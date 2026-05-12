Будут судить тренера по джиу-джитсу, насиловавшего 11-летних учениц, - Нацполиция. ФОТО

Перед судом предстал тренер по джиу-джитсу, совершивший сексуальные преступления в отношении двух 11-летних девочек в Киеве и Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, жертвами преступника стали его несовершеннолетние ученицы, над которыми злоумышленник совершал сексуальные действия, пользуясь возможностью проведения индивидуальных тренировок. За содеянное обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

В ходе досудебного расследования следователи установили еще одну несовершеннолетнюю потерпевшую - 11-летнюю жительницу Запорожья, в отношении которой подозреваемый также совершал преступления сексуального характера.

"Правоохранители выяснили, что бывший известный спортсмен и основатель общественной спортивной организации в течение длительного времени скрывал свои преступные действия, прикрываясь якобы проведением индивидуальных спортивных занятий - сначала в Запорожье, а затем в Киеве", - говорится в сообщении.

Что установило следствие?

Полицейские доказали, что мужчина не только развращал учениц, но и против их воли вступал с ними в интимные отношения непосредственно в зале для тренировок. Обеим девочкам было по 11 лет, в частности, одна из них имела особое состояние здоровья, из-за которого не могла рассказать о том, что происходило.

Следователи под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры инкриминировали фигуранту совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса Украины - изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины - развратные действия в отношении малолетней.

