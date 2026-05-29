Россияне нанесли удар по школе в Харьковской области: повреждены здание и автобус. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг продолжает терроризировать гражданское население Харьковской области. В очередной раз его целью стали дети - была атакована школа.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, оккупанты нанесли удар по одной из школ Дергачевской громады.

В результате атаки повреждена наземная часть здания, фасад и школьный автобус.

Подземная школа

Сообщается, что все дети во время занятий находятся в подземной школе.



"На учебный процесс этот удар не повлиял, подземное пространство никак не повреждено. Обошлось без пострадавших", - добавил Синегубов.

