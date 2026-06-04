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Ліквідовано пожежу на площі 40 тисяч кв. м після удару РФ по складах на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу на складах однієї з торговельних мереж у Дніпропетровській області, яка спалахнула ввечері 2 червня внаслідок російського обстрілу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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"Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі майже 40 000 кв.м, що виникла вчора ввечері внаслідок російського обстрілу на складах однієї з торговельних мереж", - ідеться в повідомленні.

На місці працювали 140 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.

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Російська атака спричинила пожежу на складах торговельної мережі
Російська атака спричинила пожежу на складах торговельної мережі
Російська атака спричинила пожежу на складах торговельної мережі

Що передувало?

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Російська атака спричинила пожежу на складах торговельної мережі
Російська атака спричинила пожежу на складах торговельної мережі
Російська атака спричинила пожежу на складах торговельної мережі
Російська атака спричинила пожежу на складах торговельної мережі
Російська атака спричинила пожежу на складах торговельної мережі
Російська атака спричинила пожежу на складах торговельної мережі

Автор: 

пожежа (4473) ДСНС (5348) Дніпропетровська область (5099) Дніпровський район (410)
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Велика шана і дяка рятувальникам !
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04.06.2026 14:38 Відповісти
Герої не тільки на фронті! Велика шана і подяка рятувальникам!! Бережіть себе!!
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04.06.2026 15:20 Відповісти
 
 