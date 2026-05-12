РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6709 посетителей онлайн
Новости Пожары в Украине
236 2

На Черниговщине остановили распространение масштабного лесного пожара

В Черниговской области локализовали пожар в лесу

В Корюковском надлесничестве Черниговской области по состоянию на 12 мая удалось локализовать масштабный лесной пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Северный лесной офис.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Огонь больше не распространяется, однако полностью пожар еще не ликвидирован. По предварительным оценкам, площадь возгорания составляет около 5800 гектаров. Из-за сложного доступа к части территории точные подсчеты пока невозможны, поэтому данные остаются ориентировочными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14-летний подросток ранен в Черниговской области из-за взрыва гранаты, которую его отец привез из зоны боевых действий, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Огонь остановили, но борьба продолжается

Стабилизировать ситуацию удалось благодаря изменению погоды. Температура снизилась, прошли дожди, а ветер изменил направление. Это помогло спасателям и лесникам сдержать распространение пламени.

"Масштабный лесной пожар, возникший в Корюковском надлесничестве ГП "Леса Украины", удалось локализовать. На данный момент его распространение остановлено", — отметили в сообщении.

Читайте также: В Харьковской области горит лес после удара дронов РФ

Огонь уходил в сторону границы

По словам лесоводов, пламя двигалось в сторону государственной границы и территории РФ, а не вглубь Черниговской области.

Для сдерживания пожара проложили 129 километров минерализованных полос. Это специальные защитные линии, которые не дают огню распространяться дальше. Сейчас специалисты продолжают дежурство и постоянно проверяют ситуацию на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 2250 гектаров земли выгорели из-за пожаров в экосистемах Украины, - ГСЧС

Автор: 

лес (624) пожар (6011) Черниговская область (1549)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а кацапський ліс підпалили?...якщо ні то чекаемо нового возгарання...
показать весь комментарий
12.05.2026 18:57 Ответить
Слава богу - над Чернігівщиною дощ пішов... І городина у людей пожене рости, і пожежі загасить... Бо туди не добраться - кацапня ліс мінами засрала...
показать весь комментарий
12.05.2026 19:41 Ответить
 
 