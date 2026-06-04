Ліквідовано пожежу на площі 40 тисяч кв. м після удару РФ по складах на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
Рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу на складах однієї з торговельних мереж у Дніпропетровській області, яка спалахнула ввечері 2 червня внаслідок російського обстрілу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі майже 40 000 кв.м, що виникла вчора ввечері внаслідок російського обстрілу на складах однієї з торговельних мереж", - ідеться в повідомленні.
На місці працювали 140 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.
Що передувало?
- 2 червня вдень РФ ударила балістикою по Дніпровському району: горіли склади АТБ, восьмеро постраждалих.
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Constantin Kushchyk
показати весь коментар04.06.2026 14:38 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Віталій #613985
показати весь коментар04.06.2026 15:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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