Судитимуть тренера з джиу-джитсу, який ґвалтував 11-річних учениць, - Нацполіція. ФОТО

Перед судом постав тренер з джиу-джитсу, який вчиняв сексуальні злочини відносно двох 11-річних дівчат у Києві та Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

Жертвами ставали учениці

Як зазначається, жертвами кривдника стали його неповнолітні учениці, над якими зловмисник вчиняв сексуальні дії, користуючись можливістю проведення індивідуальних тренувань. За вчинене обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Під час досудового розслідування слідчі встановили ще одну неповнолітню потерпілу - 11-річну мешканку Запоріжжя, відносно якої підозрюваний також вчиняв злочини сексуального характеру.

"Правоохоронці з’ясували, що колишній відомий спортсмен та засновник громадської спортивної організації протягом тривалого часу приховував свої злочинні дії, прикриваючись нібито проведенням індивідуальних спортивних занять - спочатку в Запоріжжі, а потім в Києві", - йдеться у повідомленні.

Що встановило слідство?

Поліцейськими було доведено, що чоловік не лише розбещував учениць, а й проти їхньої волі вступав з ними в інтимні стосунки безпосередньо в залі для тренувань. Обом дівчатам було по 11 років, зокрема, одна з них мала особливий стан здоров’я, через який не могла розповісти про те, що відбувалось.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, інкримінували фігурантові вчинення епізодів злочинів, передбачених ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України - зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України - розпусні дії щодо малолітньої.

