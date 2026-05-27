Росіяни атакували поштове відділення в Ізюмі - постраждав чоловік. ФОТОрепортаж
27 травня російський безпілотник атакував місто Ізюм на Харківщині, влучивши у поштове відділення. Унаслідок удару 54-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес, на місці виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.
- Під прицілом окупантів опинилось поштове відділення.
- Внаслідок влучання ворожого БпЛА 54-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.
- Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Як зазначається, до ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 2 оперативні відділення ДСНС та офіцер-рятувальник громади.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль