Росіяни атакували поштове відділення в Ізюмі - постраждав чоловік. ФОТОрепортаж

27 травня російський безпілотник атакував місто Ізюм на Харківщині, влучивши у поштове відділення. Унаслідок удару 54-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес, на місці виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

  • Під прицілом окупантів опинилось поштове відділення.
  • Внаслідок влучання ворожого БпЛА 54-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.
  • Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Як зазначається, до ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 2 оперативні відділення ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Ізюм під ударом БпЛА: постраждав чоловік, згоріло поштове відділення
