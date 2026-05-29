Росіяни вдарили по школі на Харківщині: пошкоджено будівлю й автобус. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує терор цивільного населення Харківської області. Вкотре його ціллю стали діти – атаковано школу.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, окупанти завдали удару по одній зі шкіл Дергачівської громади.

Унаслідок атаки пошкоджено наземну частину будівлі, фасад та шкільний автобус.

Підземна школа

Повідомляється, що всі діти під час навчання перебувають у підземній школі.

"На навчальний процес цей удар не вплинув, підземний простір ніяк не пошкоджено. Обійшлося без постраждалих", - додав Синєгубов.

Наслідки удару

РФ вдарила по школі на Харківщині
обстріл (34237) школа (2309) Дергачі (39) Харківська область (2774) Харківський район (904)
Якщо не будем відповідати то все так і буде...
29.05.2026 13:29 Відповісти
 
 