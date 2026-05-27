Россияне атаковали почтовое отделение в Изюме — пострадал мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

27 мая российский беспилотник атаковал город Изюм в Харьковской области, поразив почтовое отделение. Вследствие удара 54-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию, на месте возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Под прицелом оккупантов оказалось почтовое отделение.

Вследствие попадания вражеского БПЛА 54-летний мужчина перенес острую стрессовую реакцию.

Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Как отмечается, к ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены 2 оперативных отделения ГСЧС и офицер-спасатель громады.







