Доба на Харківщині: 3 загиблих і 21 поранений, серед них діти. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 17 населених пунктах області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, 21 особа дістала поранення, серед них - двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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У Харкові загинула 52-річна жінка, поранень зазнали вісім людей різного віку. У селі Рокитне Нововодолазької громади загинули двоє чоловіків, ще десятеро людей, серед яких неповнолітній, зазнали поранень. Також постраждалі є у Чугуєві та інших населених пунктах області.

Росія застосувала ракети, КАБи та десятки дронів

Ударів зазнали Харків, зокрема Холодногірський, Основ’янський і Слобідський райони міста.

Під час атаки ворог використав ракети, керовану авіабомбу, FPV-дрони та десятки безпілотників різних типів:

3 ракети;

1 КАБ;

17 БпЛА типу "Герань-2";

5 БпЛА типу "Молнія";

5 fpv-дронів;

71 БпЛА (тип встановлюється).

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Масштабні руйнування цивільної інфраструктури

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, залізничну інфраструктуру, підприємства, склади, транспорт та енергетичні мережі. Руйнування зафіксовані у Харкові та низці районів області, зокрема Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському.

у м. Харків пошкоджено залізничну інфраструктуру, магазин, 4 автомобілі, 6 приватні будинки, гараж, електромережі;

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Сніги), складське приміщення, трактор, автомобіль (с. Заброди), приватний будинок (с. Вінницькі Івани), автомобіль (сел. Золочів);

у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Приколотне, с. Жуків Яр);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Піски-Радьківські);

у Харківському районі пошкоджено 4 будівлі ферми, 5 приватних будинків, 3 господарчі споруди (с. Рокитне), цивільне підприємство (м. Мерефа), дорожнє покриття (с. Безруки); приватний будинок (сел. Слатине), 3 складські будівлі, 10 вантажних і 11 легкових автомобілів (с. Березівське);

у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Варварівка);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки (с. Білий Колодязь), 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю (м. Чугуїв).

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Наслідки атак



















