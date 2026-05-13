Сутки на Донетчине: под ударами 2 района, погиб человек, есть раненые. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки, 12 мая 2026 года, войска РФ обстреливали 2 района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Краматорский район

По данным ОГА, в Святогорске поврежден частный дом. В Николаевке ранен человек, повреждены 5 многоэтажек; в Орехуватке разрушено 11 частных домов и 2 повреждены.

В Краматорске повреждены нежилое помещение и автомобиль; в Малотарановке 1 человек погиб и 1 ранен. В Иверском Новодонецкой громады ранен человек, поврежден автомобиль. В Шавровом Александровской громады поврежден автомобиль. В Алексеево-Дружковке ранен человек.

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Бахмутский район

Как отмечается, в Ризниковке Северской громады повреждены частные дома.

Последствия











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