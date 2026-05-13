На Чернігівщині ліквідували масштабну лісову пожежу на площі 350 гектарів. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві, яка виникла 8 травня та охопила близько 350 гектарів території. До гасіння залучали підрозділи ДСНС, працівників лісництва, місцеві пожежні команди та інші служби.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Масштабну пожежу ліквідовано

На Чернігівщині ліквідована масштабна пожежа в лісовому масиві, яка виникла ще 8 травня.



Вогонь охопив близько 350 гектарів території.

Хто був залучений до ліквідації

До ліквідації загоряння були залучені:

рятувальники,

працівники лісництва,

місцева пожежна команда та

сили інших служб.

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Завдяки злагодженим діям усіх служб вдалося не допустити поширення полум’я на більші площі та населені пункти.



Жертв та постраждалих немає.











Що передувало