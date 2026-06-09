"Следующий мотопробег - в Крым!" Штурмовики "Скелі" создали свой мотоклуб. ФОТОрепортаж

Мотоциклисты 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" приняли участие в крупнейшем мотоциклетном фестивале Украины "Тарасова гора", который ежегодно собирает тысячи байкеров со всей страны. На фестивале полк также официально представил новое объединение мотоциклистов - мотоклуб "Скелі" Assault Riders.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"У нас много людей работает на мотоциклах - и в штурмовых отрядах, и в доставке. Также в полку немало военных, которые были байкерами еще в гражданской жизни. Поэтому наше участие в фестивале "Тарасова гора" абсолютно естественно", - рассказывает командир мотовзвода с позывным "Джанго".

Читайте также: В каждой бригаде Нацгвардии создана стрелковая рота на мотоциклах, – Пивненко















Среди участников фестиваля от "Скелі" – военнослужащие, которые год назад принимали участие в боях на Курской дуге, где мотогруппы полка впервые продемонстрировали эффективность такого подхода во время боевых действий.

"Командир полка Юрий Гаркавый поддержал участие наших бойцов в мотофестивале и инициативу создания мотоклуба. Он и сам часто садится за руль, начиная с мотоцикла и заканчивая бронетехникой, в совершенстве разбирается в технических характеристиках, подбирает такие мотоциклы, которые помогут эффективно выполнить боевые задачи. Что касается мотоклуба, то мы планируем его развивать. На этот фестиваль приехали бойцы с опытом операции в Курской области, может, в следующий раз вернемся с московской операции. А в целом мечтаем о мотопробеге в Крым", – шутит офицер полка с позывным "Журналист".

Год назад в полку была создана моторота. С тех пор мотоциклы стали важной составляющей боевой работы подразделения.

"Большое количество дронов на поле боя заставляет искать новые решения для сохранения жизни бойцов. Мотоциклы позволяют значительно быстрее преодолевать опасные участки местности. Пока враг думает, что с нами делать, мы уже можем спешиться в нужной точке. Это скорость и маневренность, а в современной войне это очень важно", – говорит "Джанго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индексация для военных: с июня повысят денежное обеспечение на 132 гривни, - Гончаренко

Водителей в мотоподразделения "Скелі" отбирают из числа имеющих опыт вождения в гражданской жизни. Один из таких – командир мотовзвода и инструктор "Лексус" – кандидат в мастера спорта, участник и призер украинских и европейских соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

"Мы учим хлопцев кроссовой езде. Это езда по бездорожью, болотистой местности, лесной местности. Для этого мы недавно сделали свою мото-полосу "Полоса препятствий". После достаточно длительной подготовки мотоциклистов каждый сдает экзамены", - говорит "Лексус".

Идея создания мотоклуба имеет более глубокий смысл, чем просто общее увлечение техникой. После окончания Второй мировой войны именно ветераны стали основателями первых массовых мотоциклетных клубов в Соединенных Штатах Америки. Вернувшись с фронта, они искали способ сохранить ощущение боевого братства, взаимной поддержки и свободы, которые сопровождали их во время службы. Именно тогда начала формироваться современная культура ветеранских мотоклубов.

В "Скелі" убеждены, что украинские военные нуждаются в таких сообществах, как мотоклуб. Assault Riders должен стать не только объединением военных мотоциклистов полка, но и местом, где будут храниться традиции братства, взаимопомощи и боевого духа.

Читайте также: Офис военного омбудсмена получил почти 8 тысяч жалоб за четыре месяца работы, - Решетилова

Для мотоклуба "Скалы" разработали собственную айдентику, изготовили флаги, футболки и наклейки. В дальнейшем футболки Assault Riders будут вручаться военнослужащим полка в качестве символической награды для тех, кто освоил военный мотоцикл и присоединился к сообществу мотобратства "Скалы".