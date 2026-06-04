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Ликвидирован пожар на площади 40 тысяч кв. м после удара РФ по складам в Днепропетровской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар на складах одной из торговых сетей в Днепропетровской области, который вспыхнул вечером 2 июня в результате российского обстрела

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Спасатели ликвидировали масштабный пожар площадью почти 40 000 кв. м, возникший вчера вечером в результате российского обстрела на складах одной из торговых сетей", - говорится в сообщении.

На месте работали 140 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС.

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Российская атака вызвала пожар на складах торговой сети
Российская атака вызвала пожар на складах торговой сети
Российская атака вызвала пожар на складах торговой сети

Что предшествовало?

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Российская атака вызвала пожар на складах торговой сети
Российская атака вызвала пожар на складах торговой сети
Российская атака вызвала пожар на складах торговой сети
Российская атака вызвала пожар на складах торговой сети
Российская атака вызвала пожар на складах торговой сети
Российская атака вызвала пожар на складах торговой сети

Автор: 

пожар (6027) ГСЧС (5200) Днепропетровская область (5282) Днепровский район (404)
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Велика шана і дяка рятувальникам !
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04.06.2026 14:38 Ответить
Герої не тільки на фронті! Велика шана і подяка рятувальникам!! Бережіть себе!!
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04.06.2026 15:20 Ответить
 
 