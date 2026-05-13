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На Черниговщине ликвидировали масштабный лесной пожар на площади 350 гектаров. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Черниговской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в лесном массиве, который возник 8 мая и охватил около 350 гектаров территории. К тушению были привлечены подразделения ГСЧС, сотрудники лесничества, местные пожарные команды и другие службы.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Масштабный пожар ликвидирован
В Черниговской области ликвидирован масштабный пожар в лесном массиве, который возник еще 8 мая.
Огонь охватил около 350 гектаров территории.
Кто был задействован в ликвидации
К ликвидации возгорания были привлечены:
- спасатели,
- работники лесничества,
- местная пожарная команда и
- силы других служб.
Благодаря слаженным действиям всех служб удалось не допустить распространения пламени на большие площади и населенные пункты.
Жертв и пострадавших нет.
Что предшествовало
- По данным лесоводов, пожар возник 5 мая вследствие обстрелов со стороны РФ и охватил территории трех лесничеств, а также затронул кварталы еще одного.
- 7 мая сообщалось, что почти 2500 гектаров леса горит на границе с РФ в Черниговской области из-за российских обстрелов.
- Утром 8 мая поступила информация, что площадь масштабного лесного пожара за сутки почти удвоилась и достигла около 4,3 тысячи гектаров.
- На территории Корюковского надлесничества Черниговской области площадь масштабного лесного пожара достигла 5800 гектаров.
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