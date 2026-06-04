Ликвидирован пожар на площади 40 тысяч кв. м после удара РФ по складам в Днепропетровской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный пожар на складах одной из торговых сетей в Днепропетровской области, который вспыхнул вечером 2 июня в результате российского обстрела

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Спасатели ликвидировали масштабный пожар площадью почти 40 000 кв. м, возникший вчера вечером в результате российского обстрела на складах одной из торговых сетей", - говорится в сообщении.



На месте работали 140 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС.

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Что предшествовало?

2 июня днем РФ нанесла баллистический удар по Днепровскому району: горели склады АТБ, восемь пострадавших.

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