"Наступний мотопробіг до Криму!" Штурмовики "Скелі" створили власний мотоклуб. ФОТОрепортаж

Мотоциклісти 425 окремого штурмового полку "Скеля" стали учасниками найбільшого мотоциклетного фестивалю України "Тарасова гора", який щороку збирає тисячі байкерів з усієї країни. На фестивалі полк також офіційно презентував нове об'єднання мотоциклістів - мотоклуб "Скелі" Assault Riders.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"У нас багато людей працює на мотоциклах і в штурмах, і в доставці. Також у полку чимало військових, які були байкерами ще в цивільному житті. Тому наша участь у фестивалі "Тарасова гора" абсолютно природня", – розповідає командир мотовзводу з позивним "Джанго".

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Серед учасників фестивалю від "Скелі" військовослужбовці, які рік тому брали участь у боях на Курщині, де мотогрупи полку вперше продемонстрували ефективність такого підходу під час бойових дій.

"Командир полку Юрій Гаркавий підтримав участь наших бійців у мотофестивалі та ініціативу створення мотоклубу. Він і сам часто сідає за кермо починаючи від мотоцикла закінчуючи бронетехнікою, досконало трозбирається у технічних характеристиках, підбирає такі мотоцикли, які допоможуть ефективно виконати бойові завдання. Щодо мотоклубу, то ми плануємо його розвивати. На цей фестиваль приїхали бійці з досвідом операції на Курщині, може наступного разу повернемось з московської операції. А загалом мріємо про мотопробіг до Криму", – жартує офіцер полку з позивним "Журналіст".

Рік тому у полку була створена моторота. Відтоді мотоцикли стали важливою складовою бойової роботи підрозділу.

"Велика кількість дронів на полі бою змушує шукати нові рішення для збереження життя бійців. Мотоцикли дозволяють значно швидше долати небезпечні ділянки місцевості. Поки ворог думає, що з нами робити, ми вже можемо спішитися в потрібній точці. Це швидкість і маневр, а в сучасній війні це дуже важливо", – говорить "Джанго".

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Водіїв у мотопідрозділи "Скелі" обирають з досвідом водіння у цивільному житті. Один з таких командир мотовзводу та інструктор "Лексус" – кандидат у майстри спорту, учасник та призер українськиих та європейських змагань по шосейно-кольцевим мотоперегонам.

"Ми вчимо хлопців кросовій їзді. Це їзда по бездоріжжю, болотистій місцевості, лісової місцевості. Для цього ми зробили нещодавно свою мото-полосу "Полоса перешкод". Після достатньо тривалого підготовки мотоциклістів, кожен складає екзамени", - каже "Лексус".

Ідея створення мотоклубу має глибше значення, ніж просто спільне захоплення технікою. Після завершення Другої світової війни саме ветерани стали засновниками перших масових мотоциклетних клубів у Сполучених Штатах Америки. Повернувшись із фронту, вони шукали спосіб зберегти відчуття бойового братерства, взаємної підтримки та свободи, які супроводжували їх під час служби. Саме тоді почала формуватися сучасна культура ветеранських мотоклубів.

У "Скелі" переконані, що українські військові потребують таких як мотоклуб спільнот. Assault Riders має стати не лише об'єднанням військових мотоциклістів полку, а й місцем, де зберігатимуться традиції братерства, взаємодопомоги та бойового духу.

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Для мотоклуб "Скелі" розробили власну айдентику, виготовили прапори, футболки та наліпки. Надалі футболки Assault Riders вручатимуться військовослужбовцям полку як символічна відзнака для тих, хто опанував військовий мотоцикл та долучився до спільноти мотобратерства "Скелі".