Россияне атаковали почтовое отделение в Изюме — пострадал мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

27 мая российский беспилотник атаковал город Изюм в Харьковской области, поразив почтовое отделение. Вследствие удара 54-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию, на месте возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

  • Под прицелом оккупантов оказалось почтовое отделение.
  • Вследствие попадания вражеского БПЛА 54-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию.
  • Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Как отмечается, к ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены 2 оперативных отделения ГСЧС и офицер-спасатель громады.

