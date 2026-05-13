На Черниговщине ликвидировали масштабный лесной пожар на площади 350 гектаров. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Черниговской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в лесном массиве, который возник 8 мая и охватил около 350 гектаров территории. К тушению были привлечены подразделения ГСЧС, сотрудники лесничества, местные пожарные команды и другие службы.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Масштабный пожар ликвидирован

В Черниговской области ликвидирован масштабный пожар в лесном массиве, который возник еще 8 мая.



Огонь охватил около 350 гектаров территории.

Кто был задействован в ликвидации

К ликвидации возгорания были привлечены:

спасатели,

работники лесничества,

местная пожарная команда и

силы других служб.

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Благодаря слаженным действиям всех служб удалось не допустить распространения пламени на большие площади и населенные пункты.



Жертв и пострадавших нет.











Что предшествовало