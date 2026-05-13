Доба на Донеччині: під ударами 2 райони, загинула людина, є поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 12 травня 2026 року, війська РФ обстрілювали 2 райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Краматорський район

За даними ОВА, у Святогірську пошкоджено приватний будинок. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 5 багатоповерхівок; в Оріхуватці зруйновано 11 приватних будинків і 2 пошкоджено.

У Краматорську пошкоджено нежитлове приміщення і автівку; у Малотаранівці 1 людина загинула і 1 поранена. В Іверському Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено автівку. У Шавровому Олександрівської громади пошкоджено автівку. В Олексієво-Дружківці поранено людину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: РФ атакувала 11 населених пунктів, 4 поранених

Бахмутський район

Як зазначається, у Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Наслідки











Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: 3 загиблих, 6 поранених, окупанти 15 разів обстріляли область. ФОТОрепортаж