територіях, куди наразі неможливо дістатися для повноцінного гасіння.

На доступних ділянках лісівники прокладають мінералізовані смуги, стримують поширення вогню ранцевими оприскувачами та підвозять воду.

Також до робіт залучили важку техніку, трактори з дисковими боронами та плугами.

Загалом уже прокладено 129 кілометрів мінералізованих смуг.

Читайте: На Харківщині горить ліс після удару дронів РФ











Роботи тривають під обстрілами

У Північному лісовому офісі наголосили, що роботи ускладнюються постійною загрозою російських обстрілів.

"Поки лісівники стримують фронт вогню, російські війська продовжують атакувати територію. Ризикуючи власним життям, лісова охорона робить усе можливе, аби не допустити подальшого поширення пожежі", – зазначили в офісі.

У лісовому офісі додали, що ситуацію частково покращує дощова погода.

Опади допомагають гасити окремі осередки займання, а на частині територій пожежа поступово ліквідовується природним шляхом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 2250 гектарів землі вигоріли через пожежі в екосистемах України, - ДСНС