На Чернігівщині зупинили поширення масштабної лісової пожежі

У Корюківському надлісництві на Чернігівщині станом на 12 травня вдалося локалізувати масштабну лісову пожежу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Північний лісовий офіс.

Вогонь більше не поширюється, однак повністю пожежу ще не ліквідовано. За попередніми оцінками, площа загоряння становить близько 5800 гектарів. Через складний доступ до частини території точні підрахунки наразі неможливі, тому дані залишаються орієнтовними.

Вогонь зупинили, але боротьба триває

Стабілізувати ситуацію вдалося завдяки зміні погоди. Температура знизилася, пройшли дощі, а вітер змінив напрямок. Це допомогло рятувальникам і лісівникам стримати поширення полум’я.

"Масштабну лісову пожежу, що виникла у Корюківському надлісництві ДП Ліси України, вдалося локалізувати. Наразі її поширення зупинено", — зазначили у повідомленні.

Вогонь відходив у бік кордону

За словами лісівників, полум’я рухалося у бік державного кордону та території РФ, а не вглиб Чернігівської області.

Для стримування пожежі проклали 129 кілометрів мінералізованих смуг. Це спеціальні захисні лінії, які не дають вогню поширюватися далі. Наразі фахівці продовжують чергування і постійно перевіряють ситуацію на місці.

а кацапський ліс підпалили?...якщо ні то чекаемо нового возгарання...
12.05.2026 18:57 Відповісти
Слава богу - над Чернігівщиною дощ пішов... І городина у людей пожене рости, і пожежі загасить... Бо туди не добраться - кацапня ліс мінами засрала...
12.05.2026 19:41 Відповісти
 
 