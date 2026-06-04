Ліквідовано пожежу на площі 40 тисяч кв. м після удару РФ по складах на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу на складах однієї з торговельних мереж у Дніпропетровській області, яка спалахнула ввечері 2 червня внаслідок російського обстрілу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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"Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі майже 40 000 кв.м, що виникла вчора ввечері внаслідок російського обстрілу на складах однієї з торговельних мереж", - ідеться в повідомленні.



На місці працювали 140 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.

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Що передувало?

2 червня вдень РФ ударила балістикою по Дніпровському району: горіли склади АТБ, восьмеро постраждалих.

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