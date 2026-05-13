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Новини Фото Пожежі в Україні
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На Чернігівщині ліквідували масштабну лісову пожежу на площі 350 гектарів. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві, яка виникла 8 травня та охопила близько 350 гектарів території. До гасіння залучали підрозділи ДСНС, працівників лісництва, місцеві пожежні команди та інші служби.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Масштабну пожежу ліквідовано

На Чернігівщині ліквідована масштабна пожежа в лісовому масиві, яка виникла ще 8 травня.

Вогонь охопив близько 350 гектарів території.

Хто був залучений до ліквідації

До ліквідації загоряння були залучені:

  • рятувальники,
  • працівники лісництва,
  • місцева пожежна команда та
  • сили інших служб.

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Завдяки злагодженим діям усіх служб вдалося не допустити поширення полум’я на більші площі та населені пункти.

Жертв та постраждалих немає.

На Чернігівщині загасили велику лісову пожежу, що охопила сотні гектарів
На Чернігівщині загасили велику лісову пожежу, що охопила сотні гектарів
На Чернігівщині загасили велику лісову пожежу, що охопила сотні гектарів
На Чернігівщині загасили велику лісову пожежу, що охопила сотні гектарів
На Чернігівщині загасили велику лісову пожежу, що охопила сотні гектарів

Що передувало

Автор: 

пожежа (4464) ДСНС (5435) Чернігівська область (1419)
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