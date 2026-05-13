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На Чернігівщині ліквідували масштабну лісову пожежу на площі 350 гектарів. ФОТОрепортаж
На Чернігівщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві, яка виникла 8 травня та охопила близько 350 гектарів території. До гасіння залучали підрозділи ДСНС, працівників лісництва, місцеві пожежні команди та інші служби.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Масштабну пожежу ліквідовано
На Чернігівщині ліквідована масштабна пожежа в лісовому масиві, яка виникла ще 8 травня.
Вогонь охопив близько 350 гектарів території.
Хто був залучений до ліквідації
До ліквідації загоряння були залучені:
- рятувальники,
- працівники лісництва,
- місцева пожежна команда та
- сили інших служб.
Завдяки злагодженим діям усіх служб вдалося не допустити поширення полум’я на більші площі та населені пункти.
Жертв та постраждалих немає.
Що передувало
- За даними лісівників, пожежа виникла 5 травня унаслідок обстрілів РФ та охопила території трьох лісництв, а також зачепила квартали ще одного.
- 7 травня повідомлялося, що майже 2500 гектарів лісу горить на межі із РФ у Чернігівській області через російські обстріли
- Вранці 8 травня надійшла інформація, що площа масштабної лісової пожежі за добу майже подвоїлася та сягнула близько 4,3 тисячі гектарів.
- На території Корюківського надлісництва Чернігівської області площа масштабної лісової пожежі сягнула 5800 гектарів.
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