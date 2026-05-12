На Черниговщине остановили распространение масштабного лесного пожара
В Корюковском надлесничестве Черниговской области по состоянию на 12 мая удалось локализовать масштабный лесной пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Северный лесной офис.
Огонь больше не распространяется, однако полностью пожар еще не ликвидирован. По предварительным оценкам, площадь возгорания составляет около 5800 гектаров. Из-за сложного доступа к части территории точные подсчеты пока невозможны, поэтому данные остаются ориентировочными.
Огонь остановили, но борьба продолжается
Стабилизировать ситуацию удалось благодаря изменению погоды. Температура снизилась, прошли дожди, а ветер изменил направление. Это помогло спасателям и лесникам сдержать распространение пламени.
"Масштабный лесной пожар, возникший в Корюковском надлесничестве ГП "Леса Украины", удалось локализовать. На данный момент его распространение остановлено", — отметили в сообщении.
Огонь уходил в сторону границы
По словам лесоводов, пламя двигалось в сторону государственной границы и территории РФ, а не вглубь Черниговской области.
Для сдерживания пожара проложили 129 километров минерализованных полос. Это специальные защитные линии, которые не дают огню распространяться дальше. Сейчас специалисты продолжают дежурство и постоянно проверяют ситуацию на месте.
- Ранее, 8 мая, масштабный пожар возник в Чернобыльской зоне отчуждения. По данным профильных служб, превышения уровня радиации не зафиксировано.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль