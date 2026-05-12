Будут судить тренера по джиу-джитсу, насиловавшего 11-летних учениц, - Нацполиция. ФОТО

Перед судом предстал тренер по джиу-джитсу, совершивший сексуальные преступления в отношении двух 11-летних девочек в Киеве и Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Жертвами стали ученицы

тренер насиловал учениц

Как отмечается, жертвами преступника стали его несовершеннолетние ученицы, над которыми злоумышленник совершал сексуальные действия, пользуясь возможностью проведения индивидуальных тренировок. За содеянное обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

В ходе досудебного расследования следователи установили еще одну несовершеннолетнюю потерпевшую - 11-летнюю жительницу Запорожья, в отношении которой подозреваемый также совершал преступления сексуального характера.

"Правоохранители выяснили, что бывший известный спортсмен и основатель общественной спортивной организации в течение длительного времени скрывал свои преступные действия, прикрываясь якобы проведением индивидуальных спортивных занятий - сначала в Запорожье, а затем в Киеве", - говорится в сообщении.

Что установило следствие?

Полицейские доказали, что мужчина не только развращал учениц, но и против их воли вступал с ними в интимные отношения непосредственно в зале для тренировок. Обеим девочкам было по 11 лет, в частности, одна из них имела особое состояние здоровья, из-за которого не могла рассказать о том, что происходило.

Следователи под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры инкриминировали фигуранту совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины - изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины - развратные действия в отношении малолетней.

Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Педофілам треба робить кастрацію,а потім довічне.
12.05.2026 09:46 Ответить
"Навіщьо ви віддали свою доньку займатися джиу-джитсу?" "Щоб могла постояти за себе"
12.05.2026 10:24 Ответить
Ногу не треба. Краще зробити операцію, щоб стояка не було. Доречі, всім гвалтівникам таке треба робити
12.05.2026 09:51 Ответить
одірвіть йому ногу і відпустіть
12.05.2026 09:36 Ответить
Ногу не треба. Краще зробити операцію, щоб стояка не було. Доречі, всім гвалтівникам таке треба робити
12.05.2026 09:51
це не спонтанний гвалтівник з психічним розкладом та ай кью в мінусі. воно все продумувало і контролювало себе. не буде стояка - почне просто лапати, садо-мазо, душити, вбивати....ваша пропозиція в цьому випадку не доречна
12.05.2026 09:59 Ответить
Відірвати ногу і зробити кастрацію.
12.05.2026 10:26 Ответить
12.05.2026 09:46
12.05.2026 10:24
Тепер буде джиу-джитсу цьому пі -ру скрізь, в камері та на прогулянці, сволота!
12.05.2026 10:37 Ответить
а де лигибитишні захисники, ну тупу він таким народився, це нормально і таке інше?
12.05.2026 14:07 Ответить
Каструвати. Відрубати руки і ноги. І відпустити. Годувати ще, тварину таку.
12.05.2026 16:07 Ответить
 
 