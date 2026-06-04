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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки на Харьковщине: 3 погибших и 21 раненый, среди них - дети. ФОТОрепортаж

За минуввшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 17 населенным пунктам области. В результате обстрелов погибли три человека, еще 21 человек получил ранения, среди них - двое детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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В Харькове погибла 52-летняя женщина, ранения получили восемь человек разного возраста. В селе Рокитное Нововодолажской общины погибли двое мужчин, еще десять человек, среди которых несовершеннолетний, получили ранения. Также есть пострадавшие в Чугуеве и других населенных пунктах области.

Россия применила ракеты, КАБы и десятки дронов

Удары пришлись на Харьков, в частности Холодногорский, Основянский и Слободской районы города.

Во время атаки враг использовал ракеты, управляемую авиабомбу, FPV-дроны и десятки беспилотников различных типов:

  • 3 ракеты;
  • 1 КАБ;
  • 17 БПЛА типа "Герань-2";
  • 5 БПЛА типа "Молния";
  • 5 FPV-дронов;
  • 71 БПЛА (тип устанавливается).

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Масштабные разрушения гражданской инфраструктуры

В результате обстрелов повреждены жилые дома, железнодорожная инфраструктура, предприятия, склады, транспорт и энергетические сети. Разрушения зафиксированы в Харькове и ряде районов области, в частности Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском. 

  • в г. Харьков повреждена железнодорожная инфраструктура, магазин, 4 автомобиля, 6 частных домов, гараж, электросети;
  • в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома (с. Снеги), складское помещение, трактор, автомобиль (с. Заброды), частный дом (с. Винницкие Иваны), автомобиль (пгт. Золочев);
  • в Купянском районе повреждены 2 частных дома (п. Приколотное, с. Жуков Яр);
  • в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Пески-Радьковские);
  • в Харьковском районе повреждены 4 здания фермы, 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки (с. Рокитное), гражданское предприятие (г. Мерефа), дорожное покрытие (с. Безруки); частный дом (п. Слатыно), 3 складских здания, 10 грузовых и 11 легковых автомобилей (с. Березовское);
  • в Лозовском районе поврежден частный дом (с. Варваровка);
  • в Чугуевском районе повреждены частный и многоквартирный дома (с. Белый Колодезь), 2 многоквартирных дома, административное здание (г. Чугуев).

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Последствия атак

Массированная атака на Харьковскую область: погибшие, десятки пострадавших и масштабные разрушения
Массированная атака на Харьковскую область: погибшие, десятки пострадавших и масштабные разрушения
Массированная атака на Харьковскую область: погибшие, десятки пострадавших и масштабные разрушения
Массированная атака на Харьковскую область: погибшие, десятки пострадавших и масштабные разрушения
Массированная атака на Харьковскую область: погибшие, десятки пострадавших и масштабные разрушения
Массированная атака на Харьковскую область: погибшие, десятки пострадавших и масштабные разрушения
Массированная атака на Харьковскую область: погибшие, десятки пострадавших и масштабные разрушения
Массированная атака на Харьковскую область: погибшие, десятки пострадавших и масштабные разрушения
Массированная атака на Харьковскую область: погибшие, десятки пострадавших и масштабные разрушения
Массированная атака на Харьковскую область: погибшие, десятки пострадавших и масштабные разрушения

Автор: 

обстрел (32986) Харьков (7873) Харьковская область (2751) Богодуховский район (167) Изюмский район (229) Купянский район (749) Лозовский район (47) Харьковский район (902) Чугуевский район (390) Заброды (1) Снеги (1) Приколотное (13) Варваровка (1) Слатино (31) Рокитное (2) Белый Колодезь (12) Чугуев (60) Золочев (61) Пески-Радьковские (6) Жуков Яр (2) Безруки (1) Мерефа (12)
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