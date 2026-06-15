Применили электрошокер и угрожали убийством: в Днепре трое мужчин "выбивали" несуществующий долг у знакомого. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепре задержали троих мужчин, которые "выбивали" у мужчины несуществующий долг.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

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К преступлению причастны два брата и их сообщник.

"Противоправные действия совершили местные жители, двое из них уроженцы других стран и имеют собственный ресторанный бизнес. Инцидент произошел еще в октябре 2025 года. Тогда злоумышленники безосновательно обвинили 20-летнего знакомого в краже у них имущества и выдвинули требование компенсировать убытки деньгами. Нанесенный ущерб оценили в 10 тысяч долларов и сразу же "поставили" мужчину на "счетчик", - говорится в сообщении.

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Установлено, что они, угрожая оружием, посадили свою жертву в машину, ударили электрошокером, вывезли в гараж, где начали избивать.

"Одним из методов, который сообщники применили в отношении мужчины, было избиение металлической скакалкой по принципу кнута. Они "мучили" беднягу, пока тот не потерял сознание. Затем облили холодной водой, забрали ключи от машины и, насытившись страданиями, отпустили. Правда, пригрозили убийством в случае обращения в правоохранительные органы.

Такие издевательства продолжались не один раз. Они пытались заставить потерпевшего продать квартиру, чтобы рассчитаться с ними. Не выдержав такого давления и опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал злоумышленникам часть долга и обратился к полиции за помощью", - отметили в полиции.

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Впоследствии правоохранители совместно с СБУ задержали фигурантов и провели у них ряд обысков.

В ходе мер изъяли мобильные телефоны, предметы, которые использовались для избиения потерпевшего, а также вещества, похожие на наркотические средства.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении в вымогательстве. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества

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