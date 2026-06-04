УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13004 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Харківщини
407 0

Доба на Харківщині: 3 загиблих і 21 поранений, серед них діти. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 17 населених пунктах області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, 21 особа дістала поранення, серед них - двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Харкові загинула 52-річна жінка, поранень зазнали вісім людей різного віку. У селі Рокитне Нововодолазької громади загинули двоє чоловіків, ще десятеро людей, серед яких неповнолітній, зазнали поранень. Також постраждалі є у Чугуєві та інших населених пунктах області.

Росія застосувала ракети, КАБи та десятки дронів

Ударів зазнали Харків, зокрема Холодногірський, Основ’янський і Слобідський райони міста.

Під час атаки ворог використав ракети, керовану авіабомбу, FPV-дрони та десятки безпілотників різних типів:

  • 3 ракети;
  • 1 КАБ;
  • 17 БпЛА типу "Герань-2";
  • 5 БпЛА типу "Молнія";
  • 5 fpv-дронів;
  • 71 БпЛА (тип встановлюється).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували два райони Харкова. Є влучання у дах багатоквартирного будинку. ФОТО

Масштабні руйнування цивільної інфраструктури

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, залізничну інфраструктуру, підприємства, склади, транспорт та енергетичні мережі. Руйнування зафіксовані у Харкові та низці районів області, зокрема Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському. 

  • у м. Харків пошкоджено залізничну інфраструктуру, магазин, 4 автомобілі, 6 приватні будинки, гараж, електромережі;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Сніги), складське приміщення, трактор, автомобіль (с. Заброди), приватний будинок (с. Вінницькі Івани), автомобіль (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Приколотне, с. Жуків Яр);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Піски-Радьківські);
  • у Харківському районі пошкоджено 4 будівлі ферми, 5 приватних будинків, 3 господарчі споруди (с. Рокитне), цивільне підприємство (м. Мерефа), дорожнє покриття (с. Безруки); приватний будинок (сел. Слатине), 3 складські будівлі, 10 вантажних і 11 легкових автомобілів (с. Березівське);
  • у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Варварівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки (с. Білий Колодязь), 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю (м. Чугуїв).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: через обстріли окупантів 5 людей загинуло, ще 10 - поранено. ФОТОрепортаж

Наслідки атак

Масована атака на Харківщину: загиблі, десятки постраждалих і масштабні руйнування
Масована атака на Харківщину: загиблі, десятки постраждалих і масштабні руйнування
Масована атака на Харківщину: загиблі, десятки постраждалих і масштабні руйнування
Масована атака на Харківщину: загиблі, десятки постраждалих і масштабні руйнування
Масована атака на Харківщину: загиблі, десятки постраждалих і масштабні руйнування
Масована атака на Харківщину: загиблі, десятки постраждалих і масштабні руйнування
Масована атака на Харківщину: загиблі, десятки постраждалих і масштабні руйнування
Масована атака на Харківщину: загиблі, десятки постраждалих і масштабні руйнування
Масована атака на Харківщину: загиблі, десятки постраждалих і масштабні руйнування
Масована атака на Харківщину: загиблі, десятки постраждалих і масштабні руйнування

Автор: 

обстріл (34335) Харків (6119) Харківська область (2800) Богодухівський район (166) Ізюмський район (229) Куп’янський район (748) Лозівський район (48) Харківський район (918) Чугуївський район (393) Заброди (1) Сніги (1) Приколотне (13) Варварівка (1) Слатине (31) Рокитне (2) Березівське (1) Білий Колодязь (12) Чугуїв (65) Золочів (61) Піски-Радьківські (6) Жуків Яр (2) Безруки (2) Мерефа (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 