Сутки на Харьковщине: 3 погибших и 21 раненый, среди них - дети. ФОТОрепортаж

За минуввшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 17 населенным пунктам области. В результате обстрелов погибли три человека, еще 21 человек получил ранения, среди них - двое детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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В Харькове погибла 52-летняя женщина, ранения получили восемь человек разного возраста. В селе Рокитное Нововодолажской общины погибли двое мужчин, еще десять человек, среди которых несовершеннолетний, получили ранения. Также есть пострадавшие в Чугуеве и других населенных пунктах области.

Россия применила ракеты, КАБы и десятки дронов

Удары пришлись на Харьков, в частности Холодногорский, Основянский и Слободской районы города.

Во время атаки враг использовал ракеты, управляемую авиабомбу, FPV-дроны и десятки беспилотников различных типов:

3 ракеты;

1 КАБ;

17 БПЛА типа "Герань-2";

5 БПЛА типа "Молния";

5 FPV-дронов;

71 БПЛА (тип устанавливается).

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Масштабные разрушения гражданской инфраструктуры

В результате обстрелов повреждены жилые дома, железнодорожная инфраструктура, предприятия, склады, транспорт и энергетические сети. Разрушения зафиксированы в Харькове и ряде районов области, в частности Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском.

в г. Харьков повреждена железнодорожная инфраструктура, магазин, 4 автомобиля, 6 частных домов, гараж, электросети;

в Богодуховском районе повреждены 2 частных дома (с. Снеги), складское помещение, трактор, автомобиль (с. Заброды), частный дом (с. Винницкие Иваны), автомобиль (пгт. Золочев);

в Купянском районе повреждены 2 частных дома (п. Приколотное, с. Жуков Яр);

в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Пески-Радьковские);

в Харьковском районе повреждены 4 здания фермы, 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки (с. Рокитное), гражданское предприятие (г. Мерефа), дорожное покрытие (с. Безруки); частный дом (п. Слатыно), 3 складских здания, 10 грузовых и 11 легковых автомобилей (с. Березовское);

в Лозовском районе поврежден частный дом (с. Варваровка);

в Чугуевском районе повреждены частный и многоквартирный дома (с. Белый Колодезь), 2 многоквартирных дома, административное здание (г. Чугуев).

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Последствия атак



















